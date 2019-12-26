Беби-тур: для чего китаянки едут на Запад

00:05 29.12.2019

Из-за фактического запрета на ребенка вне семьи жительницы КНР летят за "детьми из пробирки" в Европу и США



Наталия Портякова



С каждым годом число китайских туристов, выезжающих за рубеж, растет. При этом жительницы Поднебесной отправляются за границу не только за впечатлениями и люксовыми сумками, но еще и за детьми "иностранного производства". На фоне действующего в КНР запрета на использование национального банка спермы незамужними женщинами услуга оплодотворения силами зарубежных доноров становится все более популярной. При этом решившие добровольно стать матерями-одиночками китаянки предпочитают, чтобы отцами их детей были люди кавказских или европеоидных кровей, а вовсе не азиаты, даже если такая опция доступна.



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В начале года в поле зрения китайских соцсетей попала ныне 28-летняя китаянка Алан Чжан (Алан - псевдоним): отчаявшись найти мужа, девушка решила родить для себя и выступила в интернете с просьбой о донорстве. К нынешнему моменту на ее призыв никто не откликнулся, но зато усилиями Чжан родилась неправительственная организация "Разнообразие семьи", ратующая за отход от догмы о том, что ячейка общества - это непременно "мама, папа, ребенок".



- В Китае немало женщин, которые не выйдут замуж и потому не смогут выполнить свою фундаментальную биологическую миссию. Но я чувствовала, что должен быть другой путь, и я его нашла, - поведала на днях журналистам South China Morning Post еще одна китаянка - 39-летняя Сяогунчжу (это ник, используемый ею в соцсетях), уже ставшая в отличие от Чжан матерью-одиночкой.



Сяогунчжу - одна из редких незамужних китаянок, открыто (не считая нежелания называть настоящее имя) признавшая: ее 9-месячный малыш Оскар - плод удачной поездки в калифорнийский банк спермы. При этом таких, как она, женщин, познавших радость материнства без замужества и даже личного знакомства с отцом ребенка, в Китае отнюдь не единицы.



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Как власти КНР от политики "одна семья - один ребенок" пришли к поощрению многодетности



В результате существовавшей несколько десятилетий политики ограничения рождаемости (ее самым известным проявлением был лозунг "Одна семья - один ребенок") в КНР сложился серьезный гендерный перекос. Традиционное поверье, что сын куда лучше дочери, привело к настоящему переизбытку мужчин. От девочек в утробе зачастую попросту избавлялись (потому, кстати, позднее в Китае врачам запретили сообщать будущим родителям пол ребенка). И как итог - численность китайских мужчин сейчас на 40 млн превышает количество женщин.



Казалось бы, при таком раскладе никакого дефицита женихов для китаянок быть не должно. Но если с количеством проблем действительно не было и нет, то с качеством подросших, но оставшихся избалованными "маленьких императоров" возникли вопросы. И немало девушек в Китае XXI века расхотели выходить замуж в принципе. С 2014 года число разводов уверенно росло, а количество браков стремительно падало: уже в 2018 году, по данным министерства гражданской администрации КНР, на каждую тысячу человек приходилось всего семь брачующихся.



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При этом, однако, китаянки не расхотели иметь детей. Но это простое человеческое желание в КНР неизменно вступало в противоречие с государственной политикой - власти всегда последовательно пестовали модель полной семьи и никогда не поощряли рождение внебрачных детей. И даже наказывали за нагулянного отпрыска. До 2016 года матери-одиночки были лишены права получить на своего ребенка так называемый хукоу - документ, схожий по сути с советской пропиской, дающий право на бесплатный детский сад, школу и поликлинику.



- Максимальное затруднение внебрачного деторождения было одной из мер ограничения рождаемости. Добрачные связи не поощрялись в принципе, а если в итоге появлялся ребенок, это всегда считалось серьезным проступком, за который запросто могли наказать и мужчину, если его отцовство удавалось установить, - сказал "Известиям" китаист Василий Кашин из Института Дальнего Востока.



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В последние годы, осознав, что ограничение рождаемости обернулось проблемой старения населения, китайские власти стали постепенно сбавлять обороты в демографической политике. Несколько лет назад отдельным категориям граждан было законодательно позволено завести второго ребенка (до этого семьи платили за второго отпрыска "вне квоты" существенные штрафы). В последние пару лет правительство и вовсе перешло от запретов в сфере деторождения к поощрению рождаемости.



Но упор на семейные ценности и незыблемость полной семьи остался в силе.



С учетом того, что в Китае насчитывается около 40 млн человек с бесплодием, банки спермы приобрели в стране огромную популярность. Забавно, к слову, что в прошлом году один из донорских центров в Пекине добавил в список условий для "вкладчиков" биоматериала (которым и так нельзя быть лысыми и иметь генетические заболевания) еще одно необычное условие с чисто китайской спецификой. Всех доноров обязали "любить социалистическую родину, поддерживать руководство Коммунистической партии, быть верными делу партии и порядочными, законопослушными, а также свободными от политических проблем". Это примечание вызвало много недобрых шуток в китайских соцсетях и западных СМИ.



Но совсем не смешным оказался тот факт, что доступ к банку спермы в Китае имеют лишь официально женатые пары. Незамужним китаянкам, независимо от их финансового благосостояния, вход в это учреждение заказан. И те, кто оказался посостоятельнее, стали решать проблему за рубежом - в иностранных банках спермы.



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Согласно опросу, более половины китайских семей не хотят второго ребенка из-за финансовых проблем



- Мы не раскрываем точных цифр, но это правда, что доля китайских клиенток, обращающихся за помощью к донорам спермы за пределами Китая, быстро увеличивается, - сказал в разговоре с "Известиями" исполнительный директор базирующейся в Дании и США компании Cryos (частный банк спермы и яйцеклеток) Петер Реслев. - Отчасти это связано с местным законодательством, поскольку одинокие женщины и гомосексуальные женские пары не имеют доступа к такого рода процедурам в Китае и вынуждены обращаться на "серый рынок", то есть искать доноров через друзей и социальные сети, или выезжать за границу за проверенными донорами без венерических заболеваний и генетических болезней.



Один из самых любопытных фактов - попадая за границу, китаянки, отдающие за "ребенка из пробирки" минимум 200 тыс. юаней ($28,5 тыс.), редко делают ставки на отечественных "производителей". Но не потому что этнических китайцев в зарубежных банках спермы нет, хотя их действительно немного - один человек на сто доноров.



В Cryos, как рассказал Петер Реслев, доноры преимущественно либо датчане, либо американцы, хотя встречаются и представители других национальностей, поскольку в Дании или США, где у Cryos есть лаборатории, живут, работают или учатся многие иностранцы.



- Наибольшей популярностью пользуются доноры-кавказцы. А вообще ребенок со смешанной этнической принадлежностью считается в Китае престижным, - резюмировал Петер.



С ростом в КНР таких явлений, как феминизм и финансовая самодостаточность женщин, и при сохранении гласных и негласных ограничений на материнство в одиночку можно предположить, что число маленьких полукавказцев и других "полукровок" будет медленно, но верно расти.