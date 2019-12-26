ГосТВ Туркменистана показывает репортажи о продовольственном изобилии на рынках

11:06 27.12.2019

С начала декабря, после того как президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал наполнить прилавки продуктами, гостелевидение Туркменистана ежедневно показывает репортажи о продуктовом изобилии на рынках.



Отметим, что подобные материалы публикуются в местных медиа каждый год перед новогодними праздниками.

Как отмечает Радио "Азатлык", на прилавках госмагазинов действительно появились дефицитные товары, но это приводит к возникновению очередей.

Ранее корреспонденты "Хроники Туркменистана" сообщали, что вместе с популярными у населения продуктами, продавцы вынуждают покупать и неходовой товар.