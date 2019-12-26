Лидером фракции "Ата Мекен" в КырПарламенте стала 30-летняя потомственная криминальная мажорка Мамашова

10:03 28.12.2019

Скандал в "Ата Мекене". Лидером парламентской фракции стала Айсулуу Мамашова



Депутаты фракции "Ата Мекен" выбрали лидера. Главой парламентского объединения стала Айсулуу Мамашова.

Она заявила журналистам, что сама не ожидала и поэтому пока пребывает в шоке.

Садык Шер-Нияз и Сайдулла Нышанов набрали равное количество голосов - по пять каждый.

По словам Садыка Шер-Нияза, ни он, ни Сайдулла Нышанов больше не смогут баллотироваться на пост главы фракции. "Но пусть попробуют молодые. Вероятно, выход пятерых наших соратников свидетельствует о том, что партия должна обновиться", - сказал Садык Шер-Нияз.

Напомним, сегодня ЦИК досрочно прекратил депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Из партии вышли еще четыре человека.



27 декабря 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



МАМАШОВА Айсулуу Турусбековна. Дочь МАМАШОВА Турусбека Чукуевича - до 02.2007 - зам. министра промышленности, торговли и туризма,

С 7 февр. 2007 - пред. Государственного агентства по туризму КР



Родилась 22 ноября 1988 года в Бишкеке. Кыргызка

В 2008 году окончила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности "экономика и управление". В 2010-м прошла последипломное обучение в этом же вузе по специализации "деловое администрирование". Имеет ученую степень магистра.

Трудовая деятельность:

2005-2009 - генеральный директор ОсОО "Автоучкомбинат"

2009-2015 - президент ОсОО "Фирма "Дасмия"

октябрь 2015 - по списку политической партии "Ата Мекен" избрана депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Замужем. Дочь общественного деятеля Турусбека Мамашова.



Еще: https://ru.sputnik.kg/spravka/20151208/1020726392/mamashova-ajsuluu-turusbekovna-biografiya.html



по данным КырСМИ:



Одновременно является соучредителем и руководителем пяти фирм. Нардепу принадлежат аквапарк, компании по осуществлению воздушных перевозок и турагентство. Но DASNUR и аквапарк "Дасмия" закрыты, а ОсОО KIT-TRAVEL, ОсОО Aisu-Lu ("Айсу-Лу") и Кыргызско-Российское совместное предприятие "Дасмия Авиэйшн" переданы в доверительное управление.