Туркменистан: главные события 2019 года

12:54 27.12.2019

Кира Крамер



Заканчивается очередной год, который для Туркменистана оказался не менее сложным, чем 2018-й. Продолжились экономический кризис, демонстративная борьба с коррупцией, дискриминация женщин за рулем, дефицит продуктов питания и очереди у банкоматов, хотя под конец года власти запретили наличный расчет в магазинах. Цифровизация, которая пока что заключается в совещаниях по видеосвязи, и импортозамещение, согласно которому Туркменистан уже экспортирует излишки продовольствия и выпускает "отечественные" компьютеры из китайских деталей.



В 2019-м произошло несколько громких событий, последствия которых, возможно, мы увидим в 2020-м и последующие годы.



"I’ll be back!"



Главным событием года, которое осветили все мировые СМИ страны, стала "смерть" 62-летнего президента Гурбангулы Бердымухамедова. В июле глава Туркменистана внезапно исчез из медийного поля на 10 дней. После чего гостелевидение Туркменистана объявило, что президент ушел в месячный отпуск, хотя раньше летние каникулы президента длились две недели. Это привело к тому, что в социальных сетях появились сообщения о кончине президента, которые в итоге растиражировали довольно серьезные издания.



Пока мировая общественность строила догдадки и переживала за судьбу страны, туркменское гостелевидение подготовило получасовой репортаж о том, как лидер провел отпуск: катался верхом, на велосипеде и раллийном авто, играл в боулинг, стрелял из автомата, проводил тренировки для министров, написал книгу про алабаев, а также записал песню на стихи собственного сочинения. По всей видимости, это было своеобразное опровержение слухов о смерти главы государства. Но даже это видео не убедило многочисленных скептиков, которые начали строить предположения, что ролик был смонтирован из заранее снятых материалов или им показывают двойника президента.



Окончательно сомнения развеялись, когда Бердымухамедов принял участие в Каспийском экономическом форуме в Авазе.









"Газпром" и "Туркменгаз" зарыли топор на пять лет



1 июля "Газпром" заключил пятилетний контракт на закупку газа с "Туркменгазом". Объем поставок туркменского "голубого топлива" составит 5,5 млрд кубометров в год, а вот данные о закупочных ценах не разглашаются.



Новому контракту предшествовал долгий перерыв: в 2015 году представители "Туркменгаза" объявили, что "Газпром" не платит по счетам и объявил российский концерн неплатежеспособным. В ответ "Газпром" подал иск, требуя пересмотра цен за закупаемый в Туркменистане газ и возврата $5 млрд за переплату. И только в конце января 2019 года обе стороны подписали соглашение о прекращении арбитражного разбирательства, а 15 апреля "Газпром" возобновил закупки газа из Туркменистана, заключив временный контракт до подписания долгосрочного.



EASA законопатила "Туркменским авиалиниям" окно в Европу



В феврале "Туркменским авиалиниям" запретили полеты над Европой из-за несоответствия требованиям Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Причины запрета не разглашались. Согласно данным проправительственных СМИ, проблема заключалась только в неправильном техническом оформлении документации самолетов: туркменские Боинги якобы оформлялись по американским стандартам, тогда как EASA требует переоформить их по европейской системе.



Руководство национального авиаперевозчика неоднократно объявляло, что полеты вот-вот начнутся, а в итоге первый самолет полетел в Европу лишь в декабре. Возможно, EASA не устроило что-то более серьезное, чем документы, так как отчитываясь перед президентом о результатах проверки, глава авиакомпании Довран Сабуров сообщил, что "согласно требованиям, также налажена работа пограничной, таможенной и миграционной служб аэропорта Ашхабада".



Дуумвират?



В ходе второго заседания Халк Маслахаты (Народного Совета) президент Гурбангулы Бердымухамедов неожиданно предложил объединить Совет и Меджлис (парламент) в единый двухпалатный представительный орган. Естественно, решение Аркадага было поддержано.



Радикальные реформы, по словам главы государства, "создадут условия для контроля над исполнением законов и национальных программ", а также "дадут возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества". По каким причинам существующий многопартийный Меджлис не способен представлять все слои общества, не уточняется.



Опрошенные ХТ эксперты предположили, что идея с двухпалатным парламентом возникла у Бердымухамедова после смены руководства Казахстана. Президент соберет необходимые ему структуры в реформированном парламенте, передаст ему больше полномочий, чтобы в будущем возглавить этот орган. А место главы государства отойдет сыну.



Coming out по-туркменски



Осенью в стране, где до сих пор существует уголовное наказание за мужеложство, появился молодой человек, заявивший о своей ориентации. Касымберды Гараев стал первым представителем сексуальных меньшинств в Туркменистане, который лично обратился в Радио "Азатлык", чтобы "рассказать свою историю и начать обсуждение положения ЛГБТ-сообщества в стране". После публикации Касымберди пропал. Но после того, как его исчезновение вызвало обеспокоенность мировой общественности, он дважды появлялся, но только в присутствии родственников, чтобы сообщить, что информация о нем "не соответствует действительности".



12 выговоров и одно увольнение



После 10 лет службы и 12 выговоров глава МВД Исгендер Муликов был уволен. Отстранив от должности, президент также лишил его всех госнаград и понизил в звании с генерал-лейтенанта до майора полиции. Министр занимал свой пост с мая 2009 года. Муликов известен тем, что получил от главы государства больше всего выговоров, три из них (в 2018 и 2019 годах) "с последним предупреждением".



Через месяц после увольнения Муликова показали по гостелевидению в робе и с обритой головой. Экс-министр получил 15 лет колонии, у него конфискованы большие суммы наличных и недвижимость, в которой Бердымухамедов поручил обустроить детсады или службы МВД.









SimCity



Президент Туркменистана любит строить. В стране выделяются миллиарды долларов на возведение новых кварталов, школ, больниц и даже теплиц, открытия которых приурочены к самым разным праздникам. В этом году увлечение Бердымухамедова вышло на новый уровень: глава государства затеял строительство двух городов – Ашхабад-сити и новой столицы Ахалского велята.



Первую стройку глава государства курирует лично, за вторую "отвечает" Сердар Бердымухамедов, которого отец в этом году назначил хякимом (губернатором) этой области. Согласно данным госСМИ, "этот колоссальный проект потребует огромных вложений, но государство обладает достаточной экономической устойчивостью, чтобы воплощать в жизнь самые смелые и масштабные планы во имя благополучия народа".



Торжества по случаю начала строительства вотчины сына президента прошли в сентябре. Возвести новый город должны к 2022 году. Что касается Ашхабад-сити, который построят на окраине столицы Туркменистана, то в июне президенту показали грандиозный макет будущего города, а вот строительство еще не началось.









Не так страшен бипатрид



В начале июля надежда покинуть Туркменистан появилась у тех, кто ждал этого долгие годы: Миграционная служба Туркменистана начала прием документов на выдачу загранпаспортов бипатридам, получившим российское гражданство после июня 2003 года. Связаны ли эти события, неизвестно, но документы начали применять после подписания нового контракта с "Газпромом".



Туркменистан в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о двойном гражданстве с Россией в 2003 году, после того, как был подписан 25-летний контракт на поставки в Россию туркменского газа. Это привело к тому, что тысячи людей не могли выехать из страны. Хорошая новость привела к огромным очередям у миграционных служб страны, которые не справляются с потоком людей.



Генератор мемов



Видео туркменского гостелевидения, демонстрирующие исключительные способности главы Туркменистана, в этом году вышли далеко за пределы местных новостей. Самым популярным в 2019 году стало видео ХТ про стрелявшего по мишеням с велосипеда Бердымухамедова, которое набрало 765 тысяч просмотров.









После этого туркменскому лидеру посвятили серии двух рейтинговых американсих юмористических шоу: The Daily Show with Trevor Noah и The Last Week Tonight. В первом шутили над тем, как президент посредством подробного репортажа о своем отпуске доказывал, что он не умер, вместо того, чтобы выйти и просто сказать: "Я жив".



Во втором смеялись над талантами Бердымухамедова, а также его желанием устанавливать в Туркменистане рекорды, входящие в Книгу Гиннеса. Команда авторов передачи также испекла самый большой в мире "мраморный" пирог (по аналогии с Ашхабадом, который также вошел в Книгу как город с наибольшим количеством мраморных зданий) с изображением падающего с лошади президента Туркменистана и подала заявку на регистрацию этого достижения. К сожалению, представители Книги Гиннеса фиксировать его отказались.



Таким запомнился этот год нам. Желаем, чтобы в следующем году у вас были только позитивные события. С наступающим!