 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 29.12.2019
16:31  Похищение невесты - варварство, а не традиция. Казахстанский опыт борьбы
15:17  РФ перечислила в Киев $3 лярда, а договора по газу нет. Миллер радостно пилит с партнерами по бандер-бизнесу очередной гешефт?
15:11  Черти и ..ляди "Дома-2". Не пора ли прикрыть лавочку срама и глума? - П.Беседин
13:23  Появится ли альянс Россия – Иран – Китай? - Ст.Тарасов
11:15  "Страна Аркадага встречает Новый год". Как процветает Аркадаг-стан, - Б.Шихмурадов
11:01  В МИД России создан департамент международной информационной безопасности
10:40  Будущее Рожавы под вопросом. Удастся ли сирийским курдам сохранить свой автономный статус? - Ст.Иванов

10:38  Гражданская война в Ливии превращается в глобальную, - Г.Петров
10:26  Рейдерство по-ташкентски. Вернут ли собственность?
00:19  Есть ли у кочевников своя "Камасутра"? - Буряад Унэн
00:15  Итоговый раскол: главные события 2019-го на карте мира
00:09  Голова Ленина из Бурятии попала в список самых необычных памятников мира
00:06  The Diplomat: Чего Россия пытается добиться своими ОДКБ, ШОС и ЕАЭС?
00:05  Беби-тур: для чего китаянки едут на Запад
Суббота, 28.12.2019
21:12  "Лонг Хай". Китайские аферы в Кыргызстане, - В.Гунгер
19:44  Джарад сменил Букадума но посту премьер-министра Алжира
17:17  Чемпионат России по фигурному катанию феерично выиграли 3 юные феи - Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
14:01  Латинская Америка: репетиция будущих побед, - С.Кожемякин
13:02  Асадабадские егеря. Еще раз о героях спецназа ГРУ в Афганистане
12:49  На "Мисс Мира" Кыргызстан представила очаровашка Катя Заболотнова
12:47  Пилот объяснил, как люди выжили при крушении самолета Fokker 100 в Казахстане
12:02  Рахмон распорядился, чтобы каждый таджикистанец читал не менее 5 книг в год
11:47  Как Гонконг победил коррупцию? - С.Султаналиев
11:41  Выборы в Узбекистане: мало нового, кроме повышенных ожиданий
10:03  Лидером фракции "Ата Мекен" в КырПарламенте стала 30-летняя потомственная криминальная мажорка Мамашова
09:43  Выборы в Азербайджане: новая надежда, - Д.Сафарова
08:17  Умер известный российский публицист патриот Владимир Бушин
00:23  Аль-революция, аль-нет. Россия пытается найти себя в новых ближневосточных реалиях
00:20  Турция углубляется в ливийский конфликт, - П.Тарасенко
00:02  Заговор юбок. Обвинение в попытке захвата власти предъявлено трем кыр-баб-революционеркам
Пятница, 27.12.2019
18:57  Привет американским детям. Россия поставила на боевой взвод 1-й полк супер-гипер-ракет "Авангард"
17:46  Хитросделанный Греф не оставляет попыток приватизировать российский Сбербанк
14:19  Спустя тридцать лет после ухода из Афганистана Москва обхаживает талибов, - Le Figaro
13:55  ХохлоБизнес. Казахстанская авиакомпания заплатила штраф Украине за полет над российским Крымом
13:12  American Conservative: к чему в конечном итоге стремится КНДР?
13:10  Сокуровщина. Заказ на провокацию, - Р.Устраханов
13:09  Эмомали Рахмон: количество трудовых мигрантов сократилось до 486 тыс
13:08  Пилот, самолет? Названы две возможные причины крушения фоккера в Алматы
12:56  КазНацбанк выпустил коллекционные монеты с "Тобольским мыслителем" и невестой
12:54  Туркменистан: главные события 2019 года
12:51  Путин предложил использовать беспилотники на военной базе России в Кыргызстане. Чего добру пропадать...
12:48  США – КНР: холодная война на технологическом фронте, - В.Пироженко
12:09  В Туркменистане построили село, названное в честь коня президента - "Ровач"
11:53  Каждый, кто инвестирует более $1 млн в экономику Таджикистана, получит 5-летнюю визу. И будет вам...
11:06  ГосТВ Туркменистана показывает репортажи о продовольственном изобилии на рынках
10:04  Может ли ребенок из мусульманской семьи участвовать в новогодней елке
09:32  Среди погибших в Алматы редактор Informburo.kz Дана Круглова
09:20  В авиакатастрофе под Алматы погиб генерал МВД Р.Кайдаров
09:10  В Алматинском аэропорту разбился Fokker-100 рейсовый борт Z2100 Алматы-Нур-Султан - 15 погибших, десятки раненых
08:59  Депутаты Бишкекского кенеша досрочно разбежались на каникулы. Кворум не собрать
08:53  Первый Кыр-предвыборный скандал: Шыкмаматов сдал депутатский мандат и вышел из "Ата Мекена"
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В МИД России создан департамент международной информационной безопасности
11:01 29.12.2019

Новый, 42-й департамент появится в МИД России, он будет заниматься реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент. Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.

Источник - mid.ru
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