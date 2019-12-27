"Казахстану нужно нечто большее, чем ритуальные пляски перед телекамерами", - Д.Ашимбаев

10:05 30.12.2019

У казахстанско-российских отношений есть большой потенциал. Но реализовать его можно лишь в том случае, если Казахстан выработает новую концепцию экономической политики и проведет ряд экономических реформ, которые позволят ему наполнить свой вклад в интеграцию с ЕАЭС и, прежде всего с Россией, более реальным и конструктивным содержанием. Такое мнение StanRadar.com высказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев



У казахстанско-российских отношений есть большой потенциал. Но реализовать его можно лишь в том случае, если Казахстан выработает новую концепцию экономической политики и проведет ряд экономических реформ, которые позволят ему наполнить свой вклад в интеграцию с ЕАЭС и, прежде всего с Россией, более реальным и конструктивным содержанием.



Такое мнение StanRadar.com высказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, комментируя итоги казахстанско-российских отношений в уходящем году.

"Говоря о казахстанско-российских отношениях, нужно исходить из двух факторов - истории и географии. Наши страны просто обречены на партнерские и добрососедские отношения. И казахстанская элита, какими бы не были в стране националистические проявления, прекрасно понимает, что мнение или позицию Москвы нужно, как минимум, учитывать при решении каких-то своих принципиальных вопросов. Это не та ситуация, когда можно себе позволить легкое недобролюбие", - отмечает он.

Именно этим, по словам эксперта, объясняется тот факт, что и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и второй президент - Касым-Жомарт Токаев во всех своих инициативах исходят в первую очередь исключительно из вектора стратегического партнерства с Российской Федерацией.



"Если раньше мы видели, что Нaзарбаев и Путин встречались друг с другом чаще, чем с главами других государств, то Токaев в первый год своего правления уже сделал ряд реверансов в пользу России, причем, достаточно серьезных: во-первых, признав наличие исторических геополитических российских интересов в Казахстане, а во-вторых, аккуратно отказавшись от термина "аннексия" в крымском вопросе.



При этом Токaев также сделал определенный реверанс в пользу Китая, отказавшись обсуждать вопрос мусульманских концлагерей в Синьцзяне. То есть, американские игрища в разжигании казахстанско-китайского конфликта президентом были аккуратно отчеркнуты.

Но аналогичных экивоков в пользу Вашингтона или Анкары Токаев не делал. Исходя из его заявлений, можно предположить, что Казахстан видит себя скорее в союзе с Россией и Китаем, нежели, как прежде, многовекторным государством. То есть теперь мы, скорее всего, будем придерживаться континентальной лиги в своем поведении", - полагает эксперт.



При этом он подчеркивает, что новая расстановка приоритетов не означает принципиальную смену курса, поскольку и США, и Евросoюз являются крупными экономическими партнерами Казахстана.

"Тем не менее, пересмотр определенного вектора имеет место. Казахстан сделал ряд определенных шагов в пользу Москвы и Пекина. Москва это ощутила в больше степени, судя по реакции украинского правительства", - поясняет Ашимбаев.



Что касается перспектив развития казахстанско-российских отношений, то он, по словам собеседника редакции, связан с большим количеством межрегиональных, межгосударственных и общеинтеграционных проектов.

"В первую очередь, речь идет о ЕAЭС, потенциал которого оказался несколько подвешенным, поскольку он являлся частью технологической модернизации казахстанской экономики, которая все больше пробуксовывает с каждым годом. В результате векторы модернизации с нашей стороны оказались несколько замедленными.



Следовательно, для этого экономически-интеграционного проекта нужно новое наполнение. Казахстану нужно использовать более широкий спектр своих возможностей, а не быть просто транзитным хабом в рамках коридора "Западная Европа - Западный Китай". Поскольку эта позиция превращает Казахстан просто в перевалочную базу для китайской продукции.



Однако без реального пересмотра основ экономической политики, без реального аудита всего того, чем занимались корпоративный и квазигосударственный секторы, об этом говорить рано. Но видно, что Казахстану для дальнейшего развития нужно нечто большее, чем ритуальные пляски перед телекамерами", - считает политолог.



Соответственно, отмечает он, выработка новой модернизации экономической политики и станет главной задачей для казахстанских властей на следующий год.

"Российское руководство понимает, что Казахстан является ее ближайшим союзником, который, в отличие от того же Лукашенко, не превращает любые переговоры в площадку для торга. Именно поэтому Москва с пониманием относится к любым шагам Казахстана - в частности, к тому же переходу на латиницу. Поэтому, думаю, потенциал у наших отношений есть. Но нам нужна новая концепция экономической политики", - резюмирует Ашимбаев.



27.12.2019