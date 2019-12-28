Причиной крушения самолета в Казахстане вероятно стала ошибка навигационных служб

09:58 30.12.2019

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о промежуточных итогах расследовании катастрофы самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.

По его словам, на данный момент у следователей есть три версии произошедшего - ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служ. При этом последняя версия озвучивается впервые, тогда как о двух первых сообщалось ранее.



Детальный осмотр самолета продолжится после того, как он будет окончательно демонтирован с места ЧП и передислоцирован на территорию аэропорта.

В понедельник в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) были переданы бортовые самописцы с разбившегося лайнера. Они находятся в хорошем состоянии и помогут пролить свет на причины катастрофы. Работа над их расшифровкой будет продолжаться и в праздничные дни.

Как сообщил глава казахстанского Минздрава Елжан Биртанов, к настоящему времени в больницах остаются 46 пострадавших в результате ЧП, среди них девять детей. Состояние детей стабильное, они уже переведены из реанимационного отделения. При этом несколько взрослых остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air разбился 27 декабря вскоре после вылета из Алма-Аты. На борту находились 98 человек, из них погибли 12 человек и более 50 пострадали.