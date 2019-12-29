Рейдерство по-ташкентски. Вернут ли собственность?

10:26 29.12.2019

ВЕРНУТ ЛИ СОБСТВЕННОСТЬ?



Месяц назад, 20 ноября 2019 года, президентом Узбекистана подписано Постановление № ПП-4525 "О мерах по дальнейшему улучшению бизнес-среды и совершенствованию системы поддержки предпринимательства в стране". Руководители всех уровней органов государственной власти и управления, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, города Ташкента, районов и городов строго предупреждены о безусловном соблюдении ими требований статьи 53 Конституции и закона "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников".



В этом же постановлении сказано, что инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов разгосударствления и приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами

и судами, квалифицируется как нарушение неприкосновенности частной собственности, такие

дела не принимаются к рассмотрению.



Генеральной прокуратуре Узбекистана поручено усилить надзор за неукоснительным соблюдением законодательства о защите частной собственности и гарантиях прав собственников, обеспечить неотвратимость ответственности, вплоть до привлечения к

уголовной ответственности, должностных лиц уполномоченных государственных органов за

инициирование пересмотра и отмены результатов разгосударствления и приватизации.



В свете данной инициативы президента вспомнилось дело о рейдерском захвате принадлежащего ООО Lift and Ventilation Systems (ныне - ООО Future Grouth) 12-этажного жилого дома, инициированном почти 6 лет назад Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции по поручению ныне отбывающего длительный срок лишения свободы, некогда всесильного сотрудника СНБ Д. Шарифходжаева. Тогда всего за один день по надуманным основаниям был внесен иск в Учтепинский межрайонный суд по гражданским делам о признании результатов приватизации упомянутого дома недействительными. В этот же день иск рассмотрен без участия ответчиков и безосновательно удовлетворен судьей Ш. Ахатовой (подробности этого дела мы не раз

освещали).



Сейчас, после отмены незаконных судебных актов, дело вновь находится на рассмотрении в

апелляционной инстанции Ташкентского областного суда по гражданским делам. Прокуратура уже не раз высказывала свою принципиальную позицию, внеся протесты об отмене неправосудных решений и прекращении дела. Однако, привлеченные к участию в деле правопреемники Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в лице Агентства по управлению государственными активами и Государственного комитета по защите конкуренции, уклоняются от явки на судебное разбирательство. Видимо, играет роль инстинкт

самосохранения.



Интересно, как в данной ситуации поведет себя суд? И будет ли рассмотрен Генеральной прокуратурой вопрос об ответственности должностных лиц, инициировавших незаконный пересмотр и отмену результатов приватизации здания? Бизнес-среда в ожидании…

29 Декабря 2019