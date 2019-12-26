Пилот, самолет? Названы две возможные причины крушения фоккера в Алматы

13:08 27.12.2019

Была это ошибка пилота или техпричина, установит комиссия.



Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, замминистра МВД РК Юрий Ильин и министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов прибыли на место крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматы. После ознакомления с ситуацией они выступили с заявлением перед СМИ, передает zakon.kz.

Члены правительственной комиссии прокомментировали ход аварийных работ.



- Упавший борт до падения дважды хвостом коснулся земли, шасси были собраны. Была это ошибка пилота или техпричина, установит комиссия при участии Международного авиационного комитета. Взлетная полоса была в идеальном состоянии, 0,5 коэффициент сцепления, - сказал Скляр.



На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек: 8 на месте, 2 в больнице и 2 в аэропорту. 49 человек были госпитализированы, 18 в тяжелом состоянии.

Правительственная комиссия работает на месте происшествия. Там также находится заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, службы ДЧС Алматы и области, полицейские и другие службы, они выполняют все необходимые работы.

Альберт Ахметов