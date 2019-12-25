В Алматинском аэропорту разбился Fokker-100 рейсовый борт Z2100 Алматы-Нур-Султан - 15 погибших, десятки раненых

09:10 27.12.2019

В алматинском аэропорту состоялся экстренный брифинг по поводу крушения самолета авиакомпании Bek Air утром 27 декабря, передает корреспондент Zakon.kz.

Замначальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков пояснил ситуацию.



- В 7:25 на пункт ДЧС пришло сообщение о том, что рейс Z2100 Алматы-Нур-Султан пропал с радаров. Были подняты по тревоге все службы. В рамках взаимодействия была передана информация в скорую помощь. Задействовано от ДЧС Алматы и области, полиции, нацгвардии, РОСО, 776 человек и 119 единиц техники. Скорые помощи 35 из Алматы и 16 из области. 150 врачей всего. По прибытию были организованы аварийно-спасательные работы, 88 пассажирам оказана помощь по эвакуации. Фюзеляж столкнулся с новостройкой, в жилом доме никого не было, - сказал он.



Взрыв топлива не произошел, но на всякий случай пожарные были готовы.

Представитель Bek Air не смог внятно прокомментировать ситуацию.



-Во всех направлениях отменены рейсы, идет возврат билетов, по всему Казахстану, - сказал представитель авиакомпании, - отметил он.



Он добавил, что у экипажа перед полетом было хорошее самочувствие, о состоянии здоровья экипажа он сообщить ничего не смог.

По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы. Имена погибших в авиакатастрофе здесь.



Число погибших при крушении самолета в Алматы достигло 15

Всего бригадами скорой помощи доставлено 66 человек.



Число погибших при крушении самолета в Алматы выросло до 15 человек, передает zakon.kz.



- Всего бригадами скорой помощи доставлено 66 человек с места крушения самолета, из них госпитализированы 50 человек. 19 человек - в 4 ГКБ Алматы и БСМП, в центре детской неотложной мед помощи и ЦГКБ и 6 челове - в Алматинской областной многопрофильной региональной больнице, - сказал глава управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев.



Крайне тяжелое состояние у 12 пострадавших - 6 человек в 4 ГКБ и 6 человек - в Алматинской областной больнице.



- Из 19 человек, находящихся в 4-й больнице Алматы, 1 пациентка умерла, выясняем личность. В детской больнице все в сознании, нуждаются в операции - некоторые из-за перелома. 13 человек - в БСПМ и 3 человека в ЦГКБ, они с травмами легкой и средней степени тяжести. Все обеспечены препаратами крови, лекарствами, - сказал Абильдаев.



При необходимости готовы врачи-нейрохирурги выезжать из столицы, но пока вопрос не поставлен, необходимости пока нет.

Таким образом, при крушении погибли 15 человек: 14 человек - на месте, 1 умер в больнице.

Альберт Ахметов