Пилот объяснил, как люди выжили при крушении самолета Fokker 100 в Казахстане

12:47 28.12.2019

"Пытались выровнять"



При катастрофе самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в казахском аэропорту Алматы погибли 12 человек. А 40 пассажиров выжили - несмотря на то, что самолет врезался в двухэтажное здание. Как такое стало возможным, мы спросили у опытного пилота.



Самолет после отрыва от полосы при взлете резко накренился вправо, затем дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы и за ее пределами врезался в двухэтажное здание.



Комментируя поведение самолета и действия экипажа, бывший пилот гражданской авиации с 40-летним стажем Владимир Сальников сказал:



- Сила удара самолета о землю или препятствие зависит от того, какую высоту он набрал, с какой скоростью летел, под каким углом падал.









В данном случае, учитывая, что большая часть пассажиров выжила в катастрофе можно однозначно говорить, что летчики из всех сил, до самого последнего мгновения пытались его выровнять, чтобы самолет ударился об землю не под острым углом, вертикально, а как-то спланировал на брюхо, чтобы смягчить этот удар.



В августе пилоты посадили самолет под Жуковским в кукурузном поле. Летчик плавно подвел самолет к земле и спас людей. В Казахстане, возможно, ситуация с самолетом была сложнее. Но видно, что летчики из всех сил боролись за то, чтобы спасти пассажиров и самим остаться в живых. Может, не хватило умения, а, может - везения.



Ольга Божьева