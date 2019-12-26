Каждый, кто инвестирует более $1 млн в экономику Таджикистана, получит 5-летнюю визу. И будет вам...

11:53 27.12.2019

Отныне каждый инвестор, вкладывающий в экономику Таджикистана свыше 1 млн долларов, станет обладателем 5-летней визы. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе ежегодного послания к парламенту.

Эмомали Рахмон поручил МИД выдавать пятилетнюю визу предпринимателям, инвестирующим более 1 млн долларов в экономику страны.



Также он поручил выдавать иностранным туристам 60-дневную туристическую визу, до этого максимальный срок туристической визы составлял 45 дней.

Уроженцы Таджикистана, имеющие гражданство других стран, получат трехлетнюю визу. Эта инициатива, по словам Рахмона, продвигалась со стороны таджикистанцев, проживающих за рубежом.