Bloomberg: 2020 год во многом станет определяющим для глобальной торговли

01:47 27.12.2019

Вопрос заключается в том, как далеко готова зайти администрация Трампа в рамках контроля и обеспечения соблюдения соглашения с КНР и что именно произойдет в преддверии выборов в США.



АЛЕКСАНДР БЕЛОВ



Несмотря на ослабление торгового противостояния благодаря соглашению между США и КНР, 2020 год окажется еще более насыщенным для международной торговли по сравнению с тем, через что нам уже пришлось пройти. Если новейшая история нас чему-то научила, так это тому, что процесс подписания соглашения и дальнейшего его соблюдения может оказаться гораздо сложнее, чем переговоры, пишет профессор Университета Фулбрайта во Вьетнаме Кристофер Бэлдинг в статье для издания Bloomberg.



После недавних заявлений, прозвучавших в Вашингтон и Пекине, уже появились первые сложности. В число основных проблем, с которыми столкнулись США и КНР, входит различное понимание того, как быстро будут отменены оставшиеся американские торговые пошлины после заключения соглашения. Возникло некоторое недопонимание. Сейчас было бы разумно несколько умерить возникший оптимизм.



Давление будет только увеличиваться. Что касается обязательств Китая по импорту, то Пекин поставил перед собой амбициозные цели. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, Китаю необходимо удвоить импорт американских товаров и услуг. Затем идут обязательства по защите интеллектуальной собственности и передаче технологий, при выполнении которых сложности могли бы возникнуть и в гораздо лучших условиях, не говоря о нынешних.



Самой крупной проблемой для администрации президента США Дональда Трампа станет возможное мошенничество со стороны КНР или невыполнение Пекином целевых обязательств. Принимая во внимание мнение Трампа о том, что предыдущие президенты США не отслеживали и не наказывали Китай за мошенничество, его администрации будет вынуждена привлечь Пекин к ответственности за невыполнение обязательств.



Принято считать, что Трамп хочет избежать конфронтации в год выборов, чтобы продемонстрировать, что он заключил успешную сделку. Логика говорит об обратном. Трамп должен показать, что он сделает все возможное, чтобы заключить сделку. Он проявил бы невероятную слабость, если бы отступил в момент предвыборной кампании после 3,5 лет жестких заявлений.



Для Китая самым важным вопросом является снятие оставшихся американских пошлин, что не предусмотрено в рамках соглашения первой фазы. США снизят пошлины с 15% до 7,5% в отношении ограниченного импорта китайских товаров. Пошлины в размере 20% до сих пор действуют в отношении китайского импорта на сумму $240 млрд. Пекин настаивает на быстром сокращении нынешних пошлин в обмен на заключение соглашения первой фазы.



Вашингтон проявляет осторожность и предпочитает подход, который зависел бы от того, как именно Китай будет выполнять свои обязательства. Для Пекина это может стать серьезной проблемой, которая, возможно, приведет к срыву текущей сделки и похоронит надежды на второй этап переговоров, если Китай посчитает, что американские торговые пошлины будут снижаться недостаточно быстро. Обычно стороны устанавливают график снижения пошлин. Отсутствие четкого графика указывает на глубокое недоверие между двумя странами.



Похоже, что 2020 год можно разделить на несколько периодов. Лайтхайзер дал понять, что Соединенные Штаты не намерены ставить перед собой ежемесячные цели, учитывая сезонность и изменения в структуре торговли. Но к началу второго квартала 2020 года мы должны получить четкое представление о том, насколько хорошо Китай выполняет свои обязательства.



К лету или ранней осени мы должны получить четкое представление по данному вопросу. Если к этому времени Китай не добьется значительных успехов, Трампу придется выбирать между эскалацией торгового противостояния и риском показаться слабым на фоне вызова со стороны Пекина в разгар избирательной кампании. Трамп не может игнорировать до ноября 2020 года основные неудовлетворенные ожидания в отношении китайской торговой сделки.



Ноябрьские выборы сами по себе могут определить направление американской политики в отношении Китая в 2021 году. Вторая победа Трампа, вероятно, будет означать, что впереди нас ждут еще четыре трудных года.



Вопрос заключается в том, как далеко готова зайти администрация Трампа в рамках контроля и обеспечения соблюдения соглашения с КНР и что именно произойдет в преддверии выборов. Как отметил Лайтхайзер, ключевое значение будет иметь то, хочет ли Китай подчиниться. Подход Китая к открытости и реформам определит судьбу торговли в 2020 году.