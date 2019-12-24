Амурсана - ойратский принц, ставший причиной гибели Джунгарского ханства

00:34 30.12.2019

24 декабря 2019



Амурсана происходил из ойратского племени - хошутов, имевшего давние связи как с казахами (союзником которых они были), так и с империей Цин, в интересах которой они воевали с джунгарами в Тибете.



Амурса́на (монг. ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ, 1722-1757, Тобольск) - ойратский нойон, последний правитель Джунгарского ханства (1755-1757), глава антиманьчжурского освободительного движения в Монголии в 1755-1758 годах.

Его отец Лхавзан-хан был главой хошоутов, а мать Ботолог была дочерью джунгарского хунтайджи Цеван-Рабдана.

После смерти мудрого Галдан-Церена в 1745 году между его старшим сыном Лама-Дорджи и владетельным нойоном Дабачи возник конфликт за власть.



Дабачи (Даваци) (?- 1759) - правитель Джунгарского ханства с титулом хунтайджи (1753-1755), представитель рода чорос, сын Намджил-Даши, сына джунгарского полководца Церен-Дондупа.

Амурсана вступил в схватку на стороне Дабачи и вместе с ним проиграл. В 1751 году они ушли к дружественным казахам Среднего жуза, где отлежались до 1753 года. В том году 12 мая они наконец свергли независимого Лама-Дорджи, убив его и сразу же не поделили престол. Амурсана проиграл от Дабачи и переметнулся к манчжурам.



Манчжуры использовали имя Амурсаны для привлечения беженцев из Джунгарского ханства, обещая им льготы и давая каждому переселившемуся по одному серебряному ляну. Это вызвало большой отток и серьезно ослабило Джунгарское ханство.

Весной 1755 года Амурсана возглавил арьергард манчжурского войска. На его сторону переходили многие ойраты, которые видели в нем будущего не джунгарского, а общеойратского правителя.

Амурсана рассчитывал именно на это - свержение власти олетской династии Чорос и создание единого ойратского государства на основе племенного объединения хошоутов.



Понимали это и манчжуры, которые не дали ему никаких полномочий после пленения Дабачи.

Амурсана поступил необдуманно и вместо того, чтобы выжидать ожидая недовольства халхаских монголов, составлявших половину манчжурского войска (оно и произошло позже) напал на манчжурский отряд чем показал свои истинные намерения.



Летом 1756 года огромное войско маньчжур вторглось на территорию бывшего Джунгарского ханства. Амурсана как не резидент Джунгарского ханства и не представитель правящей династии не смог собрать достаточных войск. Маньчжуры вырезали всех. К лету 1757 года остатки ойратов (и с ними Амурсана) ушли в казахские степи, к крепостным линиям русских войск. Русские практически спасли остатки ойратов, дав им кров и защиту.

Казахи также пытались сопротивляться манчжурам, опасаясь за приобретения в устье Иртыша и Или (бывшие джунгарские земли), но были легко выбиты регулярными войсками. Тут и понял хан Абылай, о чем советовал ему мудрый Малайсары-батыр:

Не пытаться завладеть землями ослабевших джунгар, а помогать им в борьбе против империи Цинь. Джунгары были буфером, который не позволял Китаю посягнуть на казахские земли. Но тогда Абылай не послушался его и к тому же в походе против джунгар Малайсары был убит стрелой, которую выпустили неизвестно откуда на марше.



Малайсары-батыр (қаз. Малайсары Тоқтауылұлы, 1708-1754) - Общественный деятель, посол, а также участник казахско-джунгарской войны. Выходец из рода басентиын

Как небольшим русским крепостям, так и казахским родам грозило уничтожение от манчжур, но тут в дело вмешалась месть. Манчжуры, уверовавшие в свою победу казнили халахаского главнокомандующего Эрэнчин-доржи, обвинив его в том, что он намеренно не смог поймать Амурсану. Это возмутило монголов-халхасцев, которые подняли восстание против маньчжур во главе с военоначальником Чингунжавом.



Именно этого восстания и надо было ждать Амурсане, но он не смог проявить хладнокровия. Из-за вспыхнувшей войны между манчжурами и халхасцами первые не смогли организовать преследование остатков джунгар и постепенно оттянули свои войска из казахских степей.

Тут и проявился государственный гений Абылай-хана. Он не стал прятаться и воспользовавшись ситуацией напал на манчжур, отогнав их до Урумчи. Практически вся современная территория, где кочуют казахи сейчас в Синьцзяне это территория, которая была отбита тогда Абылаем у маньчжур.

Казахи остались с прибытком, джунгары отошли в Калмыкию и Афганистан, где стали предками современных хазара. А халхасцы проиграли в войне с манчжурами. Амурсана умер в русском Тобольске от оспы в 1757 году.

Его трудно винить в развале Джунгарского ханства, которое уже дышало на ладан. Тем более он не был джунгарином и как враждебный им хошоут всегда мечтал о его разгроме.