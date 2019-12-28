 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Черти и ..ляди "Дома-2". Не пора ли прикрыть лавочку срама и глума? - П.Беседин
15:11 29.12.2019

Черти "Дома-2" и демографический ад

Люди старшего поколения расскажут вам, что раньше в новогоднюю ночь на телеэкране показывали актера Вячеслава Тихонова, например, или космонавта Юрия Гагарина. Кто теперь? Эскортницы и не-мужчины?

Вы хохотали над "Домом-2", вы игнорировали этот телебордель, делая вид, что его просто не существует. И что - помогло? Один нацист-диктатор с дурацкими усиками и большими комплексами говорил: "Вы можете не соглашаться с нами. Вы можете ненавидеть нас. Вы можете не замечать нас. Но ваши дети уже с нами".

Так и произошло, по заветам фюрера. Академия Ксюши Собчак воспитала не одно - сразу несколько поколений. Миллионы идиотов, живущих в культе ценностей "Дом-2". Сама Собчак - политик и журналист. Бузова - главная певица. Целый рассадник прим.

Отметилась и еще одна участница "Дома-2" - Алена Водонаева. Она заявила следующее: "К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать". И добавила - совсем уж мразотное: "Не надо рожать рабов этому государству".

Напомню, что наша страна вновь проваливается в демографическую яму. И когда Водонаева говорит подобное, она это падение всячески подталкивает и стимулирует. Вот только мигранты из Средней Азии, а также наши кавказские граждане Алену слушать не станут, а как рожали, так и будут рожать дальше. Русским же людям как быть?
Многодетные семьи заслужили презрения от Водонаевой - те, кто живет в нищете, но имеет по три-четыре ребенка. А раньше, в былые годы, разве мало было таких семей? Презирали ли их или, наоборот, поддерживали и восторгались? Да, есть, действительно, те, кто рожает, потому что лишь бы родить, но хватает и тех, кто воспитывает детей в любви, но не имеет достатка. И не их в том вина. Эти люди - герои, совершающие в наше сложнейшее время великий подвиг.
Можно сказать: "Кто вообще станет слушать эту Водонаеву?" Но проблема именно в том, что так мы регулярно и говорили. Бузова? Эта дурочка? Кто станет ее слушать? А четырнадцать миллионов подписчиков не хотите? У Водонаевой их поменьше - два миллиона, но все равно оцените масштаб.

Умные дядечки продолжают посмеиваться в бороды и кулачки. Попутно они брякают что-то в духе Екклесиаста: "Все пройдет - пройдет и это". Не стоит, мол, обращать внимание на халифов на час, на выползших каракатиц. Но умные дядечки не в силах и не в желании понять, что сотни тысяч молодых людей внемлют Бузовой, Собчак, Дудю больше, чем Серафиму Саровскому, Достоевскому или Пушкину. И слова Водонаевой значат для молодых людей гораздо больше, чем заявление любого депутата.

Не понимать это - не просто глупо, но преступно глупо и убийственно опасно. Потому что именно это непонимание привело нас к тому, что между поколениями в России сформировались чудовищные разрывы, когда люди не понимают друг друга настолько, словно существуют в отдельных мирах. И у власти нет идей, нет смыслов, чтобы объединить их.

Водонаева сыплет русофобскими штампами - про нищую страну, про рабов, а ей верят, как верят всей той чуши, которая льется на уши людей, превращая их существование в кошмар. Они мечтают вырваться из него, но на самом деле сами загоняют себя в угол. И многие, без всяких водонаевых и бузовых, решают жить для себя, когда человек человеку - не просто волк, а инфернальный, свирепый хищник, готовый не просто толкнуть падающего, но и обглодать его труп, чтобы насытиться впрок.

Неужели Водонаева - сама мать, кстати, не видит, что отношение к детям в России и без того все больше окрашивается черными красками? Вспомните ужас, который случился в этом году в Кирове. Там мать оставила свою трехлетнюю дочь одну дома - и малышка, спасаясь от голода, пробовала есть стиральный порошок. Она мучительно умирала семь дней, пока ее биологическая мамаша вела прямую трансляцию в Instagram о том, какая у нее, мамаши, красивая и яркая жизнь.
Разве это не жизнь по заветам таких, как Водонаева? Живи для себя, живи в кайф, если что - аборт или равнодушие к детям. Страшное, доведенное до абсурда, до критического предела общество потребления, пожирающее само себя, где люди - каннибалы в самом широком смысле данного слова.

У подобного общества могут быть исключительно такие проповедники, как Водонаева. Других оно не заслужило. Но и проповедники эти, замыкая порочный круг, сами создают именно такое общество. Есть дьявольщина, сатанинская усмешка и выверт лихой судьбы в том, что авторитетами становятся именно такие персонажи. Чему они могут научить? Чего реально добились? И как добивались своего позора? Они, как звучало в мюзикле "Чикаго", "знамениты лишь тем, что они знамениты".

Но разве их не возносили на пьедестал медиа? Разве не навязывали они народу вот таких персонажей? Ведь это телевидение, социальные сети, таблоиды - матрица вбивала в головы образ таких девиц. Это она твердила нам с утра и до вечера - будь, как они, старайся быть, как они. Потому что они счастливы. Ведь их показывают в прайм-тайм. Они покупают себе роскошные шмотки и тусят на курортах только лишь потому, что в свое время их показали по телевизору, пусть и вызывали они омерзение, а после не стали заморачиваться с совестью и моралью.

Люди старшего поколения расскажут вам, что раньше в новогоднюю ночь на телеэкране показывали актера Вячеслава Тихонова, например, или космонавта Юрия Гагарина. Кто теперь? Эскортницы и не-мужчины?
Нам показывают полых людей, на зловещую пустоту которых натянут макет "нового человека". На день рождения старшей дочери, по ее просьбе, я купил огромную надувную Ариэль. Ее накачали гелием - или чем там их накачивают? - чтобы она приобрела объем, прекратила быть плоской. Так и со всеми этими селебрити. Есть фантик, оболочка, которую затем надувают медиа - и существо это становится как бы объемным, но на деле-то - внутри пустота.

Это полые черти, которые тащат нас в ад, потому что ад - это то, что наоборот, а грех - это то, что не вовремя и не к месту. И самые страшные вещи совершаются из-за отсутствия мудрости, когда остается лишь внешняя пестрая сторона, ради которой человек готов съесть другого человека. И из-за своей глупости он не в силах будет понять, что поступает мерзко. Именно это мы и наблюдаем сейчас. В прайм-тайм, где силиконовые проповедники рассказывают нам и нашим детям, как жить так, чтобы приблизить ад. Только они называют его иначе - успех.
28 декабря 2019
Платон Беседин

Источник - regnum.ru
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