Мирзияев заявил, что не допустит в страну оппозицию, которая приходит из-за границы

09:51 30.12.2019

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев сказал, что не допустит в страну оппозицию, которая формируется и приходит из-за границы.

Об этом глава государства заявил 27 декабря на встрече с молодежью в школе имени Мухаммада аль-Хорезми.

"В сети обсуждается оппозиция. Какую пользу она принесла?" Я как президент не против оппозиции, но нужно создавать среду, чтобы она появилась у нас, [чтобы это были люди,] которые знают проблемы народа, пережили [вместе с ним] все проблемы, которые пили воду здесь и ели хлеб здесь", – заявил президент.



Это стало первым заявлением Шавката Мирзияева о политической оппозиции после его прихода к власти.

На этой неделе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что, несмотря на то, что парламентские выборы в Узбекистане прошли относительно свободно, изменения в системе не смогли восполнить место оппозиции.



Ранее первый заместитель председателя сената Садык Сафаев говорил, что от искусственно созданной оппозиционной партии толку быть не может. По его словам, главное, чтобы подобные партии были реальными, а не искусственными.

При этом он отметил, что важно, чтобы институциональный процесс, законы в Узбекистане не ограничивали бы естественное становление оппозиции.



29.12.2019