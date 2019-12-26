На "Мисс Мира" Кыргызстан представила очаровашка Катя Заболотнова

12:49 28.12.2019

"Нужно танцевать, как Кыргызстан". Участница "Мисс мира - 2019" о конкурсе



14 декабря в Лондоне состоялся финал конкурса красоты "Мисс мира - 2019". Обладательницей титула стала девушка из Ямайки Тони-Энн Сингх. Кыргызстан на проекте представляла спортсменка и дизайнер Екатерина Заболотнова. В интервью 24.kg она рассказала, как попала на конкурс и поделилась своими впечатлениями.



Екатерина рассказала, что с 2012 года активно принимала участие во многих конкурсах красоты в Кыргызстане. А уже в 2016-м она удостоилась звания первой вице-мисс страны.



"В этом году дирекция национального конкурса "Мисс Кыргызстан" предложила мою кандидатуру на "Мисс мира - 2019", так как помимо титула девочка должна быть спортивной, талантливой и коммуникабельной. Я являюсь мастером спорта по баскетболу, комментатором баскетбольных матчей, а на конкурсе талантов станцевала с огненным факелом", - поделилась Екатерина Заболотнова.



По словам девушки, Кыргызстан запомнили все страны, и практически на каждом занятии страну выделяли. Хореографы говорили: "Нужно танцевать так же энергично, как Кыргызстан, нужно улыбаться так же, как Кыргызстан! Нужно любить то, чем мы занимаемся!".



"После этого многие участницы начали подходить и говорить, что им нравится моя энергетика, что я очень активная и притягиваю людей. Я не в совершенстве владею английским языком, но смогла найти язык абсолютно со всеми девочками на проекте, даже с теми, кто тоже не знает ни английского, ни русского", - отметила девушка.



"На конкурсе я познакомилась с девочками, которые стали для меня друзьями! Я приехала с опозданием, у меня была тревога в сердце, коллективы уже сформировались за это время. Но спустя пару дней после моего прибытия девочки сказали, что я именно тот человек, которого не хватало! На что я ответила: "А мне для полной картины не хватало вас!".



"На конкурсе я познакомилаcь с такими звездами, как Пирс Морган, Питер Андре, Меган Янг, Лулу, Фернандо Альенде, и с именитым дизайнером одежды Зандрой Роудс. Кстати, так как я еще и шью, Зандра заинтересовалась мной. И, возможно, скоро я смогу пройти стажировку у нее в компании", - говорит девушка.



К сожалению, Екатерина Заболотнова не вошла в топ-40. Но попала в топ-8 по спорту со своей командой и в топ-30 по общим зачетам.



Руслан ХАРИЗОВ