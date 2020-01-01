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Пятница, 27.12.2019
00:57  В Казахстане с 1/01/20 создан "Совет по финансовой стабильности"
Четверг, 26.12.2019
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В Казахстане с 1/01/20 создан "Совет по финансовой стабильности"
00:57 27.12.2019

Указ вводится в действие с 1 января 2020 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 18 декабря 2019 года"О Совете по финансовой стабильности Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Как отмечается, Совет создан "в целях обеспечения межведомственной координации по вопросам обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".

Также указом утверждено Положение о Совете и состав Совета.
В состав Совета вошли председатель Национального банка РК, председатель Совета; заместитель руководителя Администрации Президента РК или помощник Президента РК, курирующие социально-экономические вопросы; председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка; министр финансов РК и министр национальной экономики.

Основной задачей Совета является содействие обеспечению финансовой стабильности республики и предупреждению или снижению системных рисков.

В функции Совета входят предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций по вопросам обеспечения финансовой стабильности, включая:
- меры реализации макропруденциальной политики, направленной на снижение системных рисков финансовой системы;
- меры по предотвращению возникновения финансового кризиса и минимизации его последствий;
- меры урегулирования неплатежеспособного банка, принудительная ликвидация которого несет системные риски финансовой системы, в том числе по государственному участию при его урегулировании;
- финансирование мер по оздоровлению банков второго уровня, в том числе за счет средств Национального банка РК и (или) его дочерних организаций;
- иные вопросы, необходимые для обеспечения финансовой стабильности финансовой системы.
В рамках своей деятельности Совет:
- по вопросам макропруденциальной политики:
рассматривает результаты оценки и мониторинга системных рисков, а также предлагаемые меры по их снижению;
предоставляет рекомендации по реализации макропруденциальной политики, включая рекомендации по инструментам пруденциального регулирования;
- по вопросам, связанным с мерами по предотвращению возникновения финансового кризиса и минимизации его последствий, рассматривает предложения государственных органов по антикризисным мерам и предоставляет рекомендации по их реализации;
- по вопросам, связанным с мерами урегулирования неплатежеспособных банков, а также финансирования мер по оздоровлению банков, рассматривает предложения и предоставляет рекомендации;
- осуществляет координацию государственных органов и содействие эффективному обмену информацией между членами Совета.
Указ вводится в действие с 1 января 2020 года.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577397420
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