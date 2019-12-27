Похищение невесты - варварство, а не традиция. Казахстанский опыт борьбы

16:31 29.12.2019

Похищение невесты - варварство, а не традиция - эксперт



Дело по факту похищения девушки в городе Арыс закрыто - несостоявшаяся невеста написала заявление, что претензий к похитителям не имеет. Но осадок остался. Вопиющий факт нарушения прав женщин в регионе возмутил женские НПО.



Все под контролем

Азиза Шужеева, зампред "Альянса женских сил Казахстана", обсудила ситуацию с замакима Туркестанской области Сакеном Калкамановым. Тот взял инцидент под собственный контроль.



Альянс женских сил Казахстана, в свою очередь, обратился ко всем родителям, руководителям учебных заведений и иных организаций, связанных с воспитательной работой с молодежью.



"Во избежание подобных случаев нужно усилить разъяснительную работу по повышению правовой грамотности молодых людей и их понимания мер ответственности за те или иные поступки", – говорится в заявлении.

Активистки считают, что наше общество должно показать нулевую терпимость к подобным ситуациям. И эти идеи нужно продвигать в родительских сообществах и организациях образования.

Статистики нет

– Много таких случаев по Казахстану? – спросили мы Азизу Шужееву.

– Нужно понимать, что такой официальной статистики нет. Подобные случаи в большинстве своем заканчиваются примирением сторон. Но у Альянса женских сил Казахстана

есть очень нехорошие цифры по вступлению в ранние браки - около 11 тысяч по республике за этот год

В этом вопросе лидировала Мангистауская область.

"Похищение людей" - это же отдельная уголовная статья. И не только похищения невест, а в целом.

Преданье старины глубокой?

– Какие еще столь же безумные традиции родом из древности вам известны?

– В соцсетях я написала: не надо спекулировать на теме национальных традиций. Я считаю, что здесь вопрос в абсолютно низком уровне образования и правовой грамотности. Объясню почему.

Вообще,

в традиции казахского кочевого народа было предусмотрено проведение свадеб, женитьбы по сговору. Без воровства!

У казахов даже есть такая пословица "Кудалык мын жылдык". Традиция сватовства имела важное значение для выживания рода. Почему?

Например, какой-то род живет в районе Западного Казахстана. По народным приметам они знают, что будет затяжная холодная зима. Главным двигателем для казахов было сохранение своего скота. Это было средством выживания семьи. Жили родами, аулами.

И, например, в этом роду была девочка на выданье. Ей старались подобрать партию с юга. Чтобы завтра, если вдруг случится тяжелая зима, можно было кочевкой, со скотом отправиться на территории к своим сватам – кудалык. То есть "кудалык мын жылдык" – "сваты на тысячу лет".

Будут сменяться поколения, но люди уже породнились и должны друг друга поддерживать. Вы откочевываете со своим скотом и провиантом не в неизвестность, вы едете к своим родным. Поэтому создание семьи имело важное общественно-экономическое значение для выживаемости всего рода. Традиция "алып қашу" (похищение невесты) была тогда, когда, допустим, не было возможности провести свадебные церемонии. Такого, чтобы девушку засовывали, как барана, в мешок, воровали – такого не было.

Преступления и наказания

Раньше же не было тюрем. Были суды старейшин. Самые тяжелые наказания были за два преступления – за воровство скота (каралось смертной казнью, потому что скот – самое ценное, что было у казахов, средство выживания семьи и рода) и за изнасилование, жестокое обращение с женщинами.

Насильственное отношение, воровство – за это суд старейшин мог наложить наказание на весь род

Чтобы они выплачивали ущерб пострадавшей стороне. Были очень жесткие внутренние законы, которые сдерживали людей от подобных деяний. Сейчас никто глубоко не изучает историю, дают какие-то вольные интерпретации традиций, и никто толком не знает, как они возникали. А они возникали не просто так, а для того, чтобы нация выжила, сохранила за собой огромную территорию. Не было же тогда официальных законов, уголовного кодекса, все решалось на племенном уровне. Свод негласных правил социума.

Уровень безграмотности

Сегодняшние интерпретации говорят о том, что люди

а) вообще не знают историю;

б) растет абсолютная правовая безграмотность молодежи, которая не понимает суровой ответственности за такие поступки.

Не понимают, что похищение человека – очень серьезная статья уголовного кодекса. И все это происходит на глазах прохожих! Я считаю, что это показатель низкого качества образования, правовой грамотности и воспитания.

Мы не Кыргызстан, где этот вопрос стоит очень остро. Это очень больная социальная тема. Увы, общество, которое живет в сельской местности, имеет низкий уровень образования. Там похищение невесты считается одной из очень серьезных проблем. У нас эта проблема тоже есть, но она все же не носит массовый характер. Повторяю,

это следствие безграмотности и к традициям не имеет никакого отношения

Мы живем в светском государстве. А молодежь толком не знает основ конституционного строя Казахстана.

Что делать?

– Как женские НПО борются с этим явлением?

– В этом году мы создали Альянс женских сил Казахстана. У нас есть отдельное НПО, которое вошло в наш состав. Оно называется Лига женщин творческой инициативы под руководством Асии Хайруллиной. Она очень давно, 20 лет, работает на поле борьбы с ранними браками и воспитания девушек. Но поскольку лига была создана недавно, мы провели круглый стол и разработали Дорожную Карту.

Мы хотим заниматься повышением образования девушек, воспитания у них лидерских качеств. Нужно просто поднимать уровень образования и правовой грамотности среди населения. Часть этого большого свода мероприятий – семь задач. Последняя из них – поднятие статуса женщины в обществе, работающей женщины. Его нужно популяризировать, ведь женщины решают в жизни очень важные задачи. Нужно, чтобы в сознании масс, в сознании молодежи и близко не было такого, чтобы человека как барана скрутили, посадили в машину и увезли.

Первое, что мы хотим сделать, – провести контент-анализ всех казахстанских СМИ на предмет гендерного равенства. Посмотреть, какая тематика доминирует. Потому что сейчас из женских тем только свекровки и невестки. Об этом снимают фильмы, передачи. Будто это одна проблема на всю страну.

Нужно поднять статус женщины, пропагандировать гендерное равенство.



Это то, чем сейчас занимается Голливуд

Посмотрите все диснеевские мультики. "Моана", "Холодное сердце", "Алладин" – там все главные героини популяризируют женское лидерство и стремление к победе. Наш казахстанский контент пока оставляет желать лучшего. И нужно посредством СМИ и нулевой терпимости общества бороться с несправедливостью.

Все эти похищения не имеют никакого отношения к нашим традициям.



27 декабря 2019

Светлана Шестернева