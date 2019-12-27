 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.12.2019
13:04  Причины и последствия захвата сотрудников посольства США в Иране 40 лет назад
13:00  Настоящий мужчина. Темирлан Кадауов заслонил телом беременную женщину при крушении самолета Bek Air
12:56  Курсом Ельцина-Козырева. Рос-дипломатия обслуживает интересы транс-национального олигархата
12:55  Холуйство как страсть в Узбекистане, - Б.Мусаев
12:53  "Новый год" может духовно сплотить христиан и мусульман верой во Второе Пришествие, - Н.Даутбек-кызы
11:39  Исфара. На таджикско-кыргызской границе стреляли в женщину
11:09  Вице-министром по Каз-науке стал "ученый" Дауленов с 7 годами стажа работы

11:06  Прикольно-протокольный КазКадр. Замом акима Восточно-Казахстанской области стал 32-летний дипломат Мархабат
10:05  "Казахстану нужно нечто большее, чем ритуальные пляски перед телекамерами", - Д.Ашимбаев
10:01  КырГенпрокуратура согласилась выдать Турции учителей лицея "Сапат" - гюленистов
09:58  Причиной крушения самолета в Казахстане вероятно стала ошибка навигационных служб
09:55  Минздрав Узбекистана обещает с 2020 года работать без взяток
09:51  Мирзияев заявил, что не допустит в страну оппозицию, которая приходит из-за границы
09:43  Рейтинг Рос-власти упал ниже плинтуса. Лидер отстоя - премьер Медведев
07:56  Муфтият Киргизии призывает религиозных деятелей не выступать против празднования Нового года
01:08  Простят ли Мирзиееву "коллеги-диктаторы" то, что он натворил? - И.Джорбенадзе
00:35  Боль утраты: ушедшие в 2019 году казахстанские и российские знаменитости
00:34  Амурсана - ойратский принц, ставший причиной гибели Джунгарского ханства
00:05  Наступает год белой вороны, - В.Волошина
00:03  Почему рос-власть опять заговорила об истории. Обществом, ориентированным на прошлое, легче управлять
Воскресенье, 29.12.2019
21:25  Участник шести войн. Умер прославленный советский генерал Махмут Гареев
16:31  Похищение невесты - варварство, а не традиция. Казахстанский опыт борьбы
15:17  РФ перечислила в Киев $3 лярда, а договора по газу нет. Миллер радостно пилит с партнерами по бандер-бизнесу очередной гешефт?
15:11  Черти и ..ляди "Дома-2". Не пора ли прикрыть лавочку срама и глума? - П.Беседин
13:23  Появится ли альянс Россия – Иран – Китай? - Ст.Тарасов
11:15  "Страна Аркадага встречает Новый год". Как процветает Аркадаг-стан, - Б.Шихмурадов
11:01  В МИД России создан департамент международной информационной безопасности
10:40  Будущее Рожавы под вопросом. Удастся ли сирийским курдам сохранить свой автономный статус? - Ст.Иванов
10:38  Гражданская война в Ливии превращается в глобальную, - Г.Петров
10:26  Рейдерство по-ташкентски. Вернут ли собственность?
00:19  Есть ли у кочевников своя "Камасутра"? - Буряад Унэн
00:15  Итоговый раскол: главные события 2019-го на карте мира
00:09  Голова Ленина из Бурятии попала в список самых необычных памятников мира
00:06  The Diplomat: Чего Россия пытается добиться своими ОДКБ, ШОС и ЕАЭС?
00:05  Беби-тур: для чего китаянки едут на Запад
Суббота, 28.12.2019
21:12  "Лонг Хай". Китайские аферы в Кыргызстане, - В.Гунгер
19:44  Джарад сменил Букадума но посту премьер-министра Алжира
17:17  Чемпионат России по фигурному катанию феерично выиграли 3 юные феи - Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
14:01  Латинская Америка: репетиция будущих побед, - С.Кожемякин
13:02  Асадабадские егеря. Еще раз о героях спецназа ГРУ в Афганистане
12:49  На "Мисс Мира" Кыргызстан представила очаровашка Катя Заболотнова
12:47  Пилот объяснил, как люди выжили при крушении самолета Fokker 100 в Казахстане
12:02  Рахмон распорядился, чтобы каждый таджикистанец читал не менее 5 книг в год
11:47  Как Гонконг победил коррупцию? - С.Султаналиев
11:41  Выборы в Узбекистане: мало нового, кроме повышенных ожиданий
10:03  Лидером фракции "Ата Мекен" в КырПарламенте стала 30-летняя потомственная криминальная мажорка Мамашова
09:43  Выборы в Азербайджане: новая надежда, - Д.Сафарова
08:17  Умер известный российский публицист патриот Владимир Бушин
00:23  Аль-революция, аль-нет. Россия пытается найти себя в новых ближневосточных реалиях
00:20  Турция углубляется в ливийский конфликт, - П.Тарасенко
00:02  Заговор юбок. Обвинение в попытке захвата власти предъявлено трем кыр-баб-революционеркам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Казахстану нужно нечто большее, чем ритуальные пляски перед телекамерами", - Д.Ашимбаев
10:05 30.12.2019

У казахстанско-российских отношений есть большой потенциал. Но реализовать его можно лишь в том случае, если Казахстан выработает новую концепцию экономической политики и проведет ряд экономических реформ, которые позволят ему наполнить свой вклад в интеграцию с ЕАЭС и, прежде всего с Россией, более реальным и конструктивным содержанием. Такое мнение StanRadar.com высказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев

У казахстанско-российских отношений есть большой потенциал. Но реализовать его можно лишь в том случае, если Казахстан выработает новую концепцию экономической политики и проведет ряд экономических реформ, которые позволят ему наполнить свой вклад в интеграцию с ЕАЭС и, прежде всего с Россией, более реальным и конструктивным содержанием.

Такое мнение StanRadar.com высказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, комментируя итоги казахстанско-российских отношений в уходящем году.
"Говоря о казахстанско-российских отношениях, нужно исходить из двух факторов - истории и географии. Наши страны просто обречены на партнерские и добрососедские отношения. И казахстанская элита, какими бы не были в стране националистические проявления, прекрасно понимает, что мнение или позицию Москвы нужно, как минимум, учитывать при решении каких-то своих принципиальных вопросов. Это не та ситуация, когда можно себе позволить легкое недобролюбие", - отмечает он.
Именно этим, по словам эксперта, объясняется тот факт, что и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и второй президент - Касым-Жомарт Токаев во всех своих инициативах исходят в первую очередь исключительно из вектора стратегического партнерства с Российской Федерацией.

"Если раньше мы видели, что Нaзарбаев и Путин встречались друг с другом чаще, чем с главами других государств, то Токaев в первый год своего правления уже сделал ряд реверансов в пользу России, причем, достаточно серьезных: во-первых, признав наличие исторических геополитических российских интересов в Казахстане, а во-вторых, аккуратно отказавшись от термина "аннексия" в крымском вопросе.

При этом Токaев также сделал определенный реверанс в пользу Китая, отказавшись обсуждать вопрос мусульманских концлагерей в Синьцзяне. То есть, американские игрища в разжигании казахстанско-китайского конфликта президентом были аккуратно отчеркнуты.
Но аналогичных экивоков в пользу Вашингтона или Анкары Токаев не делал. Исходя из его заявлений, можно предположить, что Казахстан видит себя скорее в союзе с Россией и Китаем, нежели, как прежде, многовекторным государством. То есть теперь мы, скорее всего, будем придерживаться континентальной лиги в своем поведении", - полагает эксперт.

При этом он подчеркивает, что новая расстановка приоритетов не означает принципиальную смену курса, поскольку и США, и Евросoюз являются крупными экономическими партнерами Казахстана.
"Тем не менее, пересмотр определенного вектора имеет место. Казахстан сделал ряд определенных шагов в пользу Москвы и Пекина. Москва это ощутила в больше степени, судя по реакции украинского правительства", - поясняет Ашимбаев.

Что касается перспектив развития казахстанско-российских отношений, то он, по словам собеседника редакции, связан с большим количеством межрегиональных, межгосударственных и общеинтеграционных проектов.
"В первую очередь, речь идет о ЕAЭС, потенциал которого оказался несколько подвешенным, поскольку он являлся частью технологической модернизации казахстанской экономики, которая все больше пробуксовывает с каждым годом. В результате векторы модернизации с нашей стороны оказались несколько замедленными.

Следовательно, для этого экономически-интеграционного проекта нужно новое наполнение. Казахстану нужно использовать более широкий спектр своих возможностей, а не быть просто транзитным хабом в рамках коридора "Западная Европа - Западный Китай". Поскольку эта позиция превращает Казахстан просто в перевалочную базу для китайской продукции.

Однако без реального пересмотра основ экономической политики, без реального аудита всего того, чем занимались корпоративный и квазигосударственный секторы, об этом говорить рано. Но видно, что Казахстану для дальнейшего развития нужно нечто большее, чем ритуальные пляски перед телекамерами", - считает политолог.

Соответственно, отмечает он, выработка новой модернизации экономической политики и станет главной задачей для казахстанских властей на следующий год.
"Российское руководство понимает, что Казахстан является ее ближайшим союзником, который, в отличие от того же Лукашенко, не превращает любые переговоры в площадку для торга. Именно поэтому Москва с пониманием относится к любым шагам Казахстана - в частности, к тому же переходу на латиницу. Поэтому, думаю, потенциал у наших отношений есть. Но нам нужна новая концепция экономической политики", - резюмирует Ашимбаев.

27.12.2019

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577689500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил всесторонне расследовать причины авиакатастрофы и оказать помощь семьям погибших
- Мажилисмены выразили соболезнования в связи с крушением самолета
- Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета
- "Казахстану нужно нечто большее, чем ритуальные пляски перед телекамерами", - эксперт
- 27 декабря состоялось очередное заседание Счетного комитета
- Кадровые перестановки
- Прошла коллегия Комитета по регулированию естественных монополий
- МСХ досрочно прекратил госрегистрацию китайского пестицида
- Fitch присвоило внутренним облигациям КазАгроФинанса финальный рейтинг "BB+"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  