Прикольно-протокольный КазКадр. Замом акима Восточно-Казахстанской области стал 32-летний дипломат Мархабат

11:06 30.12.2019

Сменился заместитель акима ВКО по социальным вопросам



Асем Нусупова, занимавшая этот пост, покинула его.



Глава региона Даниал Ахметов представил своего нового заместителя, передает yk.kz.



Алишер Мархабат родился в 1986 году в Алматы. Выпускник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Трудовую деятельность начал в Министерстве иностранных дел РК. С 2011 по 2013 годы работал экспертом и консультантом Протокола Президента страны. Затем занимал должности заместителя заведующего отделом международных связей и протокола в Аппарате Сената Парламента, а также в аппарате Верховного Суда. С 2015 года занимал должность заместителя Шефа Протокола Президента РК.



Даниал Ахметов, представляя нового заместителя, подчеркнул, что в новом году по области планируется проведение крупнейших мероприятий, и им необходимо уделить особое внимание. Среди них важным является 175-летние Абая Кунанбаева, - отметили в пресс-службе акима области.

– Я уверен, что Алишер Мархабат будет успешно координировать работу в социальной сфере региона и продемонстрирует конкретные результаты. Впереди много задач и планов. Желаю удачи, – сказал Даниал Ахметов.