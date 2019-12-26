Джарад сменил Букадума но посту премьер-министра Алжира

19:44 28.12.2019

В Алжире назначен новые премьер-министр



Бывший генсек МИД 65-летний Абдельазиз Джарад вступил в должность премьер-министра страны и в ближайшее время сформирует правительство.

Как сообщает агентство APS, решение о назначении принял новый президент Абдельмаджид Теббун, занявший пост 19 декабря после победы на выборах.

Глава государства принял Джарада в своей резиденции и поручил сформировать кабмин, а премьер поблагодарил его за доверие.



На посту главы кабмина Джарад сменил Сабри Букадума, который временно исполнял эти обязанности после роспуска правительства прошлого состава.

Напомним, первые президентские выборы состоялись в Алжире после 20-летнего правления Абдельазиза Бутефлики, который из-за массовых протестов был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. При этом победу одержал бывший премьер - 74-летний Абдельмаджид Теббун.