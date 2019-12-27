|В МИД России создан департамент международной информационной безопасности
11:01 29.12.2019
Новый, 42-й департамент появится в МИД России, он будет заниматься реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент. Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.