В авиакатастрофе под Алматы погиб генерал МВД Р.Кайдаров

09:20 27.12.2019

При падении самолета погиб председатель совета генералов Рустем Кайдаров

На данный момент установлена личность 7 погибших.



При падении самолета погиб председатель совета генералов Рустем Кайдаров, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы. На данный момент установлена личность 7 погибших.



27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.



По поручению Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана Правительственная комиссия во главе с Премьер-министром РК. В составе комиссии Министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия.