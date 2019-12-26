Эмомали Рахмон: количество трудовых мигрантов сократилось до 486 тыс

13:09 27.12.2019

Президент Таджикистана 26 декабря в ходе ежегодного послания к парламенту раскритиковал банковскую систему страны, поручил сократить поток трудовой миграции и пообещал повышение зарплаты госслужащим и пенсий.



Послание продолжалось три часа, в ходе которых президент подытожил свою семилетнюю деятельность на посту главы государства. Он не сказал, будет ли баллотироваться на пост президента на выборах-2020. Он лишь упомянул о парламентских выборах в будущем году, заявив, что власти не должны вмешиваться в работу избирательных комиссий.



Сократить поток трудовой миграции



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал соответствующие структуры и предпринимателей создавать новые рабочие места внутри страны, чтобы сократить уровень трудовой миграции за рубеж.



В ходе ежегодного послания к парламенту Рахмон заявил, что количество трудовых мигрантов на сегодняшний день сократилось с 1,1 млн до 486 тыс.



Глава государства напомнил о совместном брифинге с президентом России Владимиром Путиным в апреле этого года, когда таджикский лидер заявил о том, что в России трудятся 520 тыс таджикистанцев. Но, отметил Рахмон в ходе послания к парламенту, в настоящее время количество трудовых мигрантов снизилось до 486 тыс человек. Самое большое количество мигрантов, по словам президента, наблюдалось в 2010 году – 1 млн 100 тыс человек.



Тем временем, российские власти сообщают об 1 млн таджикских трудовых мигрантов в России. Недавно посол России в РТ Игорь Лякин-Фролов сообщил, что около 1 млн таджикских граждан находятся на заработках в его стране и только в текущем году они перевели на родину около 3 млрд долларов.



Президент в своем послании не сказал ни слова об объемах денежных переводов таджикских мигрантов, но потребовал от соответствующих структур создать новые рабочие места, чтобы сократить поток трудовой миграции. По его словам, необходимо ежегодно создавать в стране свыше 100 тыс новых рабочих мест – постоянных и сезонных.



По неофициальной статистике, в России проживают и трудятся свыше 1 млн таджикских трудовых мигрантов, они считаются основными кормильцами своих семей в Таджикистане: по мнению экспертов, каждая четвертая таджикская семья живет за счет денежных переводов мигрантов.



"Не создавайте государство в государстве"



В Таджикистане будет создан отдельный банк для поддержки предпринимателей. Об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, выступая 26 декабря с ежегодным посланием к парламенту страны.



По словам главы государства, создаваемый банк будет ежегодно изыскивать средства из госбюджета для поддержки предпринимателей. Основной целью банка должна стать поддержка малых и средних предпринимателей, занятых в сфере производства и экспорта товаров за рубеж, отметил президент. Эмомали Рахмон раскритиковал низкий объем экспорта во внешней торговле, а также работу банков.



"Политика Национального банка и других акционерных банков должна быть направлена на экономическое развитие страны. Не беспокойтесь лишь о банковской системе. Не надо создавать государство внутри государства. Первостепенная задача Национального банка и акционерных банков страны заключается в финансовой поддержке предпринимателей. Другой задачи у вас нет", - отметил президент. При этом Эмомали Рахмон не разъяснил, что означает "государство в государстве", но мы можем предполагать, что имелось ввиду не работать по своим правилам, которые вредят развитию экономики.



За последние пять лет банковская система Таджикистана пережила серьезный кризис. Два крупнейших банка страны – "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" все еще находятся в кризисе и не могут вернуть вклады населения. Представители Нацбанка утверждают, что банковская система вышла из кризиса.



Зарплаты повысятся на 15%



По словам Рахмона, с 1 сентября 2020 года размер заработных плат сотрудников бюджетных организаций, пенсий и пособий в Таджикистане будет увеличен на 15%. Также на 10% будут увеличены зарплаты работников правоохранительных и силовых структур, а до 50% будут увеличены пособия для людей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.



В последний раз зарплаты работников бюджетных организаций, пенсии и пособия были увеличены на 15% в сентябре 2018 года.



По данным Минтруда, средняя зарплата в Таджикистане составляет 1169 сомони, а минимальная зарплата 400 сомони. Средняя пенсия в Таджикистане составляет 303 сомони.



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Глава государства обращается с очередным посланием к парламенту, в котором отчитывается о деятельности правительства в этом году и рассказывает об основных направлениях внешней и внутренней политики и социально-экономическом развитии государства на будущий год.



До 2015 года такие мероприятия проходили в апреле каждого года, теперь – в декабре, под занавес уходящего года.



Ежегодно послание транслируется онлайн: его смотрят все госслужащие, студенты и преподавательский состав учебных заведений, государственных предприятий и компаний, а видеозаписи с посланием президента повторно транслируются в эфире всеми государственными телевизионными каналами.



Послание президента парламенту очень важно с той точки зрения, что в большинстве случаев после критики президента устраняются недостатки, на которые он обратил внимание.