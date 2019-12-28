Муфтият Киргизии призывает религиозных деятелей не выступать против празднования Нового года

07:56 30.12.2019

Духовное управление мусульман Кыргызстана издало фатву в связи с празднованием Нового года.

В ней говорится, что религиозные деятели не должны проводить пропаганду против официальных праздников, закрепленных в законодательстве Кыргызстана. Исполнение приказа возложено на всех религиозных деятелей, работающих в структуре муфтията.



В Кыргызстане, также как и во многих странах мира, в ночь с 31 декабря на 1 января отмечается Новый год. Однако в последние годы со стороны религиозных людей начало высказываться мнение, что это не мусульманский праздник и отмечать его не нужно. Каждый год перед праздником вокруг данного вопроса происходят споры.