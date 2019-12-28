"Страна Аркадага встречает Новый год". Как процветает Аркадаг-стан, - Б.Шихмурадов

11:15 29.12.2019

28.12.2019



Покровы сброшены

Байрам Шихмурадов

Нет там никакого изобилия, кроме изобилия проблем у простых людей, еле-еле сводящих концы с концами. Нет никакого разнообразия, кроме разнообразия продажной сволочи, готовой на голубом глазу восторгаться "процветанием Туркменистана"...



Дождались! Покровы сброшены.

В канун новогодних праздников Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана организовали банкет под названием "Страна Аркадага встречает Новый год".

Об этом грандиозном событии, разумеется, немедленно рассказали все местные газеты.

"За новогодним дастарханом собрались предприниматели, внесшие вклад в реализацию Президентских программ, благодаря которым сегодня на праздничном столе туркменистанцев изобилие овощей и фруктов, широкое разнообразие продовольственных продуктов… Праздничное настроение у собравшихся поддерживали популярные исполнители народных и эстрадных песен, танцевальные группы и юмористы" , пишет "Нейтральный Туркменистан".

Так сегодня сложилось в Туркменистане, что, если не сообщишь гражданам о том, как хорошо они живут, они могут этого не понять. Не назовешь исполнителя популярным, в его сторону никто не посмотрит. Не говоря уже о юмористах - иначе, как из газет, узнать неоткуда, что они вообще существуют.

Весь год писали об "изобилии" и "широком разнообразии". Твердили с утра до вечера. По телевизору показывали, проводили выставки и научно-практические конференции на тему "Изобилие и разнообразие". Приводили слова разных авторитетных соотечественников из-за рубежа, в свое время предусмотрительно сменивших прописку: космонавтов, спортсменов, политиков, артистов - наперебой уверявших: "В Туркменистане чисто и красиво, изобилие и разнообразие!"

Так настойчиво убеждали, что даже сомнения начали закрадываться.

Вроде, смотришь вокруг своими глазами, анализируешь факты, и становится очевидно - экономика при смерти. Коррупция, безработица, отрицательная миграция… Муки, мяса, сахара не хватает, куриные яйца в магазинах по предварительной записи, курс маната валится который год подряд, и уже прочно обосновался на своем историческом дне - "1 к 5" реальный к официальному. Потом берешь газету - а там изобилие. По телевизору - разнообразие, да еще и широкое. А может, все-таки…

Вот заметка в "Нейтральном Туркменистане" о том самом новогоднем банкете промышленников и предпринимателей под одноименным заголовком "Страна Аркадага встречает Новый год". Чуть выше на той же странице поздравление туркменскому народу от Постоянного координатора ООН в Туркменистане Елены Пановой: "Агентства ООН и Туркменистан связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество, направленное на достижение общих целей, а именно по вопросам здравоохранения и экономической диверсификации, охраны окружающей среды и изменения климата, образования и социальной защиты, гендерного равенства и прав человека". До чего же лицемерная кучка засела в ООН! Цели устойчивого развития ей важнее людей. Младенческая смертность, туберкулез в тюрьмах, пытки и внесудебные расправы, наркомания, проституция… Спецдокладчиков ООН годами не пускают в Туркменистан, на резолюции Генеральной ассамблеи о ситуации с правами человека в Туркменистане трижды наплевали.

Была еще одна высокопоставленная ооновская крыса - Владимир Горяев, в Туркменистан, как к себе домой, ездил еще при Ниязове. Все рассказывал, как в Туркменистане замечательно. Ниязова похоронили, Горяев нового диктатора стал вылизывать, рассказывать про изобилие и разнообразие. И человек-то непростой - уважаемый, ученый. А может, все-таки…

Нет, не может! Никакого там нет изобилия, кроме изобилия проблем у простых людей, еле-еле сводящих концы с концами. Нет никакого разнообразия, кроме разнообразия всякой продажной сволочи, готовой на голубом глазу восторгаться "процветанием Туркменистана".

Теперь вот пишут: "Страна Аркадага встречает Новый год". Все! Покровы сброшены - "страна Аркадага". Как Саудовская Аравия, не иначе. Представьте себе страну Додона, страну Трампа или страну Радева (это Болгария, если что)… Да что там говорить, даже "страна Назарбаева" или "страна Путина" - и те режут слух.

Но разве Туркменистан - это не демократическое, правовое и светское государство? Ага, с хрена ли?! Туркменистан - это страна Аркадага, Аркадагстан. Персидский суффикс "-стан" в названии государства в наше время означает именно "страна". Однако, поскольку Аркадагстан живет в дремучем прошлом, поэтому и значение суффикса нужно брать не современное, а изначальное - стойбище. Дальше трактуйте, кто как хочет.

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