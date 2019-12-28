КырГенпрокуратура согласилась выдать Турции учителей лицея "Сапат" - гюленистов

10:01 30.12.2019

30 декабря 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сотрудников лицея "Сапат" по решению Генпрокуратуры могут выдать властям Турции



В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается жалоба адвокатов на решение Генеральной прокуратуры Кыргызстана выдать Турции сотрудников лицея "Сапат" Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима.

Отметим, надзорный орган вынес постановление о выдаче иностранцев для привлечения их к уголовной ответственности за совершение преступления на родине.

Сотрудники лицея обвиняются в соучастии в незаконном вооруженном формировании и вооруженной террористической организации на территории Турции. Сенан Йылмаз и Санжар Абдулхаким находятся под стражей в СИЗО ГКНБ.



Адвокаты просили доставить в суд обвиняемых. Однако судья Чынгызбек Бердимуратов отказал в удовлетворении ходатайства защиты.



Суд также отказал адвокатам в перерыве для изучения экстрадиционного дела и своем отводе.

Кыргызско-турецкие лицеи "Себат" в марте 2017 года переименовали в "Сапат". Был разработан новый устав, который прошел регистрацию в Минюсте.

"Сапат" объединяет 16 лицеев, университет Ататюрк-Ала-Тоо и международную школу SilkRoad, три неполные общеобразовательные школы, общежития в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад.

Напомним, летом 2016 года в Турции подняли вопрос о закрытии кыргызско-турецких лицеев, которые якобы имеют отношение к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, проживающему в США.