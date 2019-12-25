Предсказания на 2020 год: О чем говорили Ванга и Нострадамус

00:02 27.12.2019

Пророчества тех, кого уже давно нет в живых, непросто трактовать конкретно, но исследователи относят к наступающему году немало предсказаний.



2020 год по восточному календарю будет годом Белой Металлической Крысы. Этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа и именно поэтому этот год считается значимым.



Предсказания Ванги на 2020 год



Мы вступили во время, которое сама Ванга считала далеким будущим. Она его видела, о нем говорила. Но очевидно, что было бы странно ожидать от ясновидящей обозначения конкретных дат и подробного описания событий, которые предположительно случатся через 20–30–40 лет. Хотя бы в силу того, что мир меняется быстро, и логика и содержание происходящего в мире сегодня во многом отличаются от логики и содержания 80–90-х годов прошлого века, когда она и пророчествовала. Поэтому предсказания Ванги на 2020 год могут быть соотнесены именно с ним лишь с определенной долей допущения.



Мировая экономика



Считается, что к 2020 году относится предсказание провидицы, связанное с международной финансовой системой. Деньги станут не нужны – однажды предсказала она. Деньгами станут цифры. При жизни Ванги это можно было воспринять как утверждение, что в деньгах отпадет надобность. Однако теперь очевидно, что речь шла, скорее, о большом финансовом кризисе, который приведет к тому, что мировые валюты утратят свою значимость. С другой стороны, вряд ли стоит опасаться, что это произойдет вдруг. И в будущем году, вероятно, просто случится нечто, что станет спусковым крючком для дальнейших событий, которые впоследствии примут необратимый характер. Примерно к грядущему же временному периоду исследователи наследия Ванги приурочивают и ее предсказание об открытии (а точнее, наверное, о внедрении в нашу жизнь) источника энергии, который затмит энергию самого Солнца. К слову, этот факт Ванга, судя по всему, увязывала как раз с темой ненужности денег. Может быть, проблема будет заключаться в том, что такое открытие полностью "смешает карты" тех, кто управляет мировыми процессами, связанными со сферой энергоресурсов?



Общество



Примерно на 2020 год Ванга прогнозировала вспышку какой-то уже забытой болезни. Она не указывала, с каким конкретно недугом людям придется иметь дело. Но насторожиться нам по этому поводу нужно обязательно, потому что дело касается здоровья большого количества людей. Специалисты предполагают, что болезнь может оказаться следствием повышенной солнечной активности. Впрочем, во всем этом есть и обнадеживающий момент. Если такое предположение верно, то проблема будет решена довольно оперативно и дальнейшего развития не получит. Ведь уже с 2021 года активность Солнца опять придет в норму. В будущем году, предсказала Ванга, в Европе может обостриться религиозная ситуация. Если это произойдет, то, скорее всего, выразится в огромном всплеске взаимного недовольства среди людей разных вероисповеданий и конфессий. Причем, дело не ограничится только 2020 годом. Существуют большие риски, что он станет только начальным звеном в цепи подобных событий. Продлится же все это как минимум несколько лет.



Предсказания Нострадамуса на 2020 год



Великий предсказатель по-прежнему востребован. Каждый прожитый год дает все новые подтверждения его прозорливости, прибавляя к числу сбывшихся пророчеств еще несколько новых. И это дает основания с предельным вниманием отнестись к предсказаниям Нострадамуса на 2020 год. Итак, давайте знакомиться с ними.



Войны в мире



С 2020 годом исследователи Нострадамуса соотносят 27-й катрен 5-й центурии. Его перевод с французского языка таков:



- Близ Черного моря огнем и мечом ,

- Явится Персия, чтоб захватить Трапезунд,

- Задрожит солнце над Фаросом и Митиленой,

- Арабская кровь смешается с волнами Адриатики.



Трактуется это достаточно однозначно – как попытка Ирана (Персии) вторгнуться на территории некоторых греческих островов (Фарос и Митилена), а также Египта и Турции. Случится ли это? Теоретически все возможно, поскольку ситуация вокруг Ирана периодически нагнетается, и нельзя прогнозировать, насколько далеко все может зайти.



Интересно, что этот катрен не единственный, связанный с Ираном. Есть и другой. Это – 25-й катрен 5-й центурии:



- Воинственный арабский принц [в период, когда соединятся] Солнце, Венера, Лев

- Падет от ударов царства Церкви с моря,

- К Персии бежит почти миллион,

- Византия и Египет будут захвачены.



Этот катрен тоже описывает ситуацию вокруг Ирана как точку напряженности, которая может иметь плачевные последствия. Правда, это государство здесь предстает только как один из нескольких участников процесса. Суть же катрена заключается в попытках мусульманского мира напасть на христианскую страну, которые попытки потерпят неудачу. Важно и то, что действия, описанные в катрене, растянуты во времени: специалисты утверждают, что они будут происходить не только (и даже не столько) в 2020 году, но и в 2021-м. При этом под Византией, скорее всего, следует понимать тот самый "мусульманский мир", который в этой ситуации может быть представлен Турцией, Ираном и, возможно, некоторыми другими странами. Именно к будущему году, вероятно, следует отнести 23-й катрен 2-й центурии. Его перевод звучит приблизительно так:



- Во дворце начнется охота на птиц,

- Вскоре после того, как принц явится там,

- От врага будет отделять река,

- Его захватят издалека, обезвредив из-под воды.



Этот катрен привязывают к непростым взаимоотношениям народов арабского мира. Где-то сменится власть, чем воспользуются недоброжелатели. Решение этой проблемы придет издалека, из-за реки, под которой следует понимать просто "большую воду". Некая сильная держава, используя имеющиеся у нее подводные военные суда (или иные средства), сумеет нейтрализовать агрессора и вернет ситуацию в мирное русло. Исследователи пребывают в убеждении, что такой державой окажется Россия, хотя прямого подтверждения этому в катрене нет.



Религия



К ближайшему будущему некоторые исследователи наследия Нострадамуса относят 56-й катрен 2-й центурии. Он толкует о церковных делах, а точнее – о церковном кризисе:



- Не все могут чума и меч,

- Но стоящий на вершине холма довершит падение с небес своею мерзостью.

- Аббат, увидев крушение корабля и разорение, умрет,

- Его команда будет тщетно пытаться взобраться на утес.



Смысл этого катрена заключается в следующем: церковь перестала быть средством достижения Царствия Небесного; осталось лишь внешнее, обрядовое. Главы Церкви Христианской - больше не светочи духовности, потому что являют миру собственное падение в пропасть греха. Истинных образцов святости в ней уже нет. Разумеется, речь в данном случае должна идти о европейском христианстве, тем более что Нострадамус употребляет в катрене слово "аббат", указывающее на католическую церковь. Конечно, процесс разложения института Церкви не произойдет в течение 1 года, поэтому это предсказание в 2020 году только начнет исполняться. Но то, что его будет не избежать, Нострадамус предсказал вполне определенно.



Политика



В 2020 году важное событие может ожидать Россию. Есть основания утверждать, что в этот период страна вступит в устойчивый союз (или, по крайней мере, начнет создавать его). С какими конкретно государствами он будет оформлен, Нострадамус не указывает. Однако дает понять, кому этот союз позволит противостоять. В 7-м катрене 6-й центурии говорится:



- Норнегра, Дакия и острова Британии

- Потрясены/потревожены объединившимися братьями

- Войска вождя романского галльской крови

- Будут отброшены/изгнаны в лес.



Здесь имеется явное указание на ряд исторических территорий, занятых сегодня скандинавами и, в частности, норвежцами (Норнерга), а также на область, на которой располагаются частично Венгрия, Украина, бывшая Югославия (все это вместе – Дакия). Плюс Нострадамус вполне конкретно назвал Великобританию. Именно эти государства, отличающиеся высоким градусом русофобии, будут "потрясены/потревожены" тем, что теперь им противостоит мощная сила. Вероятно, их страхи окажутся особенно большими из-за "вождя романского". В нем можно угадать Трампа, мать которого, как известно, была шотландкой (т.е. галльской крови). Видимо, США не сумеют противопоставить России и ее союзникам ничего существенного, что будет, по сути, означать их отступление. Реакция же будет выражаться в основном в каких-то подковерных играх, подобных партизанским вылазкам ("будут отброшены в лес").



Кто-то посетует, что предсказаний Нострадамуса на 2020 год немного. Однако простая логика должна подсказать нам, что, исходя из общего числа катренов, много трактовок одному конкретному году пророк посвятить попросту не мог бы. Исходя же из того, что удалось соотнести с грядущим периодом, следует простой вывод: мир все еще будет далек от гармонии, однако наше место в нем окажется одним из наиболее устойчивых и стабильных.