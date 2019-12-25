 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 27.12.2019
09:32  Среди погибших в Алматы редактор Informburo.kz Дана Круглова
09:20  В авиакатастрофе под Алматы погиб генерал МВД Р.Кайдаров
09:10  В Алматинском аэропорту разбился Fokker-100 рейсовый борт Z2100 Алматы-Нур-Султан - 15 погибших, десятки раненых
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Четверг, 26.12.2019
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Среда, 25.12.2019
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В авиакатастрофе под Алматы погиб генерал МВД Р.Кайдаров
09:20 27.12.2019

При падении самолета погиб председатель совета генералов Рустем Кайдаров
На данный момент установлена личность 7 погибших.

При падении самолета погиб председатель совета генералов Рустем Кайдаров, сообщает zakon.kz.
По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы. На данный момент установлена личность 7 погибших.

27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По поручению Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана Правительственная комиссия во главе с Премьер-министром РК. В составе комиссии Министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия.

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Источник - zakon.kz
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