Участник шести войн. Умер прославленный советский генерал Махмут Гареев

21:25 29.12.2019

25 декабря 2019 года в возрасте 96 лет скончался президент Академии военных наук, ветеран Великой Отечественной войны и участник шести войн, генерал армии в отставке Махмут Гареев. Более 20 лет Гареев возглавлял Академию военных наук, часто выступал на различных международных и всероссийских конференциях. Также он являлся автором двух десятков книг, около сотни научных работ и статей на тему оборонной мощи страны.



По словам руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина, Гареева вероятнее всего похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.



Биография



Махмут Ахметович Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске в семье рабочего. Долгое время семья жила в Средней Азии. В 16 лет Гареев ушел добровольцем в Красную Армию. В 1941 году он окончил Ташкентское Краснознаменное пехотное училище имени В. И. Ленина. После окончания учебы командовал взводом в Среднеазиатском военном округе, учился на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава пехоты "Выстрел", воевал с басмачами.



Боевое крещение Махмут Гареев принял в ноябре 1941 года в битве под Москвой. Он был заместителем командира стрелкового батальона, помощником, заместителем начальника и начальником оперативной части штаба стрелковой бригады. Гареев сражался в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен. В феврале 1945 года после выхода из госпиталя был направлен на Дальний Восток старшим офицером оперативного отдела штаба 5-й армии. На 1-м Дальневосточном фронте он сражался в ходе советско-японской войны, по окончании которой ему было присвоено звание майора.



После войны до 1947 года Гареев продолжал службу в штабе 5-й армии в Дальневосточном военном округе.



В послевоенные годы окончил с отличием и золотой медалью Военную академию имени М. В. Фрунзе (1950 год) и Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР (1959 год). После окончания учебы он работал на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах.



В общей сложности Махмут Гареев участвовал в шести войнах. Последняя из них - Афганская.



В 1970-х годах Гареев являлся главным военным советником в Объединенной Арабской Республике. После этого был начальником штаба Уральского военного округа, а с февраля 1974 года - начальником Военно-научного управления Генерального штаба и заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба.



С 1984 года Махмут Гареев стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В 1978 году ему было присвоено звание генерал-полковника. С 1990 года Гареев занимал пост Военного советника - инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.



В 1992 году генерал ушел в отставку. В Советской армии в итоге он прослужил более 50 лет.



Махмут Ахметович Гареев сделал блестящую научную карьеру. Более 20 лет он возглавлял Академию военных наук. Он выполнил ряд исследований в области научной методологии системы знаний о войне и оборонной безопасности. Кроме того, в его трудах содержатся военно-исторические исследования проблемных вопросов Великой Отечественной и других войн.



Гареев стал одним из авторов военно-оборонной концепции, принятой в 1987 году странами Варшавского договора. Также он принимал участие в подготовке Советской военной энциклопедии, книг по истории Великой Отечественной войны. Под его руководством подготовлены и защищены шесть докторских и четыре кандидатские диссертации.