Афганские судьбы. О пленных и павших, мертвых и живых

01:51 27.12.2019 Игорь Шумейко



Вряд ли 40 лет назад наши люди, вплоть до самых высших руководителей, представляли, сколь особое место в истории СССР займет одна из дюжины сопредельных стран - Афганистан. Вряд ли кто мог предугадать и срок действия там знаменитого "Ограниченного контингента" наших войск. Но, наверное, более всех удивился бы советский офицер Валерий Кузнецов, если б кто ему тогда сказал, что и в 2019 году Афганистан будет важнейшим пунктом на карте его жизни, что он и 40 лет спустя будет приезжать в эту страну. Не поверил бы он и предсказанию о том, что станет целью этих командировок.



Но вот в ноябре 2019-го, как и в прошлом, и в позапрошлом годах - он летит туда, участвует в сложных переговорах и… возвращает на Родину останки наших бойцов, лежащие в скалах и песках Афганистана, выясняет имена, судьбы пропавших без вести.



Валерий Юрьевич Кузнецов. В 1978 году окончил Челябинское высшее военное автомобильное командное инженерное училище. Службу в Афганистане проходил в должности командира второй автомобильной роты 221-го отдельного батальона материального обеспечения ВВС 40-й армии, старший лейтенант.



"ЗАВТРА". Валерий Юрьевич, расскажите о вашей службе в Афганистане.



Валерий КУЗНЕЦОВ. Основная задача подразделения: перевозка боеприпасов и материальных средств из Термеза (СССР) по всем аэродромам и вертолетным площадкам на территории Афганистана. Пришлось пятьдесят шесть раз пересекать высокогорный перевал Гиндукуша и знаменитый высокогорный тоннель Саланг, построенный советскими метростроевцами, где зимой температура достигала минус 50 градусов, при сильно разреженном воздухе.



Каждый боевой рейс имел свои неповторимые приключения, засады, обстрелы, различные нештатные ситуации. Вот один из таких эпизодов. В марте 1983 года поступило пополнение, началась обкатка молодых водителей по дорогам Афганистана. У меня было правило: всегда ставить пять автомобилей, которыми управляла молодежь, сразу за своим головным автомобилем, учить их по принципу "Делай как я!" Проще было видеть, ориентировать. В один из рейсов, пересекая развилку дороги Пули - Хумри - Кундуз, мы встретили армейскую автоколонну сарбозов (афганская армия). Наш пятый автомобиль, молодого водителя Эдуарда Мицкевича, на развилке отклонился от маршрута чуть правей в направление Кундуза. Пришлось остановить всю автоколонну и, взяв автомобиль с установкой ЗУ-23 и автомобиль технического замыкания, броситься в погоню. Эдуард Мицкевич проехал более семнадцати километров, проскочил блокпост, затем подорвался на мине и вылетел из оторвавшейся кабины КамАЗа. Душманы, наблюдавшие из засады, начали его окружать, но парень родился под счастливой звездой. К нему с блокпоста на помощь прибыл БМП и я на ЗУ-23. Огнем отогнали "духов", я зацепил на буксир покореженный КамАЗ и посадил Эдика к себе. Под прикрытием БМП доехали до блокпоста, оставили автомобиль и двинулись к месту остановки автоколонны.



В ноябре 1983 года по замене передал без единой потери в личном составе свое подразделение и убыл для дальнейшего прохождения службы в ТуркВО. За период службы в Афганистане досрочно получил звание капитана и был награжден орденом "Красная Звезда".



По окончании армейской службы жил и работал в Москве, а в июне 2012 года переехал жить на родину своих родителей, в город Рыбинск Ярославской области. Создал Ярославскую региональную общественную организацию ветеранов боевых действий "Доблесть, Отвага и Честь". Она объединяет всех добровольцев, воинов-интернационалистов, служивших, сражавшихся в войнах, конфликтах, "горячих точках" с 1946 года и до наших дней. Их усилиями в 2017 году в Рыбинске был открыт Музей, посвященный всем землякам-участникам тех событий.



Игорь ШУМЕЙКО. Валерий Юрьевич, исполнилось 40 лет вводу советских войск в Афганистан, на днях вы вновь летите туда. Но ведь кроме исполнения священного и скорбного долга, ваша миссия дает и бесценный опыт общения со многими афганцами, в том числе - с бывшими противниками, вплоть до высших командиров: того же Гульбеддина Хекматияра, например. Сохранение памяти и осмысление истории - идут рука об руку?



Валерий КУЗНЕЦОВ. Да, поиск захоронений, возврат останков, получение сведений о без вести пропавших - связаны с огромным числом встреч, знакомств, переговоров с представителями самых разных социальных и этнических слоев афганского общества. Сегодняшние контакты пополняют опыт встреч периода тогдашней службы, дают лучшее представление о народе.



В 2014 году наши ветераны во главе с Вячеславом Михайловичем Некрасовым установили и 4 мая открыли в Кабуле на старом британском кладбище (ныне это - международное кладбище) Мемориальный комплекс погибшим при выполнении интернационального долга в Афганистане. Приурочено это было к 25-летию вывода Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА). Ныне Вячеслав Михайлович - руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кабуле. С 2014 года мы сотрудничаем с главным поисковиком по Афганистану Александром Владимировичем Лаврентьевым.



Игорь ШУМЕЙКО. Проводя автомобильные колонны, наверное, вы часто общались с афганцами?



Валерий КУЗНЕЦОВ. Часто. Контакты, как правило, носили познавательный характер, результатом становились дружеские отношения. Мы помогали афганцам продуктами, оказывали медицинскую, техническую помощь, и на перевалах, маршрутах нас встречали как друзей. В декабре 1982 года был такой случай. При движении на перевал Саланг с северной стороны мы увидели стоящий на обочине автобус, в котором было очень много народу: детей, женщин, стариков. Водитель жестикулировал, взывал о помощи. Хоть инструкцией и было запрещено производить остановки вне установленного графика, но там люди замерзали, поэтому я приказал остановить колонну. Причина неисправности автобуса оказалась банальная - замерзло топливо. Оказав помощь и убедившись, что автобус начал движение, мы продолжили выполнять свою задачу.



По прошествии нескольких месяцев в Хинджане, пока мы стояли на диспетчерском пункте, ко мне подошел бача (друг - афганск.) и, отозвав в сторону, попытался объяснить и предупредить, что нашу колонну ждет засада в Самангане. Об этом я доложил на диспетчерском пункте и, как оказалось, не зря. При подходе к Самангану мы застали бой между нашими подразделениями и "духами".



Гостеприимство афганцев зависело, прежде всего, от отношения к ним. Мне повезло встречаться с хорошими афганцами, и я получал взамен тоже добро. По прошествии более тридцати лет я опять оказался на афганской земле, и встретил там же, в Хинджане, того водителя автобуса.



Ныне в связи с поисковой работой доводится знакомиться с огромным количеством людей, самых различных этнических групп. Омари Дадулла Хамза в прошлом - главный контрразведчик, а в настоящем - посредник в проведении поисковых экспедиций не только на территории Исламской Республики Афганистан, но и за ее пределами. Дадулла прекрасно владеет обстановкой, сложившейся после вывода ОКСВА, лично знаком с многими бывшими полевыми командирами, которые воевали против нас. Дадулла является основным связующим звеном между прошлыми событиями с участием советского контингента и сегодняшними мероприятиями по поиску и освобождению военнопленных. Благодаря его контактам были проведены встреча и переговоры сначала на территории РЦНК, а затем в провинции Бамиан с полевыми командирами Дадуком и Хасаном по вопросу нахождения останков одного из наших солдат, пропавшего без вести в 1982 - 1983 годах.



Игорь ШУМЕЙКО. Речь о солдате - вашем земляке?



Валерий КУЗНЕЦОВ. Возможно. В Рыбинске проживает мама единственного в Ярославской области пропавшего без вести в Афганистане солдата - ее единственного сына Ширшова Александра Владимировича, пропавшего без вести 23.10.1982 г.



В 2017 году в экспедиции в Афганистане я разговаривал и с Залмай Виса, губернатором провинции Кандагар, о возможном нахождении самого Александра Ширшова или его захоронения. Впоследствии также встречались с губернатором провинции Бамиан Мухаммадом Тахиром, с губернатором провинции Нангархар Мохаммадом Гулабом.



Игорь ШУМЕЙКО. То есть, вы ищете и пропавших без вести, и, возможно, находящихся в плену?



Валерий КУЗНЕЦОВ. Да, в экспедиции 2018 года под руководством А.В. Лаврентьева мы нашли, эксгумировали и отправили в Россию на генетическую экспертизу останки одного из солдат, пропавшего без вести 35-36 лет назад.



И тогда же состоялась встреча с одним из самых известных противников, воевавших против ОКСВА, Гульбеддином Хекматияром. Говорили с ним о помощи в поиске пропавших без вести и освобождении советских военнопленных, находящихся в лагере на территории Пакистана.



Игорь ШУМЕЙКО. Расскажите подробнее об этих переговорах.



Валерий КУЗНЕЦОВ. В августе 2018 года благодаря предварительной договоренности руководителя РЦНК Вячеслава Михайловича Некрасова была проведена встреча в Кабуле, в личной резиденции Гульбеддина Хекматияра, как представителем Высшего Совета Мира Афганистана. При участии представителя Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан была достигнута предварительная договоренность о предоставлении информации о возможном нахождении мест останков наших бойцов и возможности встречи с одним из наших военнопленных.



Гульбеддин Хекматияр проявил себя гостеприимным хозяином и знатоком внешней и внутренней политики Афганистана. Высказал свое убеждение в необходимости скорейшего вывода американского воинского контингента. Он категорически против иностранного вмешательства в политику и экономику Афганистана. Выступает за самостоятельность афганцев в решении своих политических, экономических вопросов. О вводе советских войск он выразился следующим образом: "Вы, когда приходите в гости к кому-то, то сначала стучите в двери и спрашиваете разрешения войти, и если хозяин дома разрешает, вы попадаете к нему в объятья. Но в декабре 1979 года вы без стука влезли в окно, а не в дверь".



Игорь ШУМЕЙКО. Оценка Хекматияра и не может быть иной. А вот мнение, о котором рассказал президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов. Он подробно, даже тепло говорил о мирных встречах с Ахмад Шахом Масудом, родившимся в Афганистане в таджикской семье, и передавал такие его слова: "Да, Советский Союз был звездой для нас! Мы видели, знали, сколько там выходцев из мусульманских регионов становились знаменитыми людьми - учеными, военачальниками, писателями…"



Валерий КУЗНЕЦОВ. А мне в 2014 году довелось побывать в Панджшере на месте захоронения Ахмад Шаха Масуда. Нас встречали бывшие полевые командиры, сражавшиеся вместе с "Панджшерским львом". И в беседах с нами они тепло отзывались о смелости наших парней, воевавших против них в период пребывания ОКСВА. Говорили, что шурави были достойными противниками, которых они уважают до сих пор. И что они сейчас гордятся тем, что встретились с нами в мавзолее, где захоронен Масуд. В книге отзывов, которая находится в мавзолее, много написано примерно таких слов: "Достойному врагу от достойного противника", "Достоин почестей достойный сын Афганистана".



Однажды я разговаривал с Русланом Аушевым о событиях тех лет и конкретно об Ахмад Шахе Масуде. И Руслан Султанович сказал: "Масуд, пожалуй, единственный полевой командир и человек, который достоин уважения за взятые свои обещания и исполненные как клятва"…



Игорь ШУМЕЙКО. В армии у меня был сослуживец-таджик, а через много лет я по журналистике пересекся с другим таджиком. И от обоих слышал: "О, Искандер Зулькарна!" Это они об Александре Македонском - будто о каком-то своем сегодняшнем, максимум двадцатилетней давности герое! Чтут военную доблесть. Историки, с некой мерой условности, говорят, что Македонский - единственный, кто покорил Афганистан. А в том их восклицании слышится и своеобразное хитрое слияние, объединение вокруг ореола: да это ж наш Искандер Зулькарна! А от другого классика мы усвоили: "Восток - дело тонкое!" Так как проходит эта тонкая работа "на местах"?



Валерий КУЗНЕЦОВ. В Афганистане все делается обязательно через посредника, которого ты знаешь, с кем сотрудничаешь десять или более лет. Обязательные бакшиши для участников противоборствующей стороны. Тут именно "дело тонкое"! Нельзя сказать, что они продают останки, но есть масса нюансов: "Там заминированное поле, там надо заплатить знающему проходы…" и т.п. В экспедиции 2018 года проведена эксгумация: часть найденных останков, с разрешения афганской стороны, была отправлена на генетическую экспертизу в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ, а часть находится в провинции Бамиан для окончательной отправки…



Игорь ШУМЕЙКО. Сколько, по вашим подсчетам, еще без вести пропавших, ненайденных могил, невозвращенных останков, пленных?



Валерий КУЗНЕЦОВ. До распада СССР, согласно официальным источникам, в категории без вести пропавших находилось более 420 человек. Российских граждан после распада СССР - более 200. Работа по поиску пропавших без вести и освобождению военнопленных должна уменьшить этот печальный счет.



***



Рассказывая о службе и нынешней высокой своей миссии, Валерий Юрьевич Кузнецов никак не акцентировал внимания на одном весьма актуальном вопросе, поэтому, ожидая результатов очередной его командировки, я должен сказать следующее: почти вся эта работа, начиная с оформления виз, перелетов, проживания, питания, транспортных расходов и до тех самых "бакшишей" - почти все делается на средства, собранные обществами ветеранов, и пожертвования военных пенсионеров! Это истинное благородство нашего офицерства! В бою они отвечали за своих солдат - вот и теперь, 30-40 лет спустя, чувствуют ответственность: останки тех, кого не смогли уберечь, необходимо вернуть на Родину. Мать, ждущая 37 лет без вести пропавшего сына, должна получить эту весть!



Афганистан не отпускает и Николая Федоровича Иванова - председателя Союза писателей России. Николай Федорович принимал участие в боевых действиях, изучал архивные материалы, беседовал со многими военными, с маршалами Советского Союза Сергеем Федоровичем Ахромеевым и Николаем Васильевичем Огарковым. Ради исследования афганской страницы истории СССР он оставил отряд космонавтов, где уже начал подготовку к полету. Поменял космос буквальный на "космос Афганистана", сложнейший узел национальных, политических противоречий. Источник - Завтра

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