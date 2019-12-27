США – КНР: холодная война на технологическом фронте, - В.Пироженко

12:48 27.12.2019

Виктор ПИРОЖЕНКО | 27.12.2019 |



Пекин берет курс на создание в КНР Международного центра инноваций и технологий с условиями работы лучше, чем в Силиконовой долине

Несмотря на то, что политики говорят о подписании торговой сделки между Пекином и Вашингтоном, администрация Трампа ужесточает технологические ограничения на сотрудничество с КНР в наукоемких областях.

Цель США здесь неизменна – предотвратить создание Китаем собственных цепочек поставок технологий и тем самым затормозить экономическое развитие КНР.



Сдерживающими факторами урегулирования торгового спора между сторонами, скорее всего, станут принимаемые в США меры экспортного контроля в наукоемких секторах экономики, ограничение возможностей китайских фирм в инвестициях за рубежом и получения доступа к технологиям.

Министерство торговли США завершило разработку жестких правил для ограничения экспорта сложных и наукоемких технологий в Китай. Ограничения коснутся, в том числе, таких передовых областей современного научно-технического прогресса, как квантовые вычисления и аддитивные технологии (3D-печать).



В ноябре регуляторный комитет США начал расследование в отношении китайской компании ByteDance – разработчика популярного в мире приложения для социальных сетей TikTok. Американские власти посчитали, что приобретение ByteDance два года назад другого приложения – Musical.ly, может быть угрозой национальной безопасности, а также предъявили претензии к обработке компанией пользовательских данных.



Противодействие США технологическому развитию КНР на данный момент включает: арест финансового директора Huawei и занесение этой компании в черные списки, что уже ограничило ее доступ к американским технологиям; запрет правительственным учреждениям США закупать телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE; включение в черный список ряда китайских производителей видеоустройств с функцией распознавания лица при наблюдении (в список попала Hikvision – одна из крупнейших мировых компаний в этой области).



Новые правила Минторга США ужесточают санкционную политику в отношении Китая, определенную законом о модернизации системы оценки рисков иностранных инвестиций (FIRRMA, принят в августе 2018 г.). Этот закон расширяет юрисдикцию Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), усиливает государственный контроль за любыми иностранными инвестициями в новые технологии и дает государству дополнительные полномочия по блокированию сделок, которые будут сочтены неблагоприятными для американских интересов.

В США большинство иностранных инвестиций в стартапы в последнее десятилетие приходятся на китайские компании – 35 млрд. долларов.

В Силиконовой долине находятся исследовательские центры таких китайских гигантов, как Tencent, ByteDance, Alibaba, Baidu, Didi Chuxing, которые продвигают инновации в социальных сетях, интернет-магазинах, автомобилях с автономным вождением.



Alibaba, самая большая компания электронной торговли в Китае, основала в 2018 году в Саннивейле, недалеко от штаб-квартиры Yahoo, лабораторию по разработке новых технологий чипов и искусственного интеллекта.

Компания Baidu, создавшая одноименную поисковую интернет-систему, имеет в Силиконовой долине порядка 200 сотрудников, работающих над приложениями искусственного интеллекта (синхронный перевод, робототехника, автономное вождение).

Медиа-гигант Tencent, чье приложение обмена сообщениями WeChat имеет более миллиарда пользователей, вложил многомиллиардные инвестиции в Tesla и Snap. Компания строит новый исследовательский центр в Силиконовой долине на 250 человек.



Размещение своих представительств и исследовательских центров в США облегчает китайским компаниям доступ к выпускникам и сотрудникам ведущих американских вузов, например Стэнфордского университета и Калифорнийского технологического института. Это привело к тому, что с такими американскими компаниями, как Google, Facebook, Uber, китайцы давно уже конкурируют на равных.

Развязанная санкционная война США, безусловно, вредит Китаю, но и США платят за нее свою цену. В декабре в КНР принято решение Госсовета, обязывающее все государственные учреждения удалить в течение трех лет (30% в 2020 г., 50% в 2021 г. и 20% в 2022 г.) иностранное оборудование и программное обеспечение. Пострадают крупные американские фирмы, включая Microsoft, Dell и HP. Будут заменены от 20 до 30 млн. единиц зарубежной техники. Потери указанных фирм могут быть еще больше, если ограничение выйдет на массовый потребительский уровень, что не исключено.



Новые правила работы с иностранными инвестициями в США, как и дальнейшее применение FIRRMA, уже охлаждают технологический рынок Америки, который ранее подпитывался в первую очередь китайскими инвестициями. Американские стартапы в США избегают сейячас китайских инвестиций даже ценой срыва сделок. В свою очередь, китайские компании, которые планировали инвестиционное и научное сотрудничество с американскими партнерами вплоть до создания в США совместных исследовательских центров, сокращают свои инвестиции и сворачивают совместные проекты. Сокращается также количество визовых разрешений, выданных Америкой для высококвалифицированных китайских научно-технических кадров.



В Пекине понимают, что администрация Трампа, развязавшая торговую войну против Китая, на этом не остановится. Сейчас усилия КНР сосредоточены на двух направлениях: а) создание собственных производств по всей номенклатуре высокотехнологичной продукции, и прежде всего в полупроводниковой отрасли; согласно госпрограмме "Сделано в Китае 2025", доля китайских микросхем в электронной продукции должна быть увеличена в 2020 г. до 40% и в 2025 г. – до 70%; б) создание в КНР Международного центра инноваций и технологий с условиями работы лучше, чем в Силиконовой долине.

Курс США на сворачивание международных научно-технических обменов облегчает Китаю выполнение этих задач.