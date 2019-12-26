Есть ли у кочевников своя "Камасутра"? - Буряад Унэн

00:19 29.12.2019

Техника любви кочевников



Молодая монгольская пара, живущая в степи Внутренней Монголии, по китайским законам не может иметь больше троих детей. Но трое у них уже есть. Тогда Пагма посылает мужа в город за презервативами. Он едет в город вместе с русским шофером (Владимир Гостюхин). Вместо презервативов Гомбо покупает телевизор, кепку, велосипед и, вернувшись домой, втыкает в землю ургу - шест с петлей на конце, используемый для отлова лошадей. Урга в таком положении сигнализирует о том, что в данном месте пара занимается любовью.



Таков вкратце сюжет фильма Никиты Михалкова: "Урга – территория любви". Сюжет анекдотичный, но его тема гораздо шире и глубже в художественном и философском аспектах. Не будучи монголом, Михалков снял лучший фильм о современных монголах и "технике любви кочевников" (название одноименного спектакля Булата Гаврилова). Об этом, собственно, о технике любви и пойдет речь в нашем материале.



Под пологом юрты



Есть ли у кочевников своя "Камасутра"? Особые кочевничьи способы любви? Ведь сами условия походной кочевой жизни, открытое пространство степи и внутри юрты не располагают к изощренным утехам…



Г.Ф. Миллер в "Описании сибирских народов" пишет об этой стороне жизни кочевников: "Положение, в котором муж и жена спят рядом друг с другом, у лесных тунгусов особое. Они лежат оба на боку, головами в разные стороны и каждый берет в лоно ноги другого. При этом они покрываются одним одеялом, верхний и нижний концы которого закрывают тому и другому плечи. Когда они устают лежать на одном боку, то переворачиваются оба одновременно на другой бок; это особенно часто делается зимой, потому что тогда они все время лежат около очага, и сильный мороз в их холодной юрте побуждает их чаще переворачиваться. У других народов этой привычки нет, поскольку они спят друг подле друга так, как это принято у европейских народов.



Самоеды спят совместно таким образом, что жена прижимается задом к лону лежащего рядом на боку мужа, и в том же положении они осуществляют супружеское сожительство. Камасинцы и тайгинцы спят таким же образом, исключая время, когда очень холодно - тогда они лежат так же, как и тунгусы".



Других свидетельств этой сугубо интимной стороны жизни кочевников в описаниях путешественников и этнографов не встречается. Но есть другие, не менее любопытные обычаи и традиции…



Угостить девушкой



У Цыбена Жамцарано в его "Путевых дневниках 1903-1907 гг.", где описываются путешествия по этнической Бурятии и Монголии есть два эпизода на эту тему:"Не могу обойти один комичный случай. Я, избегая блох, спал в сарае, когда сыро – на дворе, и – перед сараем, когда небо чисто. В первую ночь приезда семьи Сакияевых ночь была сырая, облачная, но дождя не было. Однако, вечером я нашел свою постель, разостланною в сарае. Я удивился, потому что раньше всегда сам устраивал себе постель (войлочек и подушка), удивился, тем более, что рядом с моей постелью была и вторая постель, слитая с моею. Я подумал, что эта постель предназначена для сына Сакияева. Только что разделся я и лег, как приводят ко мне гимназистку Бадмажап. Привела-то старшая невестка Намсарая (не сестра гостьи, а другая) и, смеясь, заявила: "Спите, разостлали вам "обоим". Ушла. Мы опешили. Я вообще много видывал бурятских обычаев и нравов, но на этот раз не ожидал такого сюрприза. Набросив халат на плечо, забрав свою часть постели, я вышел на крыльцо сарая. Мы с Б. очень долго хохотали над простотой нравов бурят" (Жамцарано. с.175).



И вот второй случай: "Товарища, оказывается, "угостили" девушкой. Этот обычай существует в некоторых местах и носит такой же характер, как в культурных обществах дорогих гостей "занимают" хорошенькие барышни, дамы и пр." (Там же. с.216).



По-научному это называется гостеприимным гетеризмом, и он практиковался у северных народов, тибетцев, уйгуров, на Кавказе, в некоторых областях Центральной России и т.д. Вот как описывает одну из ее форм А. Н. Радищев в своем "Путешествии из Петербурга в Москву": "Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время".



День не грехопадения



Но был ли на самом деле этот обычай у бурят? Специально этой темой занимался Бернгард Петри, но, несмотря на активные поиски, ничего не нашел: "Гостеприимного гетеризма найти у бурят мне не удалось" (Петри. с.248).



А как же все-таки свидетельства Жамцарано? Очевидно, в его случае в начале ХХ века это были отголоски ушедших традиций, о которых писал также Г.М. Осокин: "Супружеская жизнь не связана крепкими основами, чему виной отчасти бурятские ламы, которые в недавнем прошлом, в свои посещения знакомых семей, пользовались на правах почетного гостя женой хозяина; то же наблюдалось прежде и среди вообще знакомых между собой бурят. Жены хотя и тяготились таким правом, но не имели оснований противостоять обычаю".



Близок к гостеприимному гетеризму бытовавший у бурят обычай "угостить" девушкой холостого друга из другого рода, когда хозяин уговаривал свою подругу отдаться приятелю. А также своеобразный День всепрощения, когда в течение двух дней после проведения обоо – летнего религиозного праздника, бездетные супруги могли заняться любовью на стороне. Делалось это с целью зачатия ребенка и не осуждалось обществом.



Рассказывая о свадебных обычаях у бурят, Г.М. Осокин отмечал весьма вольное поведение жениха и невесты до свадьбы: "Как один, так и другая часто не считают ничем предосудительным изменять до брака, и окружающие также смотрят на это "баловство" вполне равнодушно. Это объясняется и тем, что, как известно, физическая близость полов до брака у бурят не считается предосудительной, ревность же почти неизвестна у них".



А ночка темною была



Бурятский писатель S.N. во время военной службы в Монголии заночевал у аратов в юрте. Хорошо угостив, его уложили спать, а в темноте к нему скользнула женщина. Кто она была - его подруга одноночница, он так и не понял, в памяти остались лишь сладкое молодое тело и лукавые улыбки хозяек аила поутру.



А по рассказам нашего старшего поколения мы знаем, как в военные годы рано мужали мальчики подростки, и был нарасхват единственный мужчина на деревне.



Безусловно, с сегодняшней точки зрения нельзя оценивать традиции того времени. Они диктовались суровым образом жизни тогдашних кочевников – детей природы. У них не было распущенности и вседозволенности, но не было фанатизма и ханжества. Что и сделало неактуальной у нас сексуальную революцию ХХ века. Только Срединный путь - золотая середина в отношениях между мужчиной и женщиной порождает саму жизнь и делает ее такой прекрасной.



Литература: Б.Э.Петри. Вселенная сибирского шамана: история, легенды, обряды. Иркутск, 2014



Г.Ф.Миллер. Описание сибирских народов. Москва. Памятники исторической мысли, 2009.



Ц.Жамцарано. Путевые дневники 1903-1907 гг. Улан-Удэ, 2011.



Г.М.Осокинъ, "На границъ Монголии", Очерки и материалы к этнографии Юго-Западного Забайкалья. С.-Петербургъ, 1906.



Александр МАХАЧКЕЕВ