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Турция углубляется в ливийский конфликт, - П.Тарасенко
00:20 28.12.2019

Правительство национального согласия попросило Анкару о военной поддержке

Конфликт в Ливии становится все более интернациональным. Правительство национального согласия (ПНС) этой расколотой страны официально запросило Турцию о военной поддержке. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже дал понять, что ответ будет в январе. В поддержке второй стороны конфликта - Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара - Анкара обвиняет Москву. В Лиге арабских государств предупредили: любое иностранное вмешательство "только продлит противостояние и увеличит страдания народа Ливии".
Первым о том, что ПНС обратилось к правительству Турции, рассказало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил Халифы Хафтара. Чуть позднее эту информацию подтвердил "РИА Новости" глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. По данным телеканала "Аль-Хадас", ПНС попросило у властей Турции системы противовоздушной обороны. Кроме того, правительство Ливии хочет, чтобы турецкие ВВС обеспечили прикрытие его наземных сил с воздуха.
Чем известен Халифа Хафтар

Напомним, с 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой по территориальному принципу. Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС под управлением Файеза Сарраджа. Восток - вотчина фельдмаршала Халифы Хафтара. На его территории в Тобруке заседает Палата представителей (ПП) и действует свое "временное правительство". Наступление сил Хафтара на Триполи началось еще весной, но до недавнего времени особых успехов не было. Между тем 12 декабря фельдмаршал объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. На ряде направлений на подступах к ливийской столице между противоборствующими сторонами продолжаются столкновения.

Конфликт в Ливии - это одна из точек противостояния международных игроков. На стороне Триполи выступает Катар, симпатизирует ему и Италия. За фельдмаршалом Хафтаром стоят Египет, ОАЭ и частично Франция. В помощи ЛНА подозревают и Россию. Ранее министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла не исключил, что Триполи может пасть из-за военной поддержки, которую, по его словам, оказывают Халифе Хафтару российские наемники. Об их роли в последнее время неоднократно говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

25 декабря турецкий лидер заявил, что в Ливии, по его данным, действуют 2 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер". По мнению президента Эрдогана, если позиция Москвы относительно Ливии не изменится, эта страна может превратиться "во вторую Сирию".

Чтобы предотвратить такое развитие событий, президент Эрдоган намерен в январе представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии и тем самым перевести двустороннее взаимодействие с ПНС на новый уровень. В ноябре Анкара и Триполи подписали Соглашение о военном сотрудничестве и Меморандум о делимитации морских границ. Соратники Халифы Хафтара считают эти договора незаконными.
Международное сообщество возмущено договором между Турцией и Ливией

Развитие ситуации в Ливии у многих вызывает озабоченность. Так, в пресс-службе Белого дома рассказали о сути состоявшегося в четверг телефонного разговора президентов США и Египта Дональда Трампа и Абдель-Фаттаха ас-Сиси. "Стороны должны принять срочные меры для разрешения конфликта, пока ливийцы не лишились контроля в пользу иностранных действующих лиц",- говорится в сообщении Белого дома.

В Лиге арабских государств в четверг заявили, что отвергают любые формы иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии. "Это вмешательство только продлит противостояние и увеличит страдания народа Ливии... Это также затормозит дипломатические международные усилия, направленные на мирное урегулирование ливийского кризиса",- говорится в распространенном документе.
В том же духе ранее высказывались и в России. Все заявления о российском военном вмешательстве в ливийский конфликт власти РФ называют "утками".
Очень многие страны вообще не имеют права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права",- говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В первую очередь он имел в виду США (в Госдепартаменте также выражали озабоченность деятельностью ЧВК "Вагнер" в Ливии). 26 декабря господин Песков отметил: "Ситуация в Ливии, безусловно, вызывает озабоченность, в том числе и нашу. Мы неоднократно повторяли позицию России: Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Ливии, прекращении там кровопролития". По словам пресс-секретарь президента, "любое вмешательство третьих стран в эту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию".

"Скорее всего, Турция не очень хочет участия в реальных военных действиях (в Ливии.- "Ъ"). Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через три недели",- написал в четверг в Facebook глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.- Однако таким образом Анкара заявляет, что без нее проблемы ливийского урегулирования решаться не будут, и в этом она в какой-то мере права: ее влияние на внутриливийские процессы отрицать нельзя. Другое дело, как именно она им воспользуется, и военное вмешательство может как раз оказаться самым худшим вариантом в этом смысле".
Павел Тарасенко
от 27.12.2019,

Источник - "Коммерсантъ"
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