|КырГенпрокуратура согласилась выдать Турции учителей лицея "Сапат" - гюленистов
10:01 30.12.2019
30 декабря 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сотрудников лицея "Сапат" по решению Генпрокуратуры могут выдать властям Турции
В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается жалоба адвокатов на решение Генеральной прокуратуры Кыргызстана выдать Турции сотрудников лицея "Сапат" Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима.
Отметим, надзорный орган вынес постановление о выдаче иностранцев для привлечения их к уголовной ответственности за совершение преступления на родине.
Сотрудники лицея обвиняются в соучастии в незаконном вооруженном формировании и вооруженной террористической организации на территории Турции. Сенан Йылмаз и Санжар Абдулхаким находятся под стражей в СИЗО ГКНБ.
Адвокаты просили доставить в суд обвиняемых. Однако судья Чынгызбек Бердимуратов отказал в удовлетворении ходатайства защиты.
Суд также отказал адвокатам в перерыве для изучения экстрадиционного дела и своем отводе.
Кыргызско-турецкие лицеи "Себат" в марте 2017 года переименовали в "Сапат". Был разработан новый устав, который прошел регистрацию в Минюсте.
"Сапат" объединяет 16 лицеев, университет Ататюрк-Ала-Тоо и международную школу SilkRoad, три неполные общеобразовательные школы, общежития в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад.
Напомним, летом 2016 года в Турции подняли вопрос о закрытии кыргызско-турецких лицеев, которые якобы имеют отношение к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, проживающему в США.