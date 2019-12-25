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Выборы в Узбекистане: мало нового, кроме повышенных ожиданий
11:41 28.12.2019

Для партий, допущенных к выборам, трудность заключалась не в том, чтобы одержать победу во время голосования, а в том, чтобы теперь оправдать возросшие ожидания.

В Узбекистане прошли парламентские выборы, которые правительство и международное сообщество одинаково приветствовали как возможность закрепить наметившиеся демократические преобразования.
Несмотря на весь энтузиазм, первые результаты показывают, что парламент нового созыва может стать практически копией предыдущего, который он должен заменить. Даже ярые сторонники процесса признают, что это в лучшем случае было генеральной репетицией еще более значимых выборов.

Раньше в парламенте были представлены пять блоков. В следующие пять лет там будет заседать тот же квинтет.
Согласно предварительному подсчету бюллетеней по итогам голосования 22 декабря, Либерально-демократическая партия президента Шавката Мирзиеева (УзЛиДеП) получила по меньшей мере 43 из 150 мест, тем самым сохранив свою лидирующую позицию. "Миллий тикланиш" удержала второе место с 35 мандатами.

Социал-демократической партии "Адолат" досталось 21 место, Народно-демократической партии – 18, а Экологическая партия, которая раньше по умолчанию была представлена 15 депутатами, заняла последнее место с 11 мандатами.
Будущие обладатели остальных 22 мест определятся по итогам второго тура в начале следующего года. Так было и на предыдущих выборах в 2014 году, так что ничего не изменилось.
Учитывая политический ландшафт в стране, никто не ждал сюрпризов.

"Выборы в Узбекистане проходили в том политическом контексте, который был четко разграничен режимом. Были тщательно отобраны пять партий, при этом были исключены независимые фигуры", – сказал Eurasianet.org Лука Анчески, преподающий курс по Центральной Азии в Университете Глазго. Анчески сейчас в Ташкенте, где следит за связанными с выборами событиями.
В то же время Анчески добавил, что не стоит слишком концентрироваться на результатах выборов, так как дело не в них.

"Интерес узбекских граждан к выборам, – по крайней мере, тех, с кем я разговаривал, – объясняется не тем, что они хотели принять участие в процессе авторитарной мобилизации, а тем, что они верят обещаниям правительства о переменах", – сказал он.
Выборы в Узбекистане проходили в условиях ограниченной информации о кандидатах. Везде были постеры, анонсирующие выборы. Напоминания о необходимости принять участие в голосовании звучали между объявлениями расписания общественного транспорта, а также постоянно транслировались в государственных вещательных СМИ. Но при всем при этом мало кто четко знал, за какого кандидата собирается голосовать, что немаловажно в узбекской одномандатной системе.
Представители общественности, опрошенные Eurasianet.org на избирательных участках, рассуждали о более масштабных, нежели симпатии к тем или иным кандидатам, понятиях.

"Я голосовал за нашу демократию. За будущее нашей Родины, – сказал Шухрат Абдурахманов, 61-летний пенсионер из Ташкента. – От нашего будущего нового парламента жду, чтобы депутаты чувствовали ответственность за свои слова и обещания перед избирателями".

Говоря о насущных проблемах, Абдурахманов затронул повышение цен на основные продукты питания и не меняющиеся размеры пенсий. Он предполагает, что, хотя парламент и не станет совершенно другим, депутаты отныне должны будут вести себя по-другому, не как раньше.
"Члены парламента и местных советов должны регулярно встречаться с избирателями. И это должно быть не на бумаге, а в реальности", – сказал Абдурахманов.
Политолог из Ташкента Фархад Курбанбаев отзывался о выборах в крайне позитивном ключе, описывая их как шаг к реальной демократии, хотя даже он признал, что прошедшее на выходных голосование частично имеет "постановочный" характер.
"Мы учимся. Дети тоже вначале играют и через это познают, вырастают способными на реальные дела, – сказал Eurasianet.org Курбанбаев. – Наши партии реально спорят друг с другом, борются за избирателя – это не то, что было на прошлых выборах".

Теледебаты в прямом эфире действительно стали изюминкой нынешних выборов.
В предварительном отчете после голосования, опубликованном органом по наблюдению за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, более известным по своей аббревиатуре БДИПЧ, была предпринята попытка умерить избыточный оптимизм – выводы содержали оговорки.
"Избирательная кампания проходила в атмосфере возросшего принятия и терпимости властей к свободе выражения", – говорилось в отчете, но при этом отмечалось, что "на законодательном уровне ограничения в отношении данной и других основных свобод продолжают сохраняться".

Кандидаты на практике не могли организовывать массовые митинги, свойственные более активным демократиям.
И, как выявили наблюдатели от ОБСЕ, "только на поздних стадиях избирательной кампании журналисты традиционных СМИ стали оценивать программы партий".
Что касается процедурного аспекта голосования, вердикт варьировался от оценки "сносно" до "плохо".
"Процесс голосования был оценен негативно в 14 процентах наблюдаемых избирательных участков. Голосование происходило в спокойной обстановке, но процесс был запятнан серьезными нарушениями: избирателям разрешалось голосовать без документов, удостоверяющих личность, были отмечены случаи множественного голосования и голосования за других, избирателей регистрировали в день выборов без проведения необходимой проверки".

Но, несмотря на то что, судя по составу нового парламента, власти, вероятно, еще не готовы к кардинальным преобразованиям в политической системе, это не помешает более обширным социальным переменам.
"Мне кажется, что этот состав депутатов будет находиться под пристальным вниманием, благодаря СМИ и социальным сетям, – сказал Виктор Михайлов, аналитик из Ташкента. – Им не дадут просто так просидеть срок".
Ответственность и обязанности новых депутатов не совсем однозначные. Места были распределены относительно равномерно по широкому (как это позиционируют в Узбекистане) идеологическому спектру – от УзЛиДеП, позиционирующей себя в качестве партии, выступающей за свободный рынок и стимулирование предпринимательства, до более открыто левоцентристских Народно-демократической партии и партии "Адолат". Однако некоторые из призывов, исходящих от избирателей, более категоричны и не вписываются в официальные линии партий.

"В своей работе депутаты и государственные чиновники должны принимать решения исходя из требований и чаяний граждан в своем регионе или округе, – говорит Аброр Курбонмуротов, 29-летний студент университета в городе Термез. – Депутаты не должны быть марионетками региональных руководителей. Они должны быть самостоятельными. Публичность и открытость могут стать основой развития нашего общества".

25.12.2019

Источник - russian.eurasianet.org
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