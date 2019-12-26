 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.12.2019
14:19  Спустя тридцать лет после ухода из Афганистана Москва обхаживает талибов, - Le Figaro
13:55  ХохлоБизнес. Казахстанская авиакомпания заплатила штраф Украине за полет над российским Крымом
13:12  American Conservative: к чему в конечном итоге стремится КНДР?
13:10  Сокуровщина. Заказ на провокацию, - Р.Устраханов
13:09  Эмомали Рахмон: количество трудовых мигрантов сократилось до 486 тыс
13:08  Пилот, самолет? Названы две возможные причины крушения фоккера в Алматы
12:56  КазНацбанк выпустил коллекционные монеты с "Тобольским мыслителем" и невестой

12:54  Туркменистан: главные события 2019 года
12:51  Путин предложил использовать беспилотники на военной базе России в Кыргызстане. Чего добру пропадать...
12:48  США – КНР: холодная война на технологическом фронте, - В.Пироженко
12:09  В Туркменистане построили село, названное в честь коня президента - "Ровач"
11:53  Каждый, кто инвестирует более $1 млн в экономику Таджикистана, получит 5-летнюю визу. И будет вам...
11:06  ГосТВ Туркменистана показывает репортажи о продовольственном изобилии на рынках
10:04  Может ли ребенок из мусульманской семьи участвовать в новогодней елке
09:32  Среди погибших в Алматы редактор Informburo.kz Дана Круглова
09:20  В авиакатастрофе под Алматы погиб генерал МВД Р.Кайдаров
09:10  В Алматинском аэропорту разбился Fokker-100 рейсовый борт Z2100 Алматы-Нур-Султан - 15 погибших, десятки раненых
08:59  Депутаты Бишкекского кенеша досрочно разбежались на каникулы. Кворум не собрать
08:53  Первый Кыр-предвыборный скандал: Шыкмаматов сдал депутатский мандат и вышел из "Ата Мекена"
08:40  Зять Ельцина Юмашев опять лезет в политику. Неубиваемая плесень
01:51  Афганские судьбы. О пленных и павших, мертвых и живых
01:47  Bloomberg: 2020 год во многом станет определяющим для глобальной торговли
00:57  В Казахстане с 1/01/20 создан "Совет по финансовой стабильности"
00:49  Чьим поражением стал договор России и Украины по газу? - А.Халдей
00:48  Китайский "шелковый путь" прошел мимо России
00:02  Предсказания на 2020 год: О чем говорили Ванга и Нострадамус
Четверг, 26.12.2019
20:50  Катю Тихонову (дочь? Путина) включили в "правительственный совет по спорту". Первой клюшкой?
20:26  В Киргизии собираются "по-тихому" изменить Конституцию? - Е.Улитина
20:19  Умерла народная артистка СССР худрук "Современника" Галина Волчек
20:12  Игра в салочки. Оспанкулов просидел 5 месяцев секретарем правящей каз-партии "Нур-Отан". Его сменил Кырыкбаев
18:13  "Северный поток – 2": катастрофы нет, но резко обозначились проблемы, - А.Каневский
18:06  КырКадры. Бекназаров - посол, которого следует послать совсем в другое место...
17:58  Эрдоган сдает американские базы, - Ст.Тарасов
17:06  В КазНацбанке новые замы - Баймагамбетов и Молдабекова
17:03  Главная елка в Ашхабаде признана самой высокой в регионе
17:01  Китай давит мир интеллектом
16:59  Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане
16:54  Монах Юлиан: поход через Волжскую Булгарию в поисках Великой Венгрии
16:50  В США утвержден план кибер-войны с Россией
16:44  Трайбализм kz. Надо ли обижаться униженным найманам? - Н.Нуртазина
16:21  На улице Талдыкургана из дробовика в лицо застрелен майор местной в/ч Джаныкбаев
16:18  Президент Ирака Бархам Салех подал в отставку
15:50  Послом Киргизии в ОАЭ поедет Абдилатиф Жумабаев
15:32  Почему Запад вдруг озаботился религиозной политикой Китая, - В.Павленко
13:54  В пакистанской Кветте проходит слет главарей "Талибана". "Искандер" не пролетал...
13:05  Когда вырождается цивилизация Запада, а Рождество становится неполиткорректным, - Пол Робертс
12:40  Путин отважно обругал "сволочью" и "свиньей" умершего 70 лет назад польского нацика. Современников - слабо?
12:37  АБР даст Киргизии $100 млн на ремонт и улучшение Уч-Курганской ГЭС
11:11  В Оше застрелен начальник агентства "Сельводзащита" КырМЧС Бакыев
10:57  В Алматы 37 человек предстали перед судом по делу "о хищениях в банке RBK"
09:59  В Казахстане учреждают "НацАгентство по усыновлению"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Эмомали Рахмон: количество трудовых мигрантов сократилось до 486 тыс
13:09 27.12.2019

Президент Таджикистана 26 декабря в ходе ежегодного послания к парламенту раскритиковал банковскую систему страны, поручил сократить поток трудовой миграции и пообещал повышение зарплаты госслужащим и пенсий.

Послание продолжалось три часа, в ходе которых президент подытожил свою семилетнюю деятельность на посту главы государства. Он не сказал, будет ли баллотироваться на пост президента на выборах-2020. Он лишь упомянул о парламентских выборах в будущем году, заявив, что власти не должны вмешиваться в работу избирательных комиссий.

Сократить поток трудовой миграции

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал соответствующие структуры и предпринимателей создавать новые рабочие места внутри страны, чтобы сократить уровень трудовой миграции за рубеж.

В ходе ежегодного послания к парламенту Рахмон заявил, что количество трудовых мигрантов на сегодняшний день сократилось с 1,1 млн до 486 тыс.

Глава государства напомнил о совместном брифинге с президентом России Владимиром Путиным в апреле этого года, когда таджикский лидер заявил о том, что в России трудятся 520 тыс таджикистанцев. Но, отметил Рахмон в ходе послания к парламенту, в настоящее время количество трудовых мигрантов снизилось до 486 тыс человек. Самое большое количество мигрантов, по словам президента, наблюдалось в 2010 году – 1 млн 100 тыс человек.

Тем временем, российские власти сообщают об 1 млн таджикских трудовых мигрантов в России. Недавно посол России в РТ Игорь Лякин-Фролов сообщил, что около 1 млн таджикских граждан находятся на заработках в его стране и только в текущем году они перевели на родину около 3 млрд долларов.

Президент в своем послании не сказал ни слова об объемах денежных переводов таджикских мигрантов, но потребовал от соответствующих структур создать новые рабочие места, чтобы сократить поток трудовой миграции. По его словам, необходимо ежегодно создавать в стране свыше 100 тыс новых рабочих мест – постоянных и сезонных.

По неофициальной статистике, в России проживают и трудятся свыше 1 млн таджикских трудовых мигрантов, они считаются основными кормильцами своих семей в Таджикистане: по мнению экспертов, каждая четвертая таджикская семья живет за счет денежных переводов мигрантов.

"Не создавайте государство в государстве"

В Таджикистане будет создан отдельный банк для поддержки предпринимателей. Об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, выступая 26 декабря с ежегодным посланием к парламенту страны.

По словам главы государства, создаваемый банк будет ежегодно изыскивать средства из госбюджета для поддержки предпринимателей. Основной целью банка должна стать поддержка малых и средних предпринимателей, занятых в сфере производства и экспорта товаров за рубеж, отметил президент. Эмомали Рахмон раскритиковал низкий объем экспорта во внешней торговле, а также работу банков.

"Политика Национального банка и других акционерных банков должна быть направлена на экономическое развитие страны. Не беспокойтесь лишь о банковской системе. Не надо создавать государство внутри государства. Первостепенная задача Национального банка и акционерных банков страны заключается в финансовой поддержке предпринимателей. Другой задачи у вас нет", - отметил президент. При этом Эмомали Рахмон не разъяснил, что означает "государство в государстве", но мы можем предполагать, что имелось ввиду не работать по своим правилам, которые вредят развитию экономики.

За последние пять лет банковская система Таджикистана пережила серьезный кризис. Два крупнейших банка страны – "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" все еще находятся в кризисе и не могут вернуть вклады населения. Представители Нацбанка утверждают, что банковская система вышла из кризиса.

Зарплаты повысятся на 15%

По словам Рахмона, с 1 сентября 2020 года размер заработных плат сотрудников бюджетных организаций, пенсий и пособий в Таджикистане будет увеличен на 15%. Также на 10% будут увеличены зарплаты работников правоохранительных и силовых структур, а до 50% будут увеличены пособия для людей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

В последний раз зарплаты работников бюджетных организаций, пенсии и пособия были увеличены на 15% в сентябре 2018 года.

По данным Минтруда, средняя зарплата в Таджикистане составляет 1169 сомони, а минимальная зарплата 400 сомони. Средняя пенсия в Таджикистане составляет 303 сомони.

***

Глава государства обращается с очередным посланием к парламенту, в котором отчитывается о деятельности правительства в этом году и рассказывает об основных направлениях внешней и внутренней политики и социально-экономическом развитии государства на будущий год.

До 2015 года такие мероприятия проходили в апреле каждого года, теперь – в декабре, под занавес уходящего года.

Ежегодно послание транслируется онлайн: его смотрят все госслужащие, студенты и преподавательский состав учебных заведений, государственных предприятий и компаний, а видеозаписи с посланием президента повторно транслируются в эфире всеми государственными телевизионными каналами.

Послание президента парламенту очень важно с той точки зрения, что в большинстве случаев после критики президента устраняются недостатки, на которые он обратил внимание.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577441340
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года №211
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2019 года №220
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229
- Сенат ратифицировал ряд международных документов и принял закон, направленный на развитие МФЦА
- Поездка Аскара Мамина в Жамбылскую область: "ЕвроХим" инвестирует $1 млрд в строительство завода минеральных удобрений
- Кадровые перестановки
- Повышение тарифов на платных дорогах в 2020 году не планируется
- В МСХ прошло расширенное совещание по вопросам развития мясного животноводства
- Итоги конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году
- Освобождение микро и малого бизнеса от проверок на 3 года не снимает обязанности по сдаче кассы и выдаче чеков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  