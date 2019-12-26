Гражданская война в Ливии превращается в глобальную, - Г.Петров

10:38 29.12.2019

В боях за Триполи могут сойтись ливийцы, турки, египтяне, суданцы и россияне



Геннадий Петров

26.12.19



Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обратится в январе в парламент за санкцией на отправку военных в Ливию. Войска Турции будут сражаться на стороне Правительства национального единства (ПНЕ), возглавляемого Фаизом Сараджем, против Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, которого поддерживает ряд стран, в том числе Россия.



Выступая перед главами региональных отделений правящей в Турции Партии справедливости и развития, Эрдоган сообщил, что депутаты займутся Ливией сразу же после парламентских каникул, то есть в конце первой декады января. "Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск", – сказал он.

При этом Эрдоган оговорился, что турецкие военные появятся в Ливии, "как только поступит соответствующее приглашение" от правительства Сараджа. Пока такого приглашения нет. Однако Сарадж ранее заявлял, что обязательно его направит. Благо правовые основания для этого есть: 26 декабря вступил в силу меморандум о военном сотрудничестве между ПНЕ и Турцией, который позволяет ему обратиться к официальной Анкаре в том числе и за такой помощью. Размер и полномочия турецкого контингента в документе не прописаны. Значит, Эрдоган может направить как символическую группу военных советников, так и полноценные дивизии сухопутных войск.

Ясно одно: турецкий президент осознает, что в Ливии он вмешивается отнюдь не в локальный конфликт, а в войну, в которую уже сейчас вовлечено много государств. Среди стран, в той или иной мере поддерживающих Хафтара, в СМИ чаще всего называют ОАЭ и Египет. Нередко в качестве союзников ЛНА в прессе фигурируют также Франция и Израиль. Разумеется, вспоминают о России и Судане.



"Сегодня в Ливии находятся 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из ЧВК Вагнера. Что они там делают?" – задал риторический вопрос Эрдоган во время визита в Тунис 25 января на совместной пресс-конференции с президентом Каисом Саидом. Впрочем, Кремль категорически отрицает, что российское государство участвует в войне в Ливии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ливия стала пристанищем для наемников из "огромного количества стран".



Вступление Турции в ливийскую войну не останется без ответа со стороны официального Каира. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, комментируя заявление Эрдогана о готовности помочь военной силой Сараджу, сказал, что его страна "не позволит никому контролировать Ливию". Для Египта это вопрос национальной безопасности, подчеркнул он. Ряд СМИ сообщают о том, что египетские танки уже выдвинулись к ливийской границе. А турецкое издание Yeni Safak опубликовало показания взятого войсками Сараджа в плен одного из командиров ВВС ЛНА Амара Юссефа Аль-Джакама.



В них утверждается, что египетские самолеты уже наносят удары по целям в Ливии – по столице и Мисурате. Согласно показаниям Аль-Джакама, ЧВК Вагнера действуют к юго-востоку от Триполи, в районе города Тархуны.

По мнению старшего преподавателя Школы востоковедения факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрея Чупрыгина, турецкие войска вряд ли кардинально поменяют ход боевых действий. "Хафтар уже остановлен и без участия Турции. Он восемь месяцев пытается взять Триполи, и у него ничего не получается", – сказал "НГ" востоковед. Чупрыгин объясняет это тем, что ЛНА для кланов и племен Триполитании – чуждая сила, опирающаяся на восточную часть страны, Киренаику.



Он полагает, что от участия турок в ливийской войне выиграет скорее не Сарадж, а сам Эрдоган. Турецкому лидеру нужно продемонстрировать, что он готов защищать свои интересы в Средиземноморье, и, если нужно, с помощью военной силы. Кроме того, Эрдоган таким способом напоминает избирателям, что верен идеологическим корням своей партии, а значит, по-прежнему готов поддерживать политический ислам там, где это возможно.



"Влияние запрещенных в РФ "Братьев-мусульман" на западе Ливии сильно. Их оплотом по-прежнему остается город Мисурата. Но я бы предостерег от попыток трактовать гражданскую войну в Ливии как борьбу с джихадистами. Не следует забывать, что на стороне Хафтара воюют как минимум два батальона салафитов", – подчеркнул Чупрыгин.