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КазНацбанк выпустил коллекционные монеты с Тобольским мыслителем и невестойКазНацбанк выпустил коллекционные монеты с "Тобольским мыслителем" и невестой
12:56 27.12.2019

Продавать новые монеты начнут во всех территориальных филиалах Национального банка с 29 января 2020 года.

Национальный Банк РК выпустил в обращение коллекционные монеты Qyz uzatỳ из серии монет "Обряды, национальные игры Казахстана" номиналом 500 тенге и 100 тенге и коллекционные биколорные монеты Tobyl oishyly из серии монет "Сокровища степи" номиналом 500 тенге, сообщили в пресс-службе финрегулятора.

Описание монет Qyz uzatỳ:

"Монеты посвящены древнему казахскому обычаю "Қыз ұзату", означающему проводы невесты из родного дома в новую семью. Основным элементом в дизайне монеты является саукеле, казахский головной убор, символизирующий начало новой жизни. При изготовлении монеты из серебра применена технология нанесения голографического изображения", – говорится в сообщении.

Серебряная монета Qyz uzatỳ

Серебряная монета Qyz uzatỳ / Фото пресс-службы Нацбанка
На аверсе монеты в центральной ее части, на орнаментальном фоне изображен государственный герб РК. По окружности надписи Qazaqstan Respyblikasy • Republic of Kazakhstan. В левом и правом секторах изображены элементы национального орнамента. В нижней части надпись "Tenge", число 500 на серебряной монете и число 100 на монете из мельхиора.

Мельхиоровая монета

Мельхиоровая монета Qyz uzatỳ / Фото пресс-службы Нацбанка
"На оборотной стороне монеты – изображение невесты в национальном головном уборе саукеле, со вставкой из бриллианта диаметром 1 мм. Вуаль от головного убора выполнена с применением голографического изображения. Некоторые декоративные элементы исполнены качеством чеканки antiproof. По окружности монеты изображения яблоневых веток, цветков и зрелых плодов как символ плодородия и изобилия", – говорится в описании монеты.

Технические характеристики монет Qyz uzatỳ:

из серебра 925/1000 пробы, масса – 24 гр, диаметр – 37 мм, качество изготовления – proof, тираж – 3000 штук;
из сплава мельхиор МН 25, масса – 11,17 гр, качество изготовления – brilliant uncirculated, тираж – 30 тысяч штук.
Описание монет Tobyl oishyly:

"Тобольский мыслитель" – знаменитая скульптура человека, выполненная из песчаника, находится в коллекции Национального музея Казахстана. Скульптура датируется концом III – началом II тысячелетия до новой эры. Найдена близ города Костанай в 1976 году. В серии "Сокровища степи" монета Tobyl oishyly станет первой биколорной монетой с применением уникальной технологии танталовой вставки по форме изображения", – сообщили в Нацбанке.

На аверсе по периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором расположены надписи Qazaqstan Respyblikasy • Republic of Kazakhstan, надпись "500 Tenge", обозначающая номинал монеты. В центре монеты в обрамлении орнаментальной розетки – государственный герб РК.

Монета Tobyl oishyly

Монета Tobyl oishyly / Фото пресс-службы Нацбанка
"На реверсе расположена стилизованная скульптура "Тобольского мыслителя" на фоне коллажа, состоящего из известных научных символов, олицетворяющих гений человеческой мысли, стремящийся к раскрытию тайн возникновения жизни и загадок мироздания", – добавили в Нацбанке.

Технические характеристики монеты Tobyl oishyly:

Биколорные монеты изготовлены из серебра с танталом массой 29,5 гр (диск – из серебра 925/1000 пробы массой 16 гр, вставка – из тантала массой 13,5 гр), диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – proof, тираж – 1000 штук.

"Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального банка РК, а также через интернет-магазин на сайте финрегулятора с 29 января 2020 года", – добавили в пресс-службе.

Тамара Абубакарова

Источник - informburo.kz
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