Привет американским детям. Россия поставила на боевой взвод 1-й полк супер-гипер-ракет "Авангард"

18:57 27.12.2019

Минобороны: ракетный комплекс с блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство



Министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о том, что на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный блоком "Авангард". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, гиперзвуковой ракетный комплекс заступил на дежурство 27 декабря в 10 утра. Ранее на этой неделе министр заявил, что в следующем году в войска поступят 22 пусковые установки "Авангард" и "Ярс".

В марте прошлого года Путин упоминал о разработках гиперзвукового оружия в послании Федеральному собранию. По его словам, это "планирующий крылатый блок", который может совершать полеты "в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз".



По информации источников "Коммерсанта", первый успешный пуск блока состоялся в октябре 2016 года из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по полигону Кура (Камчатка). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин лично контролировал разработку представленного в ходе послания вооружения. Газета уточняет, что это происходило во время специальных совещаний и в частных встречах с руководством Минобороны.

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