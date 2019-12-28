Минздрав Узбекистана обещает с 2020 года работать без взяток

09:55 30.12.2019

Министерство здравоохранения Узбекистана объявило 2020 год годом борьбы с коррупцией. Об этом было заявлено в ходе внеочередного видеоселекторного совещания Минздрава.



25 декабря на заседании в Генеральной прокуратуре генпрокурор Нигматилла Юлдашев указал на многочисленные факты коррупции и нарушений в сфере здравоохранения.



Нигматилла Юлдашев также сообщил, что за последние два года 581 сотрудник системы здравоохранения был привлечен к уголовной ответственности за различные правонарушения, 114 из них – за коррупционные преступления.



Генпрокурор указал на коррупционные случаи в процессе найма сотрудников, в финансово-хозяйственной деятельности, в сфере оказания медицинских услуг и лекарственного обеспечения.