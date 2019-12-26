Латинская Америка: репетиция будущих побед, - С.Кожемякин

14:01 28.12.2019 Латинская Америка: репетиция будущих побед



Полным драматических событий оказался уходящий год для Латинской Америки. Провал переворота в Венесуэле и победа левых сил в Аргентине сменились реваншем капитала в Боливии и Уругвае. Ряд стран охватила протестная волна, даря надежду, что народы, наконец, возьмут судьбу региона в свои руки.



Борьба за обездоленных



Едва начавшись, 2019 год принес политические битвы в Венесуэле. Провозгласивший себя президентом в обход Конституции Хуан Гуайдо не нашел поддержки масс. На протяжении всего года оппозиция и стоящие за ней силы отчаянно пытались то взбунтовать отдельные гарнизоны, то устроить провокации на границе, то парализовать жизнь страны диверсиями. Но это лишь отдаляло их от народа, разоблачая подчиненность интересам зарубежных столиц. Секрет стойкости раскрыл президент Николас Мадуро. Говоря о Великой Октябрьской социалистической революции, он подчеркнул, что Венесуэла "подпитывается этой могучей силой, чтобы создать собственную социалистическую модель развития".



Конечно, до полной нормализации стране далеко. Она продолжает испытывать социально-экономический кризис и прессинг капитала. Только в декабре Вашингтон ввел санкции против шести танкеров, группы чиновников и военных. США пытаются завладеть венесуэльской нефтяной компанией "Ситго", выставив захват как компенсацию за национализацию своих активов. Противники Каракаса из "Группы Лимы" извлекли из-под спуда заключенный больше 70 лет назад Межамериканский договор о коллективной помощи, пытаясь использовать его для вмешательства в дела Венесуэлы.



Подталкиваемая извне, оппозиция не оставляет попыток дестабилизации. 22 декабря в штате Боливар произошло нападение на воинскую часть, нейтрализована группа, готовившая аналогичные атаки в штате Сукре. Но социальная база противников власти сужается, в том числе из-за успехов в экономике. После продолжительного падения выросла добыча нефти. В ноябре экспорт превысил 1 млн баррелей в сутки - на треть больше, чем в августе. В бюджете на 2020 год 76 процентов расходов будет направлено на социальные программы, количество которых увеличится.



Одним из факторов, позволивших Венесуэле выстоять, стала поддержка других государств. К сожалению, за год их число сократилось. Сальвадор, где президентом стал правый политик Найиб Букеле, выслал венесуэльский дипкорпус. С осуждением "диктатуры Мадуро" выступил Луис Лакалье Поу, победивший на выборах в Уругвае. После намеченной на 1 марта 2020 года инаугурации страна наверняка присоединится к хору недругов Венесуэлы.



Но самой болезненной для прогрессивного лагеря потерей стал переворот в Боливии. Уход президента Эво Моралеса под давлением военных обернулся террором. Жертвами расстрелов стали свыше тридцати человек. Новое правительство уничтожает достижения предшественников, показывая, под чью дудку оно пляшет. Отношения с законным правительством Венесуэлы разорваны, страна вступила в "Группу Лимы" и выслала работавших в бедных индейских районах кубинских врачей. В то же время власти восстановили дипотношения с Израилем и впервые за 11 лет назначили посла в США. Для этих государств введен безвизовый режим.



Реанимируется неолиберальная модель. Как заявил новоявленный министр экономики Вильфредо Рохо, государственные компании неэффективны и будут переданы в частную собственность. По словам Моралеса, правительство ведет страну к банкротству, парализовав производственный сектор и заморозив социальные инвестиции.



Какое будущее ждет Боливию, сказать сложно. С одной стороны, значительная часть населения отвергает путч. Большинство в обеих палатах парламента по-прежнему принадлежит "Движению к социализму". На съезде этой партии решено участвовать в новых всеобщих выборах. Они должны пройти в марте нового года, причем главой штаба кандидата в президенты будет Моралес. "Мы продолжим борьбу за обездоленных", - пообещал экс-президент.



С другой стороны, нет сомнений, что правая хунта откажется уступать власть, использовав весь арсенал лжи и насилия. Изгнав Моралеса, она грозит ему тюрьмой в случае возвращения. Первоначально политик нашел убежище в Мексике, но теперь находится в граничащей с Боливией Аргентине. Этому способствовало возвращение левых сил во главе с Альберто Фернандесом. В его инаугурации 10 декабря участвовали президент Кубы Мигель Диас-Канель, делегация правительства Мадуро и экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа. Это вызвало гнев США, представители которых демонстративно покинули церемонию.



Капитал против человека



В наследство Фернандесу достались тяжелый кризис, 35-процентная бедность и миллионы голодающих. Первыми шагами новой власти стало принятие "плана против голода" и других экстренных программ. Президент обратился к парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение в экономике и на рынке труда. Это позволит принимать срочные меры в обход затяжных законотворческих процедур.



Среди первоочередных мер - повышение пенсий, снижение цен на лекарства, заморозка тарифов на газ и электричество с последующим изменением их расчета и введением госрегулирования. С нового года будет отменена серия законов, сокративших расходы на здравоохранение и образование. Работодателей на первом этапе обяжут выплачивать две дополнительные зарплаты увольняемым без обоснованных причин, затем правительство полностью пересмотрит антирабочие инициативы прежнего кабинета.



Основное налоговое бремя Фернандес намерен возложить на крупный бизнес и обеспеченные слои, снизив его для малоимущих граждан. Налоги, в частности, будут введены на операции в иностранной валюте и покупки в зарубежных интернет-магазинах. Для наполнения внутреннего рынка изменятся правила экспорта сельхозпродукции.



Развитие страны, считают новые власти, должно опираться на собственные ресурсы. На переговорах с руководством МВФ Фернандес отказался от транша в 12 млрд долл. Это последняя часть 56-миллиардного кредита, который взял его предшественник Маурисио Макри. Кроме того, президент сообщил о прекращении мер бюджетной экономии и пересмотре условий выплаты имеющегося долга.



Противоположной стратегии - в интересах воротил бизнеса - придерживается руководство Бразилии. В первый день 2019 года отставной военный Жаир Болсонару вступил в должность президента. Это время стало, без преувеличения, самой темной страницей с момента окончания диктатуры. Пенсионная реформа, урезание социальных программ, тотальная приватизация ударили по простым жителям. На очереди еще более радикальные шаги вроде массовых увольнений и сокращения зарплат. Ради аппетитов капитала уничтожается природа. С начала года амазонские леса сократились на 10 тыс. квадратных километров - рекордную за историю наблюдений площадь.



Всех, кто встает на ее пути, неолиберальная машина беспощадно перемалывает. В одном штате Мараньян за последний месяц лесорубами убиты четыре индейца племени гуаджахара, среди них - 15-летний подросток. Согласно новому закону о борьбе с преступностью, полиция не несет ответственности за убийства подозреваемых при задержании, а критический комментарий в интернете может стать причиной уголовного преследования.



В условиях падающего рейтинга жестокость - единственное, что может сохранить режиму власть. Последний съезд Партии трудящихся постановил наращивать протесты. Это решение поддержал экс-президент Лула да Силва, по вердикту суда вышедший на свободу. "Нам говорят, что мы поляризуем страну, - сказал он на съезде. - Нет, господа, этим занимаетесь вы, плодя бедность и углубляя неравенство!" Боясь возвращения самого популярного политика, правые пытаются снова заточить да Силву в тюрьму. Очередная инстанция потребовала увеличить срок заключения до 17 лет. Но недовольство в стране нарастает, делая крах Болсонару вопросом времени.



Голос площадей



Пример массовой мобилизации показывает народ Чили. Здесь третий месяц не прекращаются выступления, вызванные неолиберальными реформами и террором властей. 26 погибших и 3 тыс. раненых стали грозным веянием пиночетовской диктатуры.



Под давлением манифестаций власть пошла на уступки, согласившись на реформу Конституции и уволив руководство силовых структур. Это дало президенту Себастьяну Пиньере пространство для маневра. Центристские партии отказались поддержать импичмент, инициированный коммунистами и другими левыми движениями.



Избежав наказания, режим перешел в контрнаступление. Ужесточены наказания за участие в митингах, полиция оснащается летальным оружием. По призыву Компартии, заявляющей о недопустимости половинчатых решений, люди снова вышли на улицы. "Стране нужны не подачки, а полная ликвидация либеральной модели", - подчеркивают коммунисты.



Многотысячными демонстрациями охвачена Колумбия. Поводом стала программа шоковой терапии президента Ивана Дуке. Она включает повышение пенсионного возраста, увеличение обязательных взносов и полную передачу пенсионной системы в частные руки. Кроме того, власти заявили о снижении на четверть минимальной зарплаты для молодых работников и снижении расходов на образование. Иное дело бизнес. Верхняя ставка корпоративного налога снижена с 32 до 30 процентов, готовится приватизация государственной нефтяной компании "Экопетрол".



Это переполнило чашу терпения граждан, и без того раздраженных ростом цен и безработицы. Но мирные шествия натолкнулись на безжалостный отпор. Особую жестокость проявляет полицейский спецназ ЭСМАД, жертвами которого стали по меньшей мере пять человек. Выстрелом в упор убит 18-летний учащийся колледжа Дилан Круз.



Пытаясь по примеру Пиньеры выиграть время, Дуке согласился на переговоры. Но хитрость была вовремя разоблачена. 16 декабря Национальный забастовочный комитет призвал к протестам до полного выполнения требований, включающих роспуск ЭСМАД, повышение минимальной зарплаты, увеличение доступности образования и здравоохранения.



Еще одним требованием является прекращение террора против социальных лидеров и сложивших оружие бойцов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). За три года убито больше 900 человек, включая 190 бывших партизан, 200 с лишним индейцев и сотни правозащитников. Они становятся жертвами ультраправых боевиков - парамилитарес, установивших контроль над бывшими партизанскими районами. Власти не только амнистируют убийц, но и действуют с ними заодно. Вышедшие на демонстрации индейские племена обвинили в геноциде военных, расквартированных в Кауке и других департаментах.



Перед угрозой истребления часть членов РВСК объявили о возвращении к боевым действиям. Правительство пригрозило им страшными карами, но пока страдают мирные жители. Во время бомбардировок предполагаемого лагеря партизан в департаменте Какета погибли восемь детей.



Напряженной остается ситуация в Эквадоре. В октябре здесь вспыхнули протесты, вызванные отменой госсубсидий на топливо и другими антинародными реформами. Под их давлением президент Ленин Морено бежал из столицы и отменил самые непопулярные меры.



Дальше лидеры протеста совершили непростительную ошибку. Поверив обещаниям, они отозвали людей с улиц и площадей. Это позволило властям взять реванш. Они бросили за решетку губернатора провинции Пичинча Паолу Пабон, одного из лидеров "Движения за гражданскую революцию" Вирджилио Эрнандеса и других политиков. Закрыты десятки газет и радиостанций.



Ощутив силу, Морено обнародовал новые реформы. Центробанк освобожден от госконтроля, крупному бизнесу списаны долги. Разорвав соглашение с Гаваной, Эквадор выслал кубинских врачей. "Банда так называемых социалистов XXI века совершила набег на ресурсы Латинской Америки и грабит наши страны", - заявил президент, пришедший к власти с обещанием продолжить левый курс. Но положение правительства остается шатким. Парламент отверг проект бюджета, предусматривающий сокращение соцрасходов, только 17 процентов граждан заявляют о доверии Морено.



В 2020 год регион вступает, охваченный бурными классовыми битвами. Этому есть объективные причины. Число живущих в бедности за пять лет здесь выросло со 164 до 191 млн, а в крайней нищете - с 46 до 72 млн. Таков итог возвращения правых режимов.



Но победа народных сил не будет простой. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон будет помогать "легитимным правительствам", противостоящим подрывным действиям Кубы и Венесуэлы. Именно они, утверждает глава американской дипломатии, разжигают беспорядки в Чили, Колумбии и других странах.



Бесчеловечная громада капитала падет, если против нее в едином и бескомпромиссном порыве выступят народы Латинской Америки. Будем надеяться, что уходящий год был для них лишь разминкой перед решающим наступлением.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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