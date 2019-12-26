Голова Ленина из Бурятии попала в список самых необычных памятников мира

00:09 29.12.2019

Московское издательство "Манн, Иванов и Фебер" выпустило книгу Atlas Obscura. Это подарочная книга с фотографиями и описанием более 600 самых необычных, неизведанных, интересных мест на Земле - природных и созданных человеком. В это число вошел и знаменитый памятник головы Ленина из Улан-Удэ, сообщает ИА Буряад Yнэн.



Напомним, голова Ленина в Улан-Удэ официально считается самой большой скульптурой головы Владимира Ильича во всем мире. Ее высота – 7, 7 метра, ширина – 4, 5 метра, а масса – 42 тонны. Открыли памятник в 1971 году.



В аннотации к изданию авторы – Джошуа Фоер, Дилан Тюрас и Элла Мортон, призывают читателей сойти с проторенной туристической тропы и посетить самые впечатляющие места мира.



Помимо всем известных Эйфелевой башни и Египетских пирамид, книга рассказывает о пещерах царя Седекии в Иерусалиме, соляном человеке из Чехрабада, баобабах в ЮАР, в которых помещается целый паб на 15 человек, "Вратах Ада" в Туркменистане, деревушке в Испании, где проходит ежегодный фестиваль прыжков через детей, кладбище кораблей в Бангладеше, пещере светлячков в Новой Зеландии и многом другом.



Авторы не только составили описание этих мест, но и добавили к каждому координаты с помощью которых путешественники могли бы добраться и увидеть понравившееся чудо своими глазами.