 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наступает год белой вороны, - В.Волошина
00:05 30.12.2019

Тяжелый и мрачный 2019-й оставил надежду, что могут прийти лучшие времена. Поэтому первый тост под елочкой - за оптимистов.

Виктория Волошина
Журналист

Через несколько дней наступит год белой железной крысы. В китайском гороскопе крыса- символ мудрости, богатства и способности из любой ситуации извлекать пользу. Насчет богатства и мудрости я бы не обольщалась - это только по Росстату жизнь в стране год от года становится лучше. Да и дураки в России, боюсь, никогда не переведутся. А вот умение извлекать уроки даже из самых скверных ситуаций нам в новом году точно пригодится.

Поэтому первый тост под елочкой - за оптимистов трудных времен. За тех, кто в 2019-м перестал поражаться бездонности дна. За тех, кто уверен, что завтра может стать еще хуже, то есть не прячет голову в песок. Сегодня, когда наказание за брошенный бумажный стаканчик или перепост критического высказывания сравнялось с карами за грабеж и убийство, число таких людей заметно прибавилось.

И все же мой главный вывод года - может быть и лучше. Несмотря на общую апатию и депрессию, находится немало граждан, не готовых мириться с происходящим. Раз за разом сотни людей самых разных возрастов и профессий приходят на судебные слушания, стоят у зданий судов и прокуратур, держат в руках плакаты в защиту тех, о ком вчера даже не слышали. Тысячи пишут о процессах в Сети, чтобы другие знали о том, что творится в стране. И челюсти иногда вдруг разжимаются, выплевывая на волю непрожеванных мальчиков и девочек.

А еще вдруг оказалось, что находятся белые вороны и по ту сторону баррикад. Как, например, полицейский Виталий Максидов, отказавшийся считать себя потерпевшим от рук Самариддина Раджабоева. Того самого, который во время акции протеста в Москве бросил на тротуар пластиковую бутылку и тут же попал в автозак.

В суде трое широкоплечих полицейских доказывали, что звук упавшей тары их страшно напугал и доставил моральные страдания. Четвертым "страдальцем" должен был стать Максидов, но то ли не захотел быть посмешищем, то ли решил не участвовать в процессе, который в будущем наверняка войдет в список самых позорных. Он уволился из полиции, и оказалось, что это вовсе не конец жизни. И уж точно не сравнимо с 3,5 годами колонии - именно такой срок обвинение просило для Самариддина.
Другой сюрприз (для властей скорее неприятный) - что и среди бесправных "понаехавших", которых обычно автобусами свозят на выборы и правильные митинги, тоже есть люди большого достоинства. Речь отца Самариддина по силе воздействия на аудиторию вполне может посоперничать со ставшим знаменитым последним словом Егора Жукова, мальчика из рафинированной московской семьи.

"Я хочу, чтобы все россияне воспитали так своего сына, чтобы слепыми не были, - произнес на суде выходец из Таджикистана. - Я горжусь, что у моего сына есть такая позиция. У меня пятеро детей, они все хороши для меня. Я сказал своему сыну: уезжай из этой страны, здесь ничего тебе не светит, одна беда. Вокруг все воры, мошенники, бандиты, тебя посадят… Никто тебе не поможет: ни Конституция, ни это гражданское общество, которое слабо у нас. Никто не будет защищать. Огромное спасибо тем людям, тем простым гражданам, которые вышли за „московское дело"…"

Не удивлюсь, если завтра семьей Раджабоевых вдруг заинтересуется миграционная служба. Но вряд ли их земляки, приехавшие в нашу страну на заработки, думают иначе. Теперь мы это знаем.
Сопротивление жителей Шиеса, чьи земли выбрали для размещения московского мусора, - второй повод для новогоднего тоста. За стойкость. Оборона Шиеса длится уже больше года. "Наши люди выступили за чистоту своего края и потому, что унизили их честь и достоинство", - сказала на круглом столе в Мосгордуме одна из защитниц края Светлана Бабенко. "Складывается ощущение, что страна уже продана, но продана с теми, кто здесь живет. Мы готовы понести наказание за то, что говорим правду. По законам, которые принимаются в Москве, у нас сажают людей, которые отстаивают свою территорию", - дополнила землячку Анна Степанова.

Недавно музыкант Юрий Шевчук предоставил активистам Шиеса свою студию, где они записали гимн свободных людей. Гимн получился наивный, но очень крутой. В духе "идет война народная". Подозреваю, в новогоднюю ночь именно он будет звучать в домах северян вместо кремлевских курантов. На месте устроителей помойки я бы нашла трек в Сети, послушала и побыстрее свернула свою лавочку - ничего хорошего там у них точно не получится.
Третий тост - за всех, кто в нищающей стране находит лишнюю тысячу или пусть даже сто рублей, чтобы поддержать тех, кому совсем тяжко. Больных детей и взрослых, ставших жертвами "оптимизации" здравоохранения. Независимые СМИ, многие из которых сегодня материально зависят только от своих читателей и зрителей. Объявленные "иностранными агентами" НКО вроде общества "Мемориал", которое душат многомиллионными штрафами, а люди раз за разом собирают деньги на оплату этих стыдных поборов.

Я не знаю, сколько в стране таких белых ворон, но хочу верить, что их становится больше, а не меньше. В моем окружении сегодня, кажется, не осталось людей, которые хоть раз не сбрасывались: кто на подарки старикам к Новому году, кто на адвокатов ОВД-инфо, на "Мемориал", на "Русь сидящую" - у кого что болит. А болит все чаще и все сильнее.

Орнитологи называют ворон санитарами городов. Говорят, не будет ворон, крысам достанется больше корма. Но куда уж больше. Так что пусть в стране лучше настанет год белой вороны.
Виктория Волошина
26.12.2019

Источник - rosbalt.ru
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