|Среди погибших в Алматы редактор Informburo.kz Дана Круглова
09:32 27.12.2019
Журналистка погибла при крушении самолета в Алматы
Денис Кривошеев у себя в Facebook написал, что она погибла.
Журналистка Дана Круглова погибла при крушении самолета в Алматы, об этом сообщил Денис Кривошеев, передает zakon.kz.
Имя сотрудницы Informburo.kz Даны Кругловой числилось с списке пассажиров данного рейса. Узнав о ЧП, коллеги искали ее в списках спасенных и пострадавших, но не могли найти.
Денис Кривошеев у себя в Facebook написал, что она погибла.
- Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – сказал главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.
Редакция zakon.kz выражает глубокие соболезнования родным и близким Даны.