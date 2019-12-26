В Туркменистане построили село, названное в честь коня президента - "Ровач"

12:09 27.12.2019

24 декабря хяким Балканского велаята Язтаган Гылыджов принял участие в торжествах по случаю открытия нового современного села Ровач (Процветание), построенного в этрапе Сердар. Как сообщает госинформагентство ТДХ, село хяким открывал по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В торжествах приняли участие руководители администрации региона, депутаты Меджлиса, представители общественных организаций, местные жители и старейшины.



В селе возведены 268 дома, дом здоровья, дом культуры, детсад и школа, торговый центр и дом быта.



В январе президенту подарили рожденного в первый день 2019 года жеребенка, который был назван Ровач. Бердымухамедов посвятил ему стихи, на которые в преддверии отмечаемого 27 апреля Дня ахалтекинца записал песню с внуком Керимгулы. Во время августовского осмотра парка судов в "Авазе", глава государства облюбовал одну яхту, которую также назвал "Ровач".