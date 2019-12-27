Как Гонконг победил коррупцию? - С.Султаналиев

11:47 28.12.2019

В соответствии с исследованиями международной организации Transparency International, Гонконг находится в первой десятке стран мира, борющихся с коррупцией. Он опережает Германию, Австрию и даже Японию.

В чем секрет успеха?

В упомянутой стране когда-то коррупция перешла все границы, криминал нельзя было отличить от правоохранительных органов.



Когда страна оказалась в тупике, социальная обстановка обострилась, власти Гонконга проявили волю, расформировали Антикоррупционное управление при Министерстве внутренних дел, сформировав вместо него Независимую комиссию против коррупции (НКПК). На работу в эту службу принимают выпускников лучших университетов, тех, кто не работал на госслужбе и не был замешан в коррупции, амбициозную молодежь. Их на конкурсной основе отбирал лично генерал-губернатор Гонконга.

С этими кадрами был заключен контракт на 6 лет и с 1974 по 1980 гг. им удалось уничтожать коррупцию в регионах, перекрыть кислород криминалу. В итоге экономика страны начала расти.



Сотрудники НКПК получили широкие полномочия, но на них была возложена такая же ответственность. Например, у них было право держать любого государственного служащего за решеткой до выяснения обстоятельств, если они подозреваются в причастности к коррупции. Не нужно было тратить время и просить разрешения у власти на арест. Благодаря таким полномочиям сотрудникам НКПК удалось менее чем за год арестовать и привлечь к ответственности перед судом около 200 коррупционеров в пятимиллионном Гонконге. Они проверяли даже зазнавшихся чиновников. Когда дело дошло до начальника Гонконгской полиции, он сбежал в Лондон. Но власти Гонконга в следующем году задержали его за границей и привлекли к ответственности.

Еще одно обстоятельство при борьбе с коррупцией, чему стоит поучиться, – все крупные чиновники страны указывали вплоть до копеек – откуда они получили эти деньги. Каждый государственный служащий самостоятельно информировал о своих доходах. Средства массовой информации непрерывно публиковали такие новости. Если НКПК сомневался в доходах какого-то чиновника, то его сразу же арестовывали и начиналось следствие. В случае выявления теневых доходов, вне зависимости от должности человека сажали минимум на 10 лет с конфискацией имущества.



Лови коррупционеров и улучши условия своей жизни

Согласно статистике в 1974 году 90% чиновников были коррумпированы, а в 2000 году только 6% из них подозревались в коррупции. Сообщается, что сейчас этот показатель вовсе упал до 3%. Есть несколько факторов, обусловивших успешность борьбы с коррупцией в Гонконге. Например, зарплата сотрудников НКПК превышала зарплату сотрудников органов внутренних дел на 20% и для них были предусмотрены льготы.



Если сотрудник комиссии раскрывал какую-то коррупционную схему, то часть сокрытых денег доставалась ему в качестве премии. В то же время их работу контролировал Общественный комитет, состоящий из представителей общественности и бизнес-среды. Чтобы антикоррупционный комитет не стал "снимать шапки вместе с головами".



Бизнесмены были настроены против коррупции во многом из-за отношения государственных чиновников. Им постоянно приходилось "отмечаться за крышу", давать "шапку" за разрешение. Поэтому предприниматели поддержали кампанию и помогали раскрывать коррупционные схемы. А кто мог быть против будущего страны, свободного от коррупции?



Простой народ круглосуточно звонил в телефоны доверия НКПК и информировали о незаконных делах.

Таким образом, за 30 лет Гонконг превратился в одну из чистейших стран мира, а не в рассадник криминала и наркобаронов, как показывают в фильмах.

Сайпидин Султаналиев

27 декабря 2019