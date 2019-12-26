Может ли ребенок из мусульманской семьи участвовать в новогодней елке

10:04 27.12.2019

22 декабря 2019, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА



Каждый год перед началом новогодних елок в некоторых семьях начинаются споры - может ли их ребенок участвовать в утренниках. Ведь это не мусульманский праздник. В социальных сетях распространяются сообщения с призывом не отмечать праздник кафиров и не задействовать в нем детей.

24.kg узнало у Духовного управления мусульман Кыргызстана, стоит ли в светском обществе запрещать ребенку участвовать в елке.

1

Может ли ребенок из мусульманской семьи участвовать в новогодней елке?

- Ребенок независимо от религиозной принадлежности своих родителей - часть общества. По Конституции школьное образование - обязательное, значит, все дети ходят в светские учебные заведения, где отмечают как мусульманские, так и светские праздники. Значит, он не может быть отделен от круга друзей и одноклассников. Детей мы должны наоборот учить толерантности и уважению свободы вероисповедания.

Тем более новогодние елки проходят до начала самого праздника. Поэтому их надо воспринимать как очередную шоу-программу.

2

Допускается ли участие ребенка в новогодних постановках?

- Мероприятия в детских садах и школах не стоит драматизировать. Постановки надо воспринять как выражение творчества.

3

Какие карнавальные костюмы нельзя надевать?

- Здесь тоже нет ограничений. Это просто костюмы животных, сказочных персонажей и героев. Ребенок смело может облачиться в кого желает. Родители должны объяснить, что все это праздничное мероприятие и никакого отношения к религии не имеет.

4

Может ли ребенок получать подарки от Деда Мороза и кружиться вокруг елки?

- Нужно правильно объяснять детям образ Деда Мороза. В исламе не может быть никакой сверхестественной силы. Поэтому детям надо знать, что Дед Мороз - это обычный человек, одетый в костюм. И подарки дарит он не от себя, а от родителей.

Дед Мороз, елка - все это атрибуты, декорация праздника и особого значения не имеют. Кружась вокруг елки, ваш ребенок не должен загадывать желание и ждать чуда.

5

К какой новогодней традиции не стоит приучать детей?

- Не стоит 31 декабря, накрыв стол, ждать полуночи, чтобы загадать желание и начать поздравлять друг друга. Дети должны понимать, что мы в своих благословениях и пожеланиях не ограничиваемся один днем и конкретным временем.