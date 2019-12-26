Асадабадские егеря. Еще раз о героях спецназа ГРУ в Афганистане

13:02 28.12.2019 Иван Тараненко

кандидат экономических наук, полковник, ветеран боевых действий.



На фото.

Капитан Быков сал легендой спецназа в Афганистане

Лейтенант Якута был несколько раз представлен к высшей награде СССР.



15 февраля 1989 года советские войска ушли из Афганистана. Вдали от Родины наши солдаты и офицеры в 80-е годы прошлого столетия взяли на себя миссию по спасению мира от зарождающейся угрозы международного терроризма.



Об участии советских войск в афганской войне написано много. Однако несмотря на широкий круг тем, затронутых в публикациях, еще остается немало белых пятен в ее истории, в том числе действия советского спецназа против вооруженной оппозиции в Афганистане.



В СССР все, что связано с войсками спецназначения, было окутано завесой секретности. Любая попытка упоминания о них пресекалась цензурой. В июне 1985 года, находясь в очередной спецкомандировке в Афганистане, я оказался в Асадабаде. Маленький город Асадабад – столица провинции Кунар – расположился на берегу реки всего в 15 км от пакистанской границы. Это был самый восточный пункт дислокации советских войск. А за границей – сплошные тренировочные центры моджахедов.



ДУШМАНЫ



Южнее Асадабада душманов обучали советники из Пакистана, в районе Асмара – американцы и французы. Много было и китайских инструкторов. Через провинцию Кунар проходило более 20 транзитных караванных маршрутов из Пакистана. Не случайно эти места называли краем непуганых духов. Не на голом месте и не случайно родилась солдатская поговорка: "Если хочешь пулю в зад – поезжай в Асадабад!"



Окрестности Асадабада. На берегу быстрой горной реки стоял батальон спецназа ГРУ (Главного разведуправления Генерального штаба ВС СССР). Зарылся в землю, в камень, оборудовал огневые позиции, ходы сообщений, наблюдательные посты, готов к любым неожиданностям.



На другом берегу серые скалы подходят прямо к воде. На нашей стороне сбитый МИ-24, подорван танк Т-75, несколько грузовых автомобилей, кругом искореженный металл. Одним словом – баррикады. Вдали еле различимы глинобитные афганские домики. Идет по полю с волом крестьянин, нажимает на рукоятку сохи. Вол худющий, соха деревянная. Но борозды ровненькие, их уже много. Видимо, пашет не один день…



Подполковник Целовальник сделал над лагерем круг, завис над очищенной от валунов площадкой, над которой трепетал на шесте полосатый конус. Непроницаемое облако коричневой пыли на мгновение окутало наш МИ-8 и исчезло, открыв глазам штабную машину, антенну радиостанции, защищенные валунами огневые позиции. Рядом садятся еще три МИ-8 и вертолеты прикрытия (МИ-24).



Нас встречает офицер в камуфляже, без знаков различия, под 190 см роста, с классической атлетической фигурой.



– Капитан Быков, – представился он.



На плацу замер строй солдат и офицеров. Краткий инструктаж.



– Вопросы есть?



– Вопросов нет, – отвечает сам себе комбат.



– По машинам!



Взлетаем, уже на борту спрашиваю командира о настроении личного состава.



– Не знаю, кто вы. Но если летите на операцию с нами, значит, наш человек, – и отвечает на вопросы. В то время в советской печати вообще не писали о спецназе ГРУ.



Зато о мастерстве, мужестве и боевых подвигах спецназовцев, подчиненных майора Георгия Быкова (командир 334-го отряда) заговорили уважительно американские и западноевропейские специалисты, работавшие советниками на базах подготовки афганских моджахедов на территории Пакистана. Кем-то из них, явно западных военных, было дано громкое название "Асадабадские егеря", подхваченное вскоре местным населением и мятежниками сначала в провинции Кунар и Нангархар, а позже по всему Афганистану.



МАЙОР БЫКОВ



Позднее в Афганистане в частях спецназа не было более популярной личности, чем майор Быков. Да и у душманов он пользовался авторитетом. Ведь не за красивые глаза один из лидеров душманов Гульбеддин Хекматияр обещал три миллиона афганей за голову командира Быкова.



Под стать командиру были и его офицеры. Одним из талантливых воспитанников Быкова был начальник разведки старший лейтенант Олег Якута, который попал в Афганистан двадцатилетним лейтенантом. За первые пять месяцев службы в Афганистане он прочно завоевал деловой авторитет офицера, обладающего завидным хладнокровием, изобретательной хитринкой и острой смекалкой разведчика. Неоднократно эти качества спасали жизнь и ему, и его подчиненным, и всему отряду.



Ярким подтверждением тому явилась операция, состоявшееся 3 декабря 1985 года, когда в ходе ожесточенного боя группа Якуты оказала помощь спецназовцам, попавшим в засаду моджахедов. Действуя cамоотверженно, дерзко и решительно, лейтенант Якута в том бою спасает от неминуемой гибели своих товарищей. Реальная смерть висела и над головой молодого лейтенанта. Плотность огня противника была такова, что командир группы Якута за несколько минут боя получил два пулевых ранения в руку и колено. Несмотря на ранения, лейтенант продолжал грамотно руководить боем и вынудил превосходящую по численности группу духов отступить. За этот бой лейтенант Якута был представлен к награждению орденом Красной Звезды. А сколько было таких боев.



В апреле 1986 года в районе Чайшан-Масти (провинция Кабул) спецгруппа Якуты в ходе скоротечного боя захватила в плен девять видных деятелей моджахедов, а десятерых охранников уничтожила. В ходе этого боя Якута получил контузию.



В целом же Якута, командуя группой захвата, захватил в плен 20 главарей и заместителей командиров четырех крупных бандформирований, участвовал в захвате и уничтожении ряда крупных складов с оружием и боеприпасами в хорошо охраняемых укрепленных районах Карера, Гошта и других, находящихся в тылу противника на границе с Пакистаном и в глубине территории Афганистана.



Наиболее же выдающимся личным подвигом лейтенанта Якуты является организация им разведки и оборонительных боев в районе Нуристана, контролируемого бандформированием Сарвахином, в рядах которого находилось более 3 тыс. моджахедов.



ЛЕЙТЕНАНТ ЯКУТА



25 декабря 1986 года лейтенант Якута во главе группы разведчиков под прикрытием афганских беженцев был переброшен на вертолетах афганских ВВС в город Барикот. Как выяснилось позже, появление нашего разведчика в Барикоте совпало по времени с началом крупной операции, спланированной ЦРУ и спецслужбами Пакистана совместно с лидером моджахедов Гульбеддином. Суть планируемой ими операции под условным названием "Сердце Азии" заключалась в стремительном захвате области Нуристан с объявлением нового государства Сердце Азии со столицей в городе Барикоте.



Наступление моджахедов началось через несколько дней после десантирования Якуты в город. В первые часы в ночь с 27 на 28 декабря 1986 года моджахеды уничтожили или рассеяли два батальона пограничного полка Афганской армии, прикрывающие город с востока и севера. Тяжелый, кровопролитный бой вел 3-й батальон, наиболее боеспособный и преданный командиру полка. Началась паника, попытки массового дезертирства и предательства со стороны сарбозов. В этой обстановке лейтенант Якута, находясь в рядах обороняющихся, вместе с командиром пограничного батальона увлек личным примером остатки сарбозов на отражение атак моджахедов, чем спас ситуацию в самый критический момент ее развития.



Командир афганского погранполка, четверо советских советников и часть комендантской роты полка предприняли попытку выехать из города в сторону Асадабада. Но лейтенант Якута принял решение не оставлять пункт постоянной дислокации, а организовать оборону на территории старой крепости (где дислоцировался штаб полка) с использованием всех имеющихся средств, в том числе новейших мин "Охота–2", которые разведчики привезли с собой для минирования караванных маршрутов моджахедов.



Афганцы и наши советники полностью подчинились боевому чутью разведчика и, как они сами признались, не ошиблись. Оборона крепости, выбранная Якутой для отражения штурма массовых сил противника, профессионально подготовленная система огня и минно-взрывных заграждений позволила отразить атаки превосходящих сил моджахедов. Непрерывный бой продолжался трое суток.



Не сумев взять крепость с первого штурма, моджахеды понесли существенные потери, в том числе и на минных полях, установленных ночью лично лейтенантом Якутой. Затем началась длительная осада крепости.



Обстреливая крепостное сооружение реактивными снарядами, артиллерией и минометами, они вновь и вновь повторяли атаки, но встреченные упорным сопротивлением обороняющихся откатывались назад.



Со слов советников С.М. Бекова и А.П. Вавилова, в этот период лейтенант Якута был душой обороны. Он демонстрировал спокойствие и уверенность в своих силах и в устойчивости созданной обороны. Когда опускались сумерки, лейтенант скрытно выходил из крепости и осуществлял эшелонированное минирование путей движения моджахедов от переправы к городу. При этом, пользуясь бесшумным оружием, расстреливал духов, уцелевших на подрывах.



Его действия были дерзкими и наносили ощутимый урон противнику. Моджахеды начали паниковать и отказывались идти на афганскую территорию. Американские советники, получившие информацию о действующем в крепости "шурави-шайтане", устроили за "ночным охотником" настоящую контрохоту, но удача была на стороне лейтенанта Якуты, который, по словам советников, стал еще более осторожен и изощрен.



За неделю боев в Барикоте слухи об отважном лейтенанте дошли до Джелалабада и Кабула. Генерал армии Варенников вылетел в Джелалабад в штаб 15-й бригады спецназа ГРУ и заслушал комбрига Старова по развитию ситуации в Барикоте.



После принятия решения об эвакуации из города наших советников и группы разведчиков во главе с лейтенантом Якутой Вареников вызвал на связь лейтенанта Якуту и выслушал его мнение о целесообразности дальнейших боевых действий. Лейтенант доложил генералу армии, что, на его взгляд, город оставлять нельзя, а целесообразно закрепить ситуацию в нашу пользу и удерживать город. Вареников согласился с доводами лейтенанта и утвердил это решение. Вскоре для поддержки защитников крепости в Барикот было десантировано на 20 вертолетах подразделение элитного президентского коммандос.



Кровопролитные бои в Барикоте продолжались еще трое суток, противник повсеместно был выбит с занимаемых позиций и вынужден уйти на пакистанскую территорию.



Как позднее выяснилось из агентурных источников, моджахеды потеряли в боях под Барикотом убитыми и раненными более 600 человек.



По личному распоряжению генерала армии Варенникова лейтенант Якута был представлен к званию Героя Советского Союза. Героя Олег Якута так и не получил. Кадровики в штабе ТуркВО посчитали, что хватит с него и трех орденов Красной Звезды…



За два года боевой службы в Афганистане в неполные двадцать три Якута был представлен к пяти орденам и к званию Героя Советского Союза, а возвратившись домой в разваливающуюся армию, оказался невостребованным и уволился в звании майора.



В расцвете лет оказался ненужным армии – это ли не верх безразличия к людям в погонах! Какую легендарную личность потеряла Российская армия! Источник - НГ

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