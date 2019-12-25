 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский "шелковый путь" прошел мимо России
00:48 27.12.2019

25 декабря 2019

Проект "Шелкового пути" из Китая в Европу через территорию России, который чиновники обсуждают с 2008 года и который был закреплен многочисленными меморандумами о намерениях, откладывается в долгий ящик.

Транспортный коридор "Европа - Западный Китай", от которого ждали притока инвестиций и который рассматривали как способ развернуть на восток внешнюю и экономическую политику, продолжает висеть в воздухе.
По соглашению стран-членов ШОС на территории РФ его должны были запустить не позднее 2020 года. Но дороги нет, и в ближайшие 7 лет не предвидится, констатирует Счетная палата России.

Новый срок - не раньше 2027 года. "Смещение, в том числе связано с изменениями прохождения международного транспортного маршрута. Так, согласно Транспортной стратегии России изначально транспортный коридор должен был пройти по территориям Республик Татарстан, Башкирии и Оренбургской области. В июле 2016 года правительственная комиссия по транспорту решила проложить маршрут через Самарско-Тольяттинскую агломерацию", - рассказал на коллегии СП аудитор Валерий Богомолов по итогам анализа эффективности расходования средств.

В результате деньги, выделенные на проект, оказались потрачены впустую: 300 млн рублей на проект дороги "Бавлы - Кумертау" и еще 102 млн - на межевание территории.

В 2019 году правительство решило вписать в "шелковый путь" автодорогу "Москва - Нижний Новгород - Казань". На проект в федеральном бюджете текущего года заложили 4,7 млрд рублей. Однако на 1 декабря Минфин не выделил ни рубля, отмечает Счетная палата.

Попытка российских чиновников вписать в "шелковый путь" проект высокоскоростной железной дороги "Евразия" - из Пекина через Москву в Берлин, - также закончился неудачей.
Магистраль протяженностью 9,5 тысячи км и стоимостью почти 10 триллионов рублей является нерентабельной - к такому выводу пришел крупнейший ж/д-строитель КНР China Railway Eryuan Engineering Group, проанализировав финансовые и технические условия проекта.

Китай предпочел запустить конкурирующую дорогу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Транскаспийский международный транспортный маршрут, который включает 10 тысяч километров ж/д сетей, 10 морских портов, 70 тысяч единиц подвижного состава, был открыт в 2017 году, а в этом принял 30 контейнерных поездов.

После Крыма и санкций проект Шелкового пути в России стали воспринимать как еще один канал для получения китайских кредитов и инвестиций, в которые тогда многие поверили, отмечает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

Однако осязаемый эффект от сопряжения китайского проекта с ЕАЭС ограничился инвестициями Фонда Шелкового пути в "Ямал СПГ" и "Сибур", и наступил период разочарования, из которого, впрочем, родилось трезвое восприятие: наша страна для Китая далеко не самый привлекательный экономический партнер, констатирует он.

Источник - finanz.ru,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577396880
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