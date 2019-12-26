Путин предложил использовать беспилотники на военной базе России в Кыргызстане. Чего добру пропадать...

12:51 27.12.2019

Президент России Владимир Путин 26 декабря внес на рассмотрение Госдумы протокол, который разрешит ввести в состав объединенной российской военной базы в Кыргызстане подразделения беспилотников и использовать их для полетов над Кыргызстаном. Документ размещен в думской электронной базе данных, сам протокол был подписан в Бишкеке 28 марта 2019 года.

"Соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов. Устраняются несоответствия между законодательством России и Кыргызстана в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизской Республики, – говорится в пояснительной записке к документу. – Вступление в силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение".

В протоколе, который предложено ратифицировать Думе, также прописана "ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории: 4 млн 794 тыс. 095 долларов США". Ранее Россия платила Кыргызстану за аренду авиабазы в разы меньше. Одновременно размер арендуемых участков вырастет на 58,32 гектара, указывается в пояснительной записке.

Россия использует в Кыргызстане в качестве своей авиабазу Кант – военный аэродром в Чуйской области в 20 км к востоку от Бишкека и позиционирует ее как основной аэродром для поддержки с воздуха Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На аэродроме дислоцирована войсковая часть 20022, в которой служат 500 российских офицеров и прапорщиков и военнослужащих по контракту. На базе размещены штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, также она используется как аэродром подскока для самолетов Ту-95МС и Ту-160 авиабазы Энгельс.