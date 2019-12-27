Боль утраты: ушедшие в 2019 году казахстанские и российские знаменитости

00:35 30.12.2019 В Казахстане самой старшей среди ушедших известных личностей является Народная артистка Айша Абдуллина. Она прожила 103 года.



В 2019 году наибольшее количество покинувших нас знаменитостей являются артисты. Также в траурном списке - спортсмены, музыканты, общественные деятели, сообщает Zakon.kz.



Казахстан



Вадим Псарев – Заслуженный тренер СССР и Казахстана по греко-римской борьбе

Родился 23 октября 1932 года, скончался 12 января 2019-го на 87 году жизни.

Вадим Псарев - легендарный тренер по греко-римской борьбе, воспитавший за полувековую спортивную деятельность целую плеяду прославленных олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, в том числе Жаксылыка Ушкемпирова, Бисолта Дециева, Валерия Рязанцева, Анатолия Назаренко, Владимира Бакулина, и многих других.

Вадим Псарев внес неоценимый вклад в развитие советского и казахстанского спорта, он был единственным тренером, чьи ученики становились призерами Олимпийских игр пять раз.

В 2014 году имя Вадима Псарева было включено в Зал славы FILA.



Амир Ахетов – директор больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель Казахстана

Родился 10 ноября 1969 года, скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 49 лет.

Амир Ахетов был высококвалифицированным врачом, окончил 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова, Алма-Атинский государственный медицинский институт. Также имел высшее юридическое образование.

Прошел все ступени врачебной карьеры, начиная от санитара в НИИ клинической и экспериментальной хирургии имени А. Н. Сызганова, до директора больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК.

Занимал должности заведующего центром нефрологии и гемодиализа Городской клинической больницы № 7 Алматы, главного врача Городской детской поликлиники № 6 Алматы, президента санатория "Алматы" и санатория "Ок-Жетпес", главного врача больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК, председателя Правления Республиканского диагностического центра г. Астаны, председателя Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития населения.

За успехи в трудовой деятельности удостоен ряда государственных и международных наград, в том числе Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.



Борис Керимбаев (Кара майор) – ветеран Афганской войны, командир 177-го отряда специального назначения

Родился 12 января 1948 года, умер 12 февраля 2019-го после продолжительной болезни в возрасте 71 года.

В январе 1981 года Борис Керимбаев был назначен командиром 177-го отдельного отряда специального назначения ГРУ, созданного на базе 22 обрСпН. В сентябре того же года отряд был направлен в Афганистан, участвовал в войсковой операции под населенным пунктом Дарзоб, затем четыре месяца стоял в нем гарнизоном, проводя разведывательно-поисковые рейды. В конце мая 1982 года 177-й ооСпН получил задачу занять только что освобожденное советскими войсками Панджшерское ущелье. Вместо обещанных тридцати суток батальон Кара майора удерживал Панджшерское ущелье почти год. За его голову обещали миллион долларов.

177-ой ооСПН выполнял наиболее ответственные задания командования. Переименованный в 1984 году во второй Газнийский мотострелковый батальон, он воевал в самых "горячих" точках Афганистана: на перевале Саланг, в Джеллалабаде, под Кабулом и Баграмом. В феврале 1989 года отряд последним вышел из Афганистана.



Коблан Мусин - солист легендарного ансамбля "Жетыген"

Коблан Мусин родился в 1952 году. Скончался 31 марта 2019-го после продолжительной болезни в возрасте 66 лет.

Коблан Мусин - музыкант, композитор, солист легендарного ансамбля "Жетыген". Безвременная кончина певца стала большой утратой для музыкальной общественности страны. Его незабываемая песня "В нашем парке зима" стала культовой для многих поколений казахстанцев. Долгие годы судьба Коблана Капановича была связана с творчеством оркестра "Отырар сазы" имени Нургисы Тлендиева.



Кажимкан Масимов - видный общественный деятель, глава Национальной агропромышленной палаты Казахстан

Кажимкан Масимов родился 18 апреля 1939 года, умер 8 апреля 2019-го на 80 году жизни

Кажимкан Масимов - видный общественный деятель, глава Национальной агропромышленной палаты Казахстана, отец главы КНБ РК Карима Масимова.

Кажимкан Масимов окончил Омский железнодорожный, Павлодарский индустриальный и Алматинский физкультурный институты. Почетный профессор кафедры спортивной медицины Казахской Академии туризма и спорта.

Был генеральным директором ТОО "Оздоровительный центр Масимова", президентом Казахстанской ассоциации йоги, президентом "Национальной агропромышленной палаты Казахстана"



Абдрашит Абдрахманов – советский и казахстанский боксер, тренер, киноактер

Родился 20 июня 1946 года, умер 17 мая 2019-го на 73 году жизни.

Абдрашит Абдрахманов стал первым казахстанским боксером, получившим звание мастера спорта международного класса. Победитель международных турниров по боксу в Америке, Европе, Африке, кубка СССР, двукратный чемпион СССР по боксу. Заслуженный артист Кыргызстана.

В 1969 году именитый боксер был замечен известным казахстанским режиссером Шакеном Аймановым и приглашен на роль боксера в фильме "Белый Квадрат". Абдрашит Абдрахманов мог одинаково талантливо играть в фильмах разных жанров. Ему с легкостью давались роли в военных драмах, исторических фильмах, комедиях.



Нурлан Каражигитов - музыкант, композитор

Родился 20 июня 1964 года, умер 9 июня 2019-го, не дожив до 55 лет 11 дней.

Нурлан Каражигитов окончил Республиканскую музыкальную школу-интернат им. Куляш Байсеитовой, Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Вместе с супругой музыкальным продюсером, педагогом по вокалу Султаной Каражигитовой они готовили участников музыкальных проектов SuperStar.kz и X-Factor - Макпал Исабекову, Алмаса Кишкенбаева, Айкына, Диаса Аблаева и многих других. В 2016 году на Евразийской музыкальной премии Нурлан Каражигитов получил награду, как лучший композитор.



Еркинбай Акимкулов - писатель

Родился 4 сентября 1937 года, умер 20 августа 2019-го в возрасте 82 лет.

Еркинбай Акимкулов работал литературным сотрудником, заведующим отделами комсомольской жизни, пропаганды и агитации, литературы и искусства республиканской молодежной газеты "Лениншил жас", инструктором отдела агитации и пропаганды Алма-Атинского горкома КП Казахстана, заведующим редакцией издательства "Жазушы". Был заведующим редакцией издательства "Жалын".

Автор книг "Каракозы Абдалиев", "Слава - время мое", критической статьи, выпущенной отдельной книгой под названием "Молодые поэты Казахстана", "Прощай, альбом", "Сознание" и др. Перевел на казахский язык повесть Я. Корчака "Когда я снова стану маленьким".



Избасар Балтагулов - видный государственный и общественный деятель

Родился 1 января 1930 года, ушел из жизни 15 сентября 2019-го на 89 году жизни.

Избасар Балтагулов - видный государственный и общественный деятель

С отличием окончил Казахский педагогический университет имени Абая и Высшую партийную школу. Долгие годы трудился в сфере образования родного Балхашского района – от рядового учителя до директора школы, был первым секретарем райкома комсомола, секретарем райкома партии, председателем райисполкома.

Затем дошел до должности второго секретаря Алматинского горкома партии, возглавлял республиканский КазГлавлито, был заместителем председателя комитетов Казахстана, депутатом Верховного Совета КазССР.

Также на протяжении многих лет возглавлял работу музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа.



Раиса Мухамедиярова - Заслуженная артистка КазССР

Родилась 11 июля 1939 года, умерла 5 ноября 2019-го на 80 году жизни.

Раиса Мухамедиярова - заслуженная артистка КазССР и Республики Казахстан, член Союза кинематографистов СССР.

Окончила Алма-Атинский институт иностранных языков. Работала в Алма-Атинском ТЮЗе имени Габита Мусрепова. Штатная актриса киностудии "Казахфильм". Снималась в фильмах "Меня зовут Кожа", "Песня зовет", "И в шутку, и всерьез", "У подножья Найзатас", "Однажды и на всю жизнь", "Человек-олень".

Раиса Мухамедиярова была женой классика казахской литературы Габита Мусрепова.



Айша Абдуллина - Народная артистка

Родилась 5 июля 1916 года, умерла 26 ноября 2019-го в возрасте 103 лет.

Айша Абдуллина - выдающаяся актриса театра и кино, Народный артист Казахстана, лауреат Ордена "Парасат" и "Знак почета", ветеран ВОВ.

В 1935 году окончила двухлетнюю студию при Казахском государственном драматическом театре. Свою творческую деятельность начала в Академическом театре драмы им. М. Ауэзова. В 1936 году в Москве, в рамках дней казахского искусства и культуры, выступала вместе с великим поэтом Жамбылом Жабаевым, Куляш Байсеитовой и К.Жандарбековым. По итогам декады Айша Абдуллина была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

Айша Абдуллина - первая актриса создавшая образ Дездемоны в истории казахского театрального искусства. Позже она переехала в Шымкент и в течение 65 лет работала на сцене Академического театра им. Ж. Шанина. На сцене она сыграла более 100 героинь казахской драматургии и мировой классики, создав полноценную галерею женских образов. Среди них талисманом актрисы стали такие роли, как Енлик, Кыз Жибек, Дездемона.

За особый вклад в области искусства и культуры Айша Абдуллина получила Государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации. Ей было присвоено звание "Почетный гражданин Южно-Казахстанской области".



Леонид Остроушко - Заслуженный тренер Казахской ССР

Родился 10 августа 1936 года, умер 3 декабря 2019-го на 83 году жизни

Леонид Остроушко - заслуженный тренер Казахской ССР, ветеран футбольного клуба "Кайрат".

Игровая карьера Леонида Константиновича прошла в "Кайрате". За шесть сезонов, что Остроушко отыграл в высшей лиге, он провел 200 матчей и забил 8 мячей. В 7 сезонах, проведенных в первой лиге, Остроушко отличился 55 раз. При этом в 1957 году, играя в полузащите, он стал лучшим бомбардиром клуба.

Леонид Константинович много лет тренировал "Кайрат". Именно при Остроушко "Кайрат" в 1986 году добился наивысшего достижения в первенствах СССР - 6-е место Высшей лиги СССР. В 1988-м при нем алматинские футболисты завоевали Кубок федераций Советского Союза. В 2003 году "Кайрат" под руководством Леонида Константиновича стал пятикратным обладателем Кубка Казахстана.



Султан Сартаев – ученый-правовед, Заслуженный деятель науки РК.

Родился 15 октября 1927 года, скончался 13 декабря 2019-го в возрасте 92 лет.

Султан Сартаев - доктор юридических наук, профессор, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан. Был ректором Института правоведения и международных отношений, президентом Казахского международного фонда коренных народов и этнических меньшинств, вице-президентом Ассоциации юристов Казахстана.

Роль Сартаева в формировании государственности Казахстана, укреплении суверенитета, разработке научно-теоретических основ независимости неоценима. Он - один из разработчиков проекта Декларации о государственном суверенитете Казахстан и первой Конституции Казахстана (1993 г.).

Также академик принял активное участие в разработке Конституции 1995 года. С его подачи в Конституцию были внесены многие важные предложения о земле и недрах Казахстана, о наших национальных символах.

Сартаев – автор более 500 научных трудов. В 1992 году по его инициативе открыт один из первых престижных негосударственных вузов Казахстана – Казахский институт правоведения и международных отношений (КИПМО), до 2007 года ректором которого был Сартаев. Последние годы жизни он был профессором кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби.



Рустем Кайдаров - генерал-майор юстиции, Заслуженный работник МВД СССР

Родился 18 мая 1940 года, погиб в авиакатастрофе в Алматы 27 декабря 2019-го в возрасте 79 лет.

Рустем Кайдаров - генерал-майор юстиции, Заслуженный работник МВД СССР, почетный ветеран МВД РК, председатель Президиума РОО "Совет генералов". Прошел путь от рядового следователя до первого заместителя министра внутренних дел.

Он внес значительный вклад в становление и развитие казахстанской полиции, борьбу с преступностью и охрану правопорядка. Воспитал немало сотрудников правоохранительной системы, которые достойно несут службу на руководящих должностях в разных регионах страны.

Находясь на заслуженном отдыхе, Рустем Кайддаров создал РОО "Совет генералов" и продолжал активно участвовать в общественной жизни, внося вклад в дело сохранения и приумножения традиций, патриотического и нравственного воспитания молодого поколения казахстанских полицейских.



Россия



Крис Кельми - советский и российский певец и музыкант

Родился 21 апреля 1955, умер 1 января 2019-го в возрасте 63 лет в Подмосковье. Последнее время он постоянно жаловался на проблемы с сердцем и печенью.

Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Арьевич Кельми) был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".

Наиболее известные песни - "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву", "Леди Блюз", "Эй, парень", "Если метель", "Слушай ночь", "Распахни окно", "Ветер декабря", "Дом на берегу", "Серебряный коктейль" и многие другие.

В общей сложности написал более 200 музыкальных произведений.



Виктор Разумовский - советский футболист, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР

Родился 3 августа 1932 года, скончался 4 января 2019-го на 87 году жизни после продолжительной болезни.

Виктор Разумовский - сын футболиста Николая Разумовского. В чемпионате СССР в 1954-1957 годах провел за московский "Локомотив" 27 матчей, забил 10 голов.

С 1981 по 1992 год работал тренером в ФШМ, с 1993-го в футбольной школе "Чертаново", был начальником команды ЛФК "Чертаново".



Иван Бортник - Народный артист России

Родился 16 апреля 1939 года, умер 4 января 2019-го на 80 году жизни

Иван Бортник – советский и российский актер театра и кино, получивший всероссийское признание после появления в эпизодической роли в культовом сериале "Место встречи изменить нельзя". Учился в ГИТИС и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".

Иван Бортник сыграл в фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя", "Мама, не горюй", "Антикиллер".

В Театре на Таганке принимал участие в таких спектаклях, как "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий" и других.



Анатолий Лукьянов - советский и российский политический деятель, последний председатель Верховного Совета СССР

Родился 7 мая 1930 года, умер 9 января 2019-го на 89 году жизни

Анатолий Лукьянов в 1979 году стал доктором юридических наук. В 1987-1988 годах занимал пост секретаря ЦК КПСС, затем был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС и с 1990 по 1991 год - председателем Верховного Совета СССР.

C августа 1991-го по декабрь 1992 года Анатолий Лукьянов находился под стражей в "Матросской Тишине" по делу ГКЧП - его обвиняли в заговоре с целью захвата власти и в превышении власти.

В 1994 году был амнистирован.



Борис Соколов - советский оператор документального кино, последний фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны, Заслуженный деятель искусств РСФСР

Родился 13 февраля 1920 года, умер 16 января 2019-го, не дожив до 99 лет чуть меньше месяца.

Борис Соколов - кинодокументалист и фронтовой оператор Второй мировой войны. Окончил ВГИК по специальности "оператор", но в первый день его съемок полноценного фильма "Город в обороне" началась Великая Отечественная война.

В октябре 1941 года с Центральной киностудией кинохроники он эвакуировался в Алма-Ату, где три года снимал в Казахстане тыловую хронику, а затем вернулся в Москву.

В 1944 году из Москвы в звании капитана был направлен во фронтовую группу 1-го Белорусского фронта. Снимал бои в Польше, Германии, затем был направлен оператором на Забайкальский фронт.

В мае 1945 года Соколову вместе с оператором Михаилом Посельским пришлось снимать тюрьму в Берлине, где была камера пыток и казней. Эти кадры использовал в своем фильме "Иваново детство" режиссер Андрей Тарковский.

Соколов был одним из тех, кто участвовал в съемках подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии.

С 1959 по 1981 год он работал на Центральном Телевидении в качестве главного кинооператора, художественного руководителя.



Децл (Кирилл Толмацкий) – рэп-исполнитель

Родился 22 июля 1983 года, умер 3 февраля 2019-го в возрасте 35 лет. По словам представителей артиста, причиной смерти стал сердечный приступ.

Децл (Кирилл Толмацкий) - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя".

Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек "Пятница" рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.



Сергей Юрский - Народный артист РСФСР

Родился 16 марта 1935 года, умер 8 февраля 2019-го на 84 году жизни.

Сергей Юрский служил в Большом драматическом театре имени Горького, в Театре им. Моссовета. Снялся в более чем 40 кинокартинах, таких как "Республика ШкИД", "Золотой теленок", "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Не бойся, я с тобой", "Любовь и голуби" и многих других.

В 1955 году Юрский поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского на курс Леонида Макарьева. Спустя два года был приглашен в БДТ.

В 1967 году Сергей Юрский удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, а спустя ровно 20 лет - народного артиста РСФСР.

Артист награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью Пушкина. Является лауреатом ряда правительственных премий, а также лауреатом премии "Звезда театрала".



Сергей Захаров - Народный артист России

Родился 1 мая 1950 года, умер 14 февраля 2019-го в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности.

Сергей Захаров - был одним из самых популярных исполнителей на советской эстраде. Поступал в Гнесинское училище, но окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, так как в 1973 году перешел на работу в Ленинградский мюзик-холл.

Получив в 1974 году первую премию на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше, он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

В 1977 году был осужден за драку и получил один год заключения. Отбывал срок в городе Сланцы.

Певец побывал с гастролями в 43 странах мира, выступая с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки, Мусоргского, с ариями из оперетт "Марица", "Принцесса цирка", "Сильва". Помимо эстрадных песен ("Московские окна", "Возвращение романса", "Очи черные", "Любовь, любовь", "Люблю тебя", "Белый снег", "О тебе и о себе" и др.) и романсов, Сергей Захаров много внимания уделяет оперному искусству. Большое количество записей на радио, "Голубые огоньки", "Песни года", правительственные концерты. Четыре года подряд Захаров принимал участие в качестве почетного гостя в программах Международного Фестиваля "Славянский базар".

Исполнил песню к заставке популярной в 1990-2000-е годы телепередачи "Моя семья"



Владимир Этуш - Народный артист СССР

Родился 6 мая 1922 года, умер 9 марта 2019-го в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш – участник ВОВ, народный артист СССР, актер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Театрального института им. Щукина.

В театре Вахтангова свой творческий путь Владимир Этуш начал с характерных комедийных эпизодов. Первой заметной ролью актера стал слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". В кино актер начал сниматься в 1953 году и первую роль (Сеид-Али, флотоводец) сыграл в исторической картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков".

Владимир Этуш - мастер острохарактерных и комедийных ролей. Зрителям памятны его великолепные работы в комедиях "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию".

Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас-Барабас из телевизионного фильма "Приключения Буратино". Помимо работы в кино и театре, актер выступал на концертах в качестве артиста разговорного жанра.

Среди его последних работ в кино - роли в психологическом триллере "Классик", телесериале "Поворот ключа", новогоднем музыкальном фильме "Первый скорый", историческом приключенческом фильме/телесериале "Три мушкетера", кинокомедии "Убежать, догнать, влюбиться", драматическом телесериале "Подросток".



Марлен Хуциев - Народный артист СССР, кинорежиссер

Родился 4 октября 1925 года, умер 19 марта 2019-го на 94 году жизни

Марлен Хуциев - общепризнанный классик отечественного кино, народный артист СССР. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог.

В 1967 году поставил в театре "Современник" спектакль "Случай в Виши" по пьесе Артура Миллера. Первые его фильмы - "Весна на Заречной улице" и "Два Федора" стали широко популярны у зрителей и были лидерами проката.

Также он снял фильм "Мне двадцать лет", который первоначально вышел на экраны в 1965-м как "Застава Ильича" На Международном кинофестивале в Венеции "Застава Ильича" была отмечена специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме - "Золотой пластиной".

В список режиссерских работ Хуциева входят "Июльский дождь", "Был месяц май", "Алый парус Парижа", "И все-таки я верю", "Послесловие", "Бесконечность", "Люди", "Невечерняя" и другие.



Алексей Булдаков - Народный артист России

Родился 26 марта 1951 года, умер 3 апреля 2019-го в возрасте 68 лет.

Алексей Булдаков родился в Алтайском крае, впоследствии семья переехала в Павлодар (Казахстан). В 1969 году окончил молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. Чехова. С 1969 по 1981 год работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани. В 1993-м переехал в Москву, некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. Горького.

В кино Булдаков дебютировал в 1982 году, сыграв партизана в картине "Сквозь огонь". Снимался в фильмах "Семен Дежнев", "Вот моя деревня...", "Единожды солгав", "Хлеб - имя существительное", "Белые одежды". Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедиях "Особенности национальной охоты", "Операция "С Новым годом!", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Особенности национальной политики".

Актер сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах.



Георгий Данелия - Народный артист СССР, кинорежиссер

Родился 25 августа 1936 года, скончался 4 апреля 2019-го на 89-м году жизни.

Георгий Данелия известен зрителям по фильмам "Джентльмены удачи", "Мимино", "Кин-дза-дза!" и многим другим.

В 1955 году он получил диплом Московского архитектурного института, а в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы, которые окончил в 1959-м.

В 1964 году вышел фильм "Я шагаю по Москве" с Никитой Михалковым в главной роли. Популярность режиссеру принесли такие фильмы, как "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон" и "Кин-Дза-Дза". Кроме того, он снял несколько эпизодов для сатирического журнала Фитиль.



Элина Быстрицкая – Народная артистка СССР, актриса театра и кино

Родилась 4 апреля 1928, умерла 26 апреля 2019-го на 92-м году жизни.

Элина Быстрицкая - советская и российская актриса театра и кино, педагог, певица. Народная артистка СССР, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, ветеран Великой Отечественной войны.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).

После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочившей ее славу, - в "Добровольцах".



Евгений Крылатов – Народный артист России

Родился 23 февраля 1934 года, скончался 8 мая 2019-го на 86 году жизни.

Евгений Крылатов - советский и российский композитор, пианист. Автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Некоторые его песни стали и символом советской эпохи. Среди них "Крылатые качели", "Прекрасное далеко", "Три белых коня" и многие другие.



Александр Кузнецов - советский и российский актер

Родился 2 декабря 1959 года, скончался 6 июня 2019-го на 60-м году жизни.

Александр Кузнецов - звезда фильма "Джек Восьмеркин - „американец"", который сделал его популярным. Всего на счету актера более семидесяти ролей в кино, в числе которых "Комедия строгого режима", "Аэлита, не приставай к мужчинам", "Две стрелы. Детектив каменного века", сериалы "Метод Фрейда", "Гадалка", "Глухарь" и многие другие.

Кроме того, актер снимался в США в фильмах "Разрушитель", "Миротворец", сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Полиция Нью-Йорка", "Санта-Барбара".

Александр Кузнецов преподавал в школе-студии МХАТ на русско-англоязычных курсах, основал Московскую международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения".



Андрей Харитонов – актер театра и кино

Родился 25 июля 1959 года, умер 23 июня 2019-го в возрасте 59 лет.

Андрей Харитонов – советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, телеведущий. В 1980 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого. Был актером Малого театра, среди его работ – Инсаров в "Накануне" И. Тургенева, Ипполит в "Федре" Ж. Расина, Жадов в "Доходном месте" А. Островского, Джерри Райян в "Двое на качелях" У. Гибсона.

Также Харитонов много снимался в фильмах, среди которых "Звезда", "Хоакин Мурьетта", "Человек-невидимка", "Тайна черных дроздов" и многие другие.



Сергей Березин – Народный артист

Родился 31 октября 1937 года, умер 5 августа 2019-го на 82 году жизни.

Сергей Березин - советский и российский композитор, певец, основатель и художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Пламя". Народный артист Российской Федерации, Заслуженный артист РСФСР. Популярными стали его лирические песни - "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Осень", "Снег кружится", "Саратов на Волге" (М. Танич). Им написано несколько десятков авторских песен на слова Ларисы Рубальской, наиболее известными из которых стали "На два дня", "Давайте, Люся, потанцуем", "А быть могло совсем не так", "Переведи часы назад". Сергей Владимирович писал также музыку для кино.



Марк Захаров – Народный артист СССР

Родился 13 октября 1933 года, умер 28 сентября 2019-го в возрасте 85 лет.

Марк Захаров – художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР.

В 1973 году Марк Захаров он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 г. - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

Умер от двустороннего воспаления легких.



Алексей Леонов - советский космонавт

Родился 30 мая 1934 года, умер 11 октября 2019-го на 86-м году жизни.

Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос.

В 1960 году Алексея Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность. Если бы СССР выиграл "лунную гонку", он стал бы первым человеком на Луне.

В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз - Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.



Юрий Лужков - экс-мэр Москвы

Родился 21 сентября 1936 года, скончался 10 декабря 2019-го на 84-м году жизни.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Экс-градоначальник скончался в одной из клиник Мюнхена, сообщает ren.tv.

По предварительной информации, в немецкой клинике бывшему мэру Москвы проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы рекордные 18 лет - с 1992 по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров, дым от которых не уходил из столицы несколько недель подряд. Сильно увеличилась смертность, морги были переполнены. В сентябре президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия".

В сентябре 2016-го Владимир Путин наградил Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.



Галина Волчек - Народная артистка СССР

Родилась 19 декабря 1933 года, умерла 26 декабря 2019-го в возрасте 86 лет.

Галина Волчек - советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник", Герой Труда Российской Федерации, Народная артистка СССР.

Галина Волчек родилась в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.



Подготовила Торгын Нурсеитова Источник - Zakon.kz

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