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Зять Ельцина Юмашев опять лезет в политику. Неубиваемая плесень
08:40 27.12.2019

Зять Ельцина ужесточает заявления против Путина
Если бы президентом был Кудрин или Чубайс, или Юмашев...

Если бы президентом был Кудрин или Чубайс, или Юмашев...
В прошлом материале "Начало либерального реванша..." отмечалось, что зафиксирована резкая активизация "семейных" "ярких либеральных деятелей", в частности – бывших руководителей администрации президента при Ельцине – Волошина и Юмашева. Судя по всему, это кампании ельцинистов по "трансферу власти" в пользу "ярких", явная попытка ренессанса ельцинизма. Какая разница в пользу конкретно Медведева или Кудрина, или кого еще из них?! Если любой из "ярких" станет президентом РФ – это будет означать конец России…
Зять Ельцина Валентин Юмашев, которого в последние годы было не видно и не слышно, просто расточает интервью, делится воспоминаниями о 1990-х годах в российской власти. По его словам, кандидатуру преемника Борису Ельцину нашли уходившие на тот момент в правительство Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс. "Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин", – пояснил он в эфире "Дождя". "И с этим предложением я пошел к Борису Николаевичу", – сказал Юмашев, не забыв отметить и свою роль в назначении Путина. А в интервью Познеру помянул и имя Е.М. Примакова. Показательно, что Юмашев давал интервью Познеру в Екатеринбурге, в "Ельцин-Центре", в этой либеральной клоаке. В принципе уже в этом можно увидеть некий очередной ритуальный акт над Россией.

Почему только сейчас зять Ельцина выходит из тени? И как насчет элементарной морали обстоят дела у "семейных", если "сенсации" по действиям Примакова они вспоминают после смерти Евгения Максимовича? Ведь у них было почти 20 лет на то, чтобы об этом "вспомнить" при жизни Примакова. Боялись его реакции и пояснений? А сейчас все можно?

Но этим Юмашев не ограничился. Как отмечает агентство "Ура.ру", заявления Юмашева о Путине идут одно за другим и по нарастающей с ужесточением. Было еще несколько интервью, одно из которых в англоязычной версии BBC. Ключевое отличие публикации от предыдущих – в самом последнем абзаце. Здесь говорится, что уход Ельцина с поста президента – это пример для подражания. "Тем не менее, господин Юмашев считает, что отставка Бориса Ельцина должна послужить уроком для всех российских президентов, урок заключается в том, что „очень важно уйти в отставку и освободить место для молодых людей. Для Ельцина это было невероятно важно"", – констатируется в отрывке из публикации BBC.

18 декабря одновременно на двух площадках – "Дожде" и Deutsche Welle – вышло очередное интервью Юмашева. В нем экс-глава администрации президента соизволил высказаться о летних протестах в Москве против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за откровенной фальсификации в подписных листах избирателей по их выдвижению. Он заявил, что считает проблемой "диссонанс" власти с 18-22-летней молодежью, которая "хочет перемен".

О либеральных несанкционированных акциях в Москве лета этого года неоднократно приходилось высказываться. По разным оценкам – от половины до чуть ли не двух третей участников несанкционированных мероприятий – не москвичи (и даже не жители Подмосковья), а – приезжие. Кто-то их свозил в столицу. Точно были приезжие с Украины, скандировавшие на мове майданную кричалку про Путина. 27 июля на "Эхе Москвы" президент ООД "Союз правых сил" и член общественного совета Российского еврейского конгресса Леонид Гозман откровенно и недвусмысленно провозглашал: "Революцию заказывали? Распишитесь. Да, та самая, какую хотели, цветная!.. Именно это ощущение – нельзя больше так жить – выводило людей к Белому Дому в августе 1991, на Майдан, на площадь Тахрир, на штурм Бастилии… Сегодня – 27 июля 2019 года – вы, наверное, еще сможете разогнать толпу. Но революция – это не одномоментный акт. Люди будут выходить еще. На место арестованных придут другие".

Гозманы, правда, выдавали желаемое за действительное. Акции были немногочисленными. Митингующие явно провоцировали сотрудников внутренних дел, оскорбляли их нецензурной бранью, били по лицу, кидали в них камни, бутылки, урны, распыляли едкий газ, в надежде переложить ответственность за применение слезоточивого газа на ОМОН. Было зафиксировано, что организованные действия толпы координировались командами "кураторов" по телефону. Либеральные СМИ и соцсети открыли ажиотаж на всю страну, пытаясь доказать, что правоохранители "действовали невероятно жестко", "непонятно по какой вообще причине задерживали людей", "били дубинками и добивали ногами". Хотя понятно, что правоохранители в той ситуации действовали предельно мягко и корректно, можно было бы, кстати, и жестче…

И еще одно заявление Юмашева из последних интервью: "Если бы президентом был я, кое-что я бы делал иначе. Но президент – Владимир Владимирович Путин. Несу ли я за это ответственность? Нет, не несу. За это ответственность несет уже Владимир Владимирович Путин, президент России".

Почему Юмашев считает, что кому-то интересно, что было бы, если президентом был он? Понятно, что Юмашев не несет абсолютно никакой ответственности за В.В. Путина. Он несет ответственность в ряду иных "реформаторов" за содеянное с гражданами России, да и всего СССР, в "лихие 90-е", за что придется все же когда-то отвечать. Но гипотетически можно все же представить, что было бы, если бы президентом был Юмашев, по временам, когда он был руководителем администрации у Ельцина. Продолжение "реформ" и дальнейшее крушение России было бы, если бы президентом стал то ли Юмашев, то ли Кудрин, то ли Чубайс.

Все ясно, к чему сегодня пытаются подвести "яркие либералы". Сожалеют, что летом этого года им не удались массовые протесты, но продолжают разогревать революционные настроения. Ну а по отношению к Путину просто осуществляют массированное психологическое воздействие на него. Кудрины-чубайсы-волошины-юмашевы пытаются создать ситуацию, когда Путин сам согласится сдать власть "семейным" или, как мягкий вариант, просто будет выполнять их волю. Подводят к тому, что не важно, какому молодому, но пора, мол, передавать власть. Нет уж! Если кому и передавать власть, то только антиподам либералам, патриотам-государственникам. И если уж и говорить о "политическом возрасте", то пусть посмотрят "яркие либералы" на свой идеал – США. Каков там возраст всех кандидатов в президенты США был на предыдущих выборах президента и сейчас на предстоящих? Сколько было годков Хиллари Клинтон и Трампу?
Дело абсолютно не в возрасте… А в России.

Андрей Сошенко
26.12.19

Источник - zavtra.ru
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