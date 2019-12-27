РФ перечислила в Киев $3 лярда, а договора по газу нет. Миллер радостно пилит с партнерами по бандер-бизнесу очередной гешефт?

15:17 29.12.2019

Глава "Нафтогаза" сообщил о неготовности соглашений по транзиту



Руководитель украинской госкомпании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что подписание договоренностей о транспортировке газа в Европу затягивается.

"Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола", - отметил он в соцсети Facebook.

Украинская и российская стороны, по его словам, борются "за каждую запятую".

Коболев сообщил о существовании "определенного прогресса" в этом процессе. Тем не менее "согласованные тексты соглашений" сейчас отсутствуют.

На переговорах в Минске Россия и Украина договорились продолжить транзит. В рамках соглашения "Газпром" перевел на Украину $2,9 млрд взысканной судом в пользу "Нафтогаза" компенсации.